Рекламные стелы изготовление | пилоны – ремонт и монтаж

Рекламные стелы и пилоны позволяют заявить о компании, привлечь к ней внимание. Большой размер конструкций и яркое оформление делает их заметными даже с дальнего расстояния. Для усиления эффекта и лучшего восприятия используются динамические или статические световые элементы.

Пилоны отличаются от стел более скромными размерами, их высота обычно не превышает 2 м. Как правило, такие конструкции используются в качестве указателей, т.е. выполняют навигационную функцию.

Основой рекламной стелы служит несущий каркас, который изготавливают из металла и устанавливают на предварительно подготовленный фундамент. Такой инструмент наружной рекламы позволяет быстро донести информацию до большого количества людей, сформировать позитивный имидж компании или бренда, создать доверие и вызвать у потенциальных клиентов желание купить товар данной марки.

Разновидности конструкций

По назначению рекламные стелы бывают:

· Информационными – выполняют роль основного указателя для обозначения названий городов и районов. Такие конструкции устанавливаются вдоль магистралей на въезде в населенный пункт и позволяют всем проезжающим узнавать, где именно они находятся. На рекламном сооружении могут отображаться герб и флаг района, его достопримечательности;

· Навигационными – указывают расположение крупных торговых, спортивных, развлекательных центров, чаще всего располагаются на развязках дорог, ведущих к этим объектам;

· Световыми – могут размещаться рядом с парадным въездом в бизнес-центр или гостиничный комплекс. Подсветка обеспечивает прекрасную видимость в темное время суток;

· Имиджевыми – содержат логотип, наименование бренда, товарного знака, название компании. С рекламной стелой автозаправка, автосалон, магазин становятся более заметными и востребованными;

· Интерьерными – устанавливаются внутри помещений, в центральных проходах, рядом с входами в торговые молы и галереи, позволяют потребителям быстро находить интересующие объекты.

Преимуществами пилонов являются более доступная стоимость в сравнении с рекламной стелой и наличие нескольких полей для размещения информации. Такие сооружения играют роль указателей, на них размещается название населенного пункта или объекта и расстояние до него. Пилоны бывают уличными и интерьерными, статичными и мобильными.

Этапы изготовления рекламной стелы

Как и для любой конструкции, первым этапом изготовления рекламной стелы является разработка проекта. Это весьма ответственный и трудоемкий процесс, требующий наличия опыта и соответствующих навыков. Специалисты компании Creative Park располагают достаточным уровнем квалификаций и специальными знаниями, позволяющими решать задачи любой сложности.

В процессе проектирования стел:

· Разрабатывается дизайн будущей конструкции с учетом пожеланий заказчика, особенностей фирменного стиля и прочих нюансов;

· Выполняется 3D-визуализация – трехмерное изображение будущей стелы, которое можно рассмотреть с различных ракурсов. На этом этапе заказчик при желании может внести необходимые корректировки;

· Подбираются подходящие материалы;

· Разрабатывается схема освещения, определяются необходимое количество и виды световых приборов;

· После согласования проекта рассчитывается стоимость изготовления рекламной стелы.

Следующий этап проектирования рекламной стелы – расчет всех показателей, подготовка схем, планов и чертежей. При их разработке учитывается множество факторов, например, ветровая и прочностная нагрузка, возможности подключения к электросети, характеристики фундамента и грунта, на котором он будет установлен.

От качества технической документации напрямую зависят и срок службы рекламной стелы, и ее безопасность, и прохождение согласований с уполномоченными госорганами. Особое внимание уделяется разработке проекта фундамента: определению объема железобетонного блока, схемы армирования, способа анкерования. Частью фундаментных работ является и подводка электропитания.

Материалы для рекламной стелы

Конструкция создается в полном соответствии с утвержденным дизайн-проектом и действующими нормативами. Для создания рекламной стелы могут использоваться различные материалы:

· Алюминиевый композит – одно из самых современных решений, позволяющих делать бесшовные стыки с торцов, инкрустацию под стеклом для внутреннего освещения. К тому же композит отличается повышенной стойкостью к внешним влияниям, включая атмосферные, а также долговечностью;

· Нержавеющая сталь – обработка металла создает некоторые сложности, но фактура материала обладает привлекательным внешним видом;

· Акриловое стекло, триплекс – дает возможность сочетать внутреннюю подсветку с внешней, но уступает предыдущим вариантам по прочности. Однако использование ударопрочного стекла позволяет нивелировать этот недостаток.

Наши специалисты помогут выбрать самый подходящий вариант для конкретной ситуации, учитывая место установки конструкции, ее конфигурацию, финансовые возможности заказчика и прочие особенности.

Транспортировка и монтаж

Следующим этапом создания рекламных стел является их доставка к месту монтажа. Для этой цели используется специальная техника и автотранспорт, в основном – автомобили, оснащенные манипулятором. При значительном весе сооружения необходимы кран и автовышка.

На этой стадии необходимо учесть несколько особенностей:

· Количество транспортно-монтажных модулей. Оптимальным вариантом считается перевозка стелы из цеха к месту монтажа целиком;

· Безопасность и удобство транспортировки – в конструкции предусматриваются специальные приспособления в виде фиксаторов, транспортировочных стапелей, перевозочных траверсов;

· Компоновка и монтаж стелы таким образом, чтобы обеспечить простоту доступа для последующего обслуживания.

Наша компания берет на себя весь комплекс работ по производству и монтажу стел любой конфигурации, начиная от разработки проекта и до транспортировки и установки.

Согласование стел

Но между созданием рекламной стелы и ее установкой есть еще один важный этап – согласование. Этот вопрос мы также берем на себя, помогая вам сэкономить силы, нервы и время. Такие действия предусматривают оформление достаточно большого количества документации и прохождение процедуры в нескольких инстанциях. Без определенного опыта пройти все стадии непросто, поэтому лучше доверить данный этап профессионалам.