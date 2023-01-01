Цветовая палитра Oraсal 641

Самоклеющаяся пленка Oracal 641 применяется для изготовления внутренней и наружной рекламы. Сроки службы пленки гарантированы на открытых помещениях до 4 лет, а в закрытых 8 - 10 лет. Температурный режим эксплуатации -40 oС до +80 oС.

Оракал 641 производится двух типов глянцевая и матовая толщиной 75мкм не пропускающая свет. Цветовая палитра составляет 60 цветов. На сайте мы представили цветовую гамму для удобного выбора нужного оттенка.

Это приблизительный подбор (настройка монитора) – эталон является веер с набором пленки Oracal 641.