Изготовление табличек | Таблички на дверь

Если Вам необходимо изготовление табличек, мы рады Вам помочь изготовить табличку любого назначения и размера.

Наше производственная база имеет современное оборудование для изготовления навигационных, информационных и указательных табличек, а так же рекламных вывесок. Мы накопили достаточный опыт и знаем, как правильно и качественно, а главное из какого материала изготовить таблички на дверь в офис, сделать таблички на дом. Выполняем как штучное производство изделия, так и большого тиража с последующим выездом наших специалистов для установки или монтажа.

Вы всегда можете купить табличку стандартного образца у нас в офисе на Таганке. Выполняем и производство эксклюзивных табличек не стандартного образца. Такие заказы обсуждаются с нашими специалистами, по возможности и нюансам нашего оборудования.

Современные технологи позволяют выполнить лазерную гравировку на композите, выполнить лазерную резку пластика. Гравировка по металлу остается неизменным классическим способом изготовления эксклюзивных вывесок и табличек. Чтоб заказать изготовление табличек необходимо определить необходимые размеры и подготовить дизайн макет в векторных программах – формат (cdr, ai).

Зная размеры и места предполагаемой установки, определяем материал, либо это будет пластик, двухслойный композит, пвх, различного вида металл. Каждое изделие будет иметь свою определенную стоимость. Цена таблички будет рассчитана нашим специалистом. Вам остается только связаться по телефону и получить нужную для Вас информацию – стоимость заказа!

Как сделать заказ?

1. Отправить дизайн макет на почту info@creativepark.ru или разместить заявку через On-line заказ.

2. Необходимо выбрать тип материала

3. Выполняется просчет изделия или заказа.

4. Произвести оплату заказа.

Согласно указанных сроков на все виды работ, получить Ваш заказ.

Изготовить табличку по утвержденному дизайн макету из материала:

- двухслойный пластик или композит,

- оргстекло

- пвх различной толщины

- алюминий

- латунь

Мы предлагаем комплексное обслуживание наших клиентов!

Почему Выгодно заказать таблички в “Creative Park“?

- опыт работы более 9 лет

- принимаем срочные заказы

- свой производственный цех

- производим изделия наружной рекламы

- осуществляем монтаж

- гарантия качества

Рекомендации для правильного определения типа материала.

1. Производство таблички “Бизнес класса”, цвет серебро или золото – рекомендуем использовать лучше всего металлические пластины толщиной в 1мм. Пластины из металла бываю, как глянцевые, так и матовые. Такой материал годиться для внутренних помещений. Пластину с информацией крепят на подложку из композита или оргстекла.

Крепление определяется по месту - двухсторонний скотч или дистанционные держатели.

2. Табличка “Класса Vip” можно изготовить из латуни толщиной от 3-10 мм. Такое техническое решение подразумевает использование табличек, как на улице у парадного входа, так и внутри помещений. Глянцевые и матовые поверхности латуни позволяют не только, получить качественную гравировку, но наносить цветные изображения. Презентабельность – главное достоинство таких изделий!

3 Стандартный, распространенный и не дорогой тип материала ПВХ. Область применения и внутренние помещения и внешнее – уличное использование. Самый распространенный и бюджетный материал для фасадных табличек. Уличная вывеска из ПВХ имеет не большую стоимость изготовления, благодаря уникальному, дешевому материалу.

4. Двухслойный композит толщиной 1,6 мм и 3,2 мм, его еще называют “Гравировальный пластик”, отлично нашел применение, как на открытых помещениях, так и закрытых офисных помещениях. Двухслойный композит бывает разного цвета. Серебристый и золотистый цвета наиболее востребованный цвет пластика для гравировки. Лазерная гравировка на двухслойном композите отлично подходит изготовить таблички на дверь для офиса. Цена изготовить табличку методом лазерной гравировки так же не очень высока.

5. Оргстекло прозрачное, матовое, цветное толщиной от 2-10 мм отличный материал, чтоб изготовит табличку для внешнего и внутреннего использования. Главный недостаток этого материала хрупкость. Оргстекло отлично фрезеруется, можно на поверхность органического пластика наносить цветные изображения и аппликации из самоклеющейся пленки Orakal, выполнять инкрустацию другим пластиком или материалом.

Изготовление табличек на Таганке в Москве от производственной компании Creative Park!