Объемные буквы световые – изготовление, отлаженное производство

Производственный цех компании “Креатив Парк” представляет услугу - изготовление объемных букв, объемные буквы с подсветкой производство и монтаж.

Световые объемные буквы заказать и купить можно у нас в офисе или позвонить по номеру указанного телефона: 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

Список выполняемых работ:

- объемные буквы проектирование, дизайн входной группы, надписи (подбор шрифта, отрисовка шрифта, разработка общего дизайн макета рекламного изделия в векторных программах),

- в список услуг входит 3D визуализация надписи из букв в трехмерной программе,

- подготовим фото монтаж с разработанным элементом рекламы (фото как было и как будет, для получения разрешительной документации),

- подготовим файлы в электронном виде и чертежи для производства рекламных букв,

- мы изготавливаем буквы (буквы с подсветкой, пластиковые буквы, буквы из различного металла),

- фрезеровка букв на станке с ЧПУ из материалов – оргстекло, пвх, композитных материалов, металла),

- осуществляем комплексно доставку и монтаж объемных букв с подсветкой.





Объемные буквы - цена

- Объемные световые буквы (с подсветкой "контражур") - технология "Закрытый неон" - световой элемент неоновая трубка - за см. высоты от 125 –370 руб. буквы более 40 см высоты просчитываются индивидуально..



- Объемные буквы со светодиодной энергосберегающей подсветкой от 100 – 160 руб. за см..



- Объемные буквы без подсветки - за см. высоты от 80 - 110 руб. буквы более 40 см. высоты просчитываются индивидуально.



- Фрезеровка объемных букв - изготовление букв на станке с ЧПУ:



оргстекло - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 98 руб. от толщины,



пвх - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 78 руб. от толщины,



дюбонд - 1 м.п. - от 85 руб..



Заказать световые объемные буквы, c использованием метода фрезерования, можно в офисе компании "Креатив Парк".



Расчет стоимости работ производится согласно утвержденного макета заказчиком.

Объемные буквы – самый важный информационный элемент рекламной конструкции.



Объемные буквы, световые буквы - это надпись действующего бизнес процесса или услуги, будь то это аптека, кафе, магазин, салон красоты, коммерческий банк. Информационная надпись в виде букв, должна быть яркой, привлекающей внимание, легко читаемой с большого расстояния. Важным моментом является наличие подсветки, что позволяет рекламной надписи (буквам) работать, информировать круглосуточно.

Рекламные буквы изготавливаются, как по отдельности, так и комплексно, в сочетании различными рекламными конструкциями например – подложкой в виде светового короба или с фасадной вывеской, сложным художественным по форме объемным логотипом, а так же в комплексе комплекте с эксклюзивной входной группой. Часто используются большие объемные буквы с ярким свечением на крышах и называют их еще крышные установки.



Для интерьерной рекламы, которая используется в больших торговых центрах, применяют объемные буквы без подсветки. Красиво, ровно и точно вырезать буквы лучше всего с применением специального оборудования, разнообразных станков с ЧПУ.



На нашем производстве имеются фрезерные станки с ЧПУ. Мы активно их используем для изготовления различных элементов наружной рекламы.

Фрезеровка букв на станках с чпу гарантированно обеспечивает очень качественную линию реза, точность передачи разработанного дизайн макета в масштабе 1:1. Главное все это позволяет получить качественную общую картинку рекламного изделия. Используем в производстве только сертифицированные материалы различной толщины от 2-10 мм пластик ПВХ, современные цветные и металлизированные композитные материалы, панели из дюбонда, оргстекло прозрачный и цветной, цветные металлы.



Для подсветки букв, либо всей конструкции применяем, как неоновые трубки, так и светодиодные ленты или класторы. Светодиодные технологии стали вытеснять неон, потому что проще в монтаже, более долговечные – срок службы значительно дольше, имеют маленькое потребление электроэнергии, что тоже является большим положительным фактором.



Мы предлагаем изготовление букв различными вариантами исполнения:

- с контр ажурной подсветкой (из буквы свет идет на заднюю часть – стену или подложку, часто применяется в интерьерной рекламе, фасадной уличной),

- c закрытой лицевой подсветкой (светится только “лицевая” часть буквы, боковые части не светятся)

- полное свечение всей буквы (светим и “лицо” и боковины – чаще всего пластиковые буквы получают такой световой эффект)

- с открытой лицевой подсветкой .



Наружная реклама с источником света – главные и востребованные рекламные конструкции заказчиков в больших городах!



Объемные буквы - показаны фото примеры из наших выполненных работ.