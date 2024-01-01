Объемные буквы световые | изготовление букв из пластика и металла на заказ
Объёмные буквы

*Объёмные буквы

Изготовление световых объемных букв – отлаженное производство букв из пластика и металла, доставка и монтаж. Световые объемные буквы - лучшая и проверенная реклама любого магазина или точки продаж.

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Изготовление объемных букв
Изготовление объемных букв
Большие буквы из алюминия
Большие буквы из алюминия
Контражур свечение - вид ночью
Контражур свечение - вид ночью
Рекламные буквы на заказ
Рекламные буквы на заказ
Объемные буквы с контражуром
Объемные буквы с контражуром
Объемные световые буквы
Объемные световые буквы
Объемные буквы из пластика
Объемные буквы из пластика
Фасадные световые буквы - крышная установка
Фасадные буквы - крышная установка
Буквы с металлическим основанием
Буквы с металлическим основанием
Изготовление объемной рекламы
Изготовление объемной рекламы
Процесс сборки букв с подсветкой
Процесс сборки букв с подсветкой

Объемные буквы световые – изготовление, отлаженное производство

  Производственный цех компании “Креатив Парк” представляет услугу -  изготовление объемных букв, объемные буквы с подсветкой производство и монтаж.

 Световые объемные буквы заказать и купить можно у нас в офисе или позвонить по номеру указанного телефона:  8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

  Список выполняемых работ:

 - объемные буквы проектирование, дизайн входной группы, надписи (подбор шрифта, отрисовка шрифта, разработка общего дизайн макета рекламного изделия в векторных программах),

 - в список услуг входит 3D визуализация надписи из букв в трехмерной программе,

-  подготовим фото монтаж с разработанным элементом рекламы (фото как было и как будет, для получения разрешительной документации),

 - подготовим файлы в электронном виде и чертежи для производства рекламных букв,

 - мы изготавливаем буквы (буквы с подсветкой, пластиковые буквы, буквы из различного металла),

 - фрезеровка букв на станке с ЧПУ из материалов – оргстекло, пвх, композитных материалов, металла),

 - осуществляем комплексно доставку и монтаж объемных букв с подсветкой.

 Объемные буквы - цена

 - Объемные световые буквы (с подсветкой "контражур") - технология "Закрытый неон" - световой элемент неоновая трубка  -    за см. высоты от 125 –370 руб.  буквы более 40 см высоты просчитываются индивидуально..

 - Объемные буквы со светодиодной энергосберегающей подсветкой  от 100 – 160 руб. за см..

 - Объемные буквы без подсветки -  за см. высоты  от 80 - 110 руб. буквы более 40 см. высоты просчитываются индивидуально.

 - Фрезеровка объемных букв - изготовление букв на станке с ЧПУ:

  оргстекло - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 98 руб. от толщины,

  пвх  - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 78 руб.  от толщины,

  дюбонд -  1 м.п.  - от 85 руб..

 Заказать световые объемные буквы, c использованием метода фрезерования, можно в офисе компании "Креатив Парк".

 Расчет стоимости работ производится согласно утвержденного макета заказчиком.

 Объемные буквы – самый важный информационный элемент рекламной конструкции.

 Объемные буквы, световые буквы - это надпись действующего бизнес процесса или услуги, будь то это аптека, кафе, магазин, салон красоты, коммерческий банк. Информационная надпись в виде букв, должна быть яркой, привлекающей внимание, легко читаемой с большого расстояния. Важным моментом является наличие подсветки, что позволяет рекламной надписи (буквам) работать, информировать круглосуточно. 

 Рекламные буквы изготавливаются, как по отдельности, так и комплексно, в сочетании различными рекламными конструкциями например – подложкой в виде светового короба или с фасадной вывеской, сложным художественным по форме объемным логотипом, а так же в комплексе комплекте с эксклюзивной входной группой. Часто используются большие объемные буквы с ярким свечением на крышах и называют их еще крышные установки.

 Для интерьерной рекламы, которая используется в больших торговых центрах, применяют объемные буквы без подсветки. Красиво, ровно и точно вырезать буквы лучше всего с применением специального оборудования, разнообразных станков с ЧПУ.

 На нашем производстве имеются фрезерные станки с ЧПУ. Мы активно их используем для изготовления различных элементов наружной рекламы.

 Фрезеровка букв на станках с чпу гарантированно обеспечивает очень качественную линию реза, точность передачи разработанного дизайн макета в масштабе 1:1. Главное все это позволяет получить качественную общую картинку рекламного изделия. Используем в производстве только сертифицированные материалы различной толщины от 2-10 мм пластик ПВХ, современные цветные и металлизированные композитные материалы, панели из дюбонда, оргстекло прозрачный и цветной, цветные металлы.

 Для подсветки букв, либо всей конструкции применяем, как неоновые трубки, так и светодиодные ленты или класторы. Светодиодные технологии стали вытеснять неон, потому что проще в монтаже, более долговечные – срок службы значительно дольше, имеют маленькое потребление электроэнергии, что тоже является большим положительным фактором.

 Мы предлагаем изготовление букв различными вариантами исполнения:
 - с контр ажурной подсветкой (из буквы свет идет на заднюю часть – стену или подложку, часто применяется в интерьерной рекламе, фасадной уличной),
 - c закрытой лицевой подсветкой (светится только “лицевая” часть буквы, боковые части не светятся)
 - полное свечение всей буквы (светим и “лицо” и боковины – чаще всего пластиковые буквы получают такой световой эффект)
 - с открытой лицевой подсветкой .

 Наружная реклама с источником светаглавные и востребованные рекламные конструкции заказчиков в больших городах!

 Объемные буквы - показаны фото примеры из наших выполненных работ.

 

Буквы с контражуром
Буквы с контражуром
Объемные буквы заказать в Москве
Объемные буквы заказать в Москве
Световые буквы изготовление
Световые буквы изготовление
Пластиковые буквы для вывески
Пластиковые буквы для вывески
Заказать буквы из пластика
Заказать буквы из пластика
Вывеска с буквами и подсветкой
Вывеска с буквами и подсветкой
Буквы на фасад Торгового Центра
Буквы на фасад Торгового Центра
Фрезеровка букв из пластика
Фрезеровка букв из пластика
Изготовление больших букв с подсветкой
Изготовление больших букв

Производство объемных букв

 Наша компания Креатив Парк предоставляет рекламно-производственные услуги — изготовление объемной рекламы в Москве и Московской области.

 Приоритетными направлениями предоставления наших услуг являются города спутники Красногорск, Одинцово, Химки и северо-запад, запад и юг Москвы.

 Мы производим яркие и долговечные буквы для рекламы из нержавеющей стали, алюминия, композита и пластика.

 На фото примерах показаны варианты сборки букв с металлическим основанием.

 

 Буквы из нержавеющей стали собираются разными способами:

— задняя часть и боковая часть буквы из нержавеющей стали - соединение с помощью сварки, передняя часть буквы пластик — стоимость 150 руб. за см. буквы;

— задняя часть металлизированный композит (дибонд), боковая часть буквы из нержавеющей стали соединение на клей, передняя часть буквы пластик - стоимость 110 руб. за см. буквы;

— задняя часть пластик ПВХ, боковая часть буквы из нержавеющей стали соединение на клей, передняя часть буквы пластик —  стоимость 90 руб. за см. буквы.

 Стоимость этих букв, как вы видите, разная. Цена зависит от материалов, применяемых в изготовлении букв и технологий.

 

 Почему выгодно работать с нами:

— отлаженное производство букв для интерьерной и наружной рекламы,

— опытная команда специалистов, способная выполнить заказ любой сложности,

— использование современных технологий, обеспечивающие минимальные сроки на выполнение заказов,    

— комплексное обслуживание – разработка эскизов и проектирование, производство и монтаж букв различной конфигурации,

— сервисное обслуживание и ремонт световых букв.

Предлагаем воспользоваться нашим производством, чтоб изготовить световую объемную рекламу для вашего бизнеса!

 

Буквы из нержавеющей стали
Буквы из нержавеющей стали
Производство объемной рекламы
Производство объемной рекламы
Мы изготавливаем буквы
Мы изготавливаем буквы