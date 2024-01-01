Объемные буквы световые – изготовление, отлаженное производство

Изготовление световых объемных букв – отлаженное производство букв из пластика и металла, доставка и монтаж. Световые объемные буквы - лучшая и проверенная реклама любого магазина или точки продаж.
Производственный цех компании “Креатив Парк” представляет услугу - изготовление объемных букв, объемные буквы с подсветкой производство и монтаж.
Световые объемные буквы заказать и купить можно у нас в офисе или позвонить по номеру указанного телефона: 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru
Список выполняемых работ:
- объемные буквы проектирование, дизайн входной группы, надписи (подбор шрифта, отрисовка шрифта, разработка общего дизайн макета рекламного изделия в векторных программах),
- в список услуг входит 3D визуализация надписи из букв в трехмерной программе,
- подготовим фото монтаж с разработанным элементом рекламы (фото как было и как будет, для получения разрешительной документации),
- подготовим файлы в электронном виде и чертежи для производства рекламных букв,
- мы изготавливаем буквы (буквы с подсветкой, пластиковые буквы, буквы из различного металла),
- фрезеровка букв на станке с ЧПУ из материалов – оргстекло, пвх, композитных материалов, металла),
- осуществляем комплексно доставку и монтаж объемных букв с подсветкой.
Объемные буквы - цена
- Объемные световые буквы (с подсветкой "контражур") - технология "Закрытый неон" - световой элемент неоновая трубка - за см. высоты от 125 –370 руб. буквы более 40 см высоты просчитываются индивидуально..
- Объемные буквы со светодиодной энергосберегающей подсветкой от 100 – 160 руб. за см..
- Объемные буквы без подсветки - за см. высоты от 80 - 110 руб. буквы более 40 см. высоты просчитываются индивидуально.
- Фрезеровка объемных букв - изготовление букв на станке с ЧПУ:
оргстекло - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 98 руб. от толщины,
пвх - длинна реза 1 м.п. - от 38 - 78 руб. от толщины,
дюбонд - 1 м.п. - от 85 руб..
Заказать световые объемные буквы, c использованием метода фрезерования, можно в офисе компании "Креатив Парк".
Расчет стоимости работ производится согласно утвержденного макета заказчиком.
Объемные буквы – самый важный информационный элемент рекламной конструкции.
Объемные буквы, световые буквы - это надпись действующего бизнес процесса или услуги, будь то это аптека, кафе, магазин, салон красоты, коммерческий банк. Информационная надпись в виде букв, должна быть яркой, привлекающей внимание, легко читаемой с большого расстояния. Важным моментом является наличие подсветки, что позволяет рекламной надписи (буквам) работать, информировать круглосуточно.
Рекламные буквы изготавливаются, как по отдельности, так и комплексно, в сочетании различными рекламными конструкциями например – подложкой в виде светового короба или с фасадной вывеской, сложным художественным по форме объемным логотипом, а так же в комплексе комплекте с эксклюзивной входной группой. Часто используются большие объемные буквы с ярким свечением на крышах и называют их еще крышные установки.
Для интерьерной рекламы, которая используется в больших торговых центрах, применяют объемные буквы без подсветки. Красиво, ровно и точно вырезать буквы лучше всего с применением специального оборудования, разнообразных станков с ЧПУ.
На нашем производстве имеются фрезерные станки с ЧПУ. Мы активно их используем для изготовления различных элементов наружной рекламы.
Фрезеровка букв на станках с чпу гарантированно обеспечивает очень качественную линию реза, точность передачи разработанного дизайн макета в масштабе 1:1. Главное все это позволяет получить качественную общую картинку рекламного изделия. Используем в производстве только сертифицированные материалы различной толщины от 2-10 мм пластик ПВХ, современные цветные и металлизированные композитные материалы, панели из дюбонда, оргстекло прозрачный и цветной, цветные металлы.
Для подсветки букв, либо всей конструкции применяем, как неоновые трубки, так и светодиодные ленты или класторы. Светодиодные технологии стали вытеснять неон, потому что проще в монтаже, более долговечные – срок службы значительно дольше, имеют маленькое потребление электроэнергии, что тоже является большим положительным фактором.
Мы предлагаем изготовление букв различными вариантами исполнения:
- с контр ажурной подсветкой (из буквы свет идет на заднюю часть – стену или подложку, часто применяется в интерьерной рекламе, фасадной уличной),
- c закрытой лицевой подсветкой (светится только “лицевая” часть буквы, боковые части не светятся)
- полное свечение всей буквы (светим и “лицо” и боковины – чаще всего пластиковые буквы получают такой световой эффект)
- с открытой лицевой подсветкой .
Наружная реклама с источником света – главные и востребованные рекламные конструкции заказчиков в больших городах!
Объемные буквы - показаны фото примеры из наших выполненных работ.
Наша компания Креатив Парк предоставляет рекламно-производственные услуги — изготовление объемной рекламы в Москве и Московской области.
Приоритетными направлениями предоставления наших услуг являются города спутники Красногорск, Одинцово, Химки и северо-запад, запад и юг Москвы.
Мы производим яркие и долговечные буквы для рекламы из нержавеющей стали, алюминия, композита и пластика.
На фото примерах показаны варианты сборки букв с металлическим основанием.
Буквы из нержавеющей стали собираются разными способами:
— задняя часть и боковая часть буквы из нержавеющей стали - соединение с помощью сварки, передняя часть буквы пластик — стоимость 150 руб. за см. буквы;
— задняя часть металлизированный композит (дибонд), боковая часть буквы из нержавеющей стали соединение на клей, передняя часть буквы пластик - стоимость 110 руб. за см. буквы;
— задняя часть пластик ПВХ, боковая часть буквы из нержавеющей стали соединение на клей, передняя часть буквы пластик — стоимость 90 руб. за см. буквы.
Стоимость этих букв, как вы видите, разная. Цена зависит от материалов, применяемых в изготовлении букв и технологий.
Почему выгодно работать с нами:
— отлаженное производство букв для интерьерной и наружной рекламы,
— опытная команда специалистов, способная выполнить заказ любой сложности,
— использование современных технологий, обеспечивающие минимальные сроки на выполнение заказов,
— комплексное обслуживание – разработка эскизов и проектирование, производство и монтаж букв различной конфигурации,
— сервисное обслуживание и ремонт световых букв.
Предлагаем воспользоваться нашим производством, чтоб изготовить световую объемную рекламу для вашего бизнеса!