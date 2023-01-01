Цветовая палитра Oracal 8500

Самоклеющаяся транслюцентная полупрозрачная пленка Oracal 8500. Главным достоинством этой пленки при освещении не дает бликов отражения – поверхность полуматовая с шелковистым покрытием. Область применение пленки Оракал 8500 – изготовление рекламных конструкций и наружной рекламы.

Сроки службы пленки 5-6 лет при температуре от -40 oС до +80 oС. Цветовая палитра составляет 55 цветов. На сайте мы представили цветовую гамму для удобного подбора конкретной цветовой марки.

Это приблизительный подбор (настройка монитора) – эталон является веер с набором пленки.