Цветовая палитра Oracal 8500

*Цветовая палитра Oracal 8500

Цветовая палитра транслюцентной пленки Oracal 8500.

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Цветовая палитра Oracal 8500

Самоклеющаяся транслюцентная полупрозрачная пленка Oracal 8500. Главным достоинством этой пленки при освещении не дает бликов отражения – поверхность полуматовая с шелковистым покрытием. Область применение пленки Оракал 8500изготовление рекламных конструкций и наружной рекламы.

Сроки службы пленки 5-6 лет при температуре от -40 oС до +80 oС. Цветовая палитра составляет 55 цветов. На сайте мы представили цветовую гамму для удобного подбора конкретной цветовой марки.

Это приблизительный подбор (настройка монитора) – эталон является веер с набором пленки.

 

Цветовая гамма транслюцентной пленки Oracal 8500
Цветовая гамма пленки Oracal 8500