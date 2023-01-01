Внутренняя реклама для малого бизнеса – дизайн изготовление

Современная внутренняя реклама важнейший механизм в процессе продвижения любого товара или услуги. Такой важный маркетинговый инструмент требует хорошо продуманного подхода к разработке и производству.

Наша компания "Креатив Парк" на Таганке представляет услуги - проектирование, производство рекламы, доставка и монтаж современной внутренней рекламы в Москве.

Менеджер по производству рекламы ответит на Ваши вопросы телефон

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Наш многолетний опыт, будет полезен Вам правильно оформить фасад магазина и разместить рекламу, изготовить внутреннюю рекламу на торговый павильон, кафе или ресторан, представить в нужном образе Вашу торговую точку в большом Торговом Центре, используя в своей работе различные технические и дизайнерские варианты решения. Список наших клиентов состоит из заказчиков, как крупной величины, так и обычных предпринимателей. Мы относимся к каждому заказчику с максимальным вниманием и одинаковой ответственностью.

Изготовление световой внутренней рекламы

Большой мегаполис город Москва размещает в себе разнообразные виды различной рекламы. Особенно ярко и красочно мы видим в торговых центрах как оформлена внутренняя реклама магазина – световые короба, неоновые фасадные вывески, объемные буквы со светодиодной подсветкой. Наш опытный коллектив обеспечит качественное изготовление световой внутренней рекламы на Таганке за умеренные цены и лояльные сроки. Для выполнения заказа необходимо произвести замеры, определить габариты конструкции, сфотографировать место монтажа конструкции. Все эти необходимые работы выполняют наши технические специалисты, а опытные дизайнеры разработают стильный дизайн проект и предоставят вам на рассмотрение. Вам только остается позвонить нам в офис или отправить заявку на электронную почту.

Просчет на производство внутренней рекламы, установку конструкции наружной рекламы производиться по готовому, утвержденному дизайн проекту индивидуально. В основном производство рекламы мы ориентируем на регион Москва и Московская область.

Наше отлаженное производство позволяет изготавливать и другие конструкции рекламы.

Козырьки и входные группы

Защита от осадков у входной двери в магазин, аптеку, кофейню, салон красоты или деловой центр выполняет козырек–навес, с размещенными на нем элементами рекламы. Козырьки могут и размещать вдоль всего фасада над окнами первого этажа. Форма, размер, цветовая гамма зависит от разработанного общего стилевого решения, выраженного в дизайн проект. Козырьки относятся к элементам входной группы. Современная фасадная реклама витрин магазинов, ресторанов, салонов связи, банков входит в состав конструкций входной группы. Парадный вход просто необходимо выделить, представить посетителю главным элементом оформления общего фасада. Красиво оформленная, правильно освещенная входная группа это основа внешнего вида любого заведения. Наши специалисты помогут разработать входную группу, изготовить все составляющие элементы, в том числе произвести монтаж.

Изготовление логотипов

Логотип компании или бренда очень часто размещается на наружной рекламе. Порой просто логотип, выполняет основной элемент рекламной конструкции. Изготовить логотип можно различными способами. Все зависит от размера или габаритов конструкции, места и выделяемых денежных средств на весь производственный процесс.

Самый простой и бюджетный вариант, пленка Oracal аппликация на подложку. На плоттере вырезаем логотип и наклеиваем на пластик ПВХ, металл, оргстекло, дюбонд или композит.

Вариант два - фрезерная резка логотипа - объемный логотип. Изготовление или производство различных логотипов с применением станка с ЧПУ. Подготавливаем файл с логотипом , буквами или элементами фирменного стиля и производим вырезание с помощью фрез на станине станка. Материал выбираем по утвержденному проекту.

Вариант три – объемный световой логотип. В данном случаи используются различные производственные процессы, в зависимости как мы его будем изготавливать. Объемный световой логотип не редко выполняется больших размеров – и монтируются на кровле офисных зданий, торговых центрах, магазинах. Такую конструкцию в виде логотипа еще называют – крышная установка.

Вывески и таблички

Изготовление рекламных табличек – классика в изготовлении современных рекламных носителей. Как найти, узнать название, место и время работы любой компании без таблички, рекламной вывески? Если у вас есть необходимость разработать и изготовить рекламную табличку, вывеску компания Креатив Парк готова вам в этом помочь.

Заказать вывески и таблички производство на Таганке - наш офис продаж услуг г. Москва, Пестовский переулок д. 16, кор. 2 метро Марксистская.

Контакты 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru