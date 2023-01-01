Изготовление интерьерных вывесок для бизнеса на заказ

Рекламно-производственная компания «Kреатив Парк» осуществляет производство интерьерных вывесок на протяжении многих лет и делает это профессионально. Начиная с 2007 года, нарабатывается и отшлифовывается опыт в области рекламного сервиса по производству и монтажу различных типов рекламных носителей - телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

В изготовление объемных вывесок закладывается основная функция – подача нужной информации и рекламы. Размещение вывески на фасаде дает возможность точно и четко обозначить посетителю, что находится конкретно внутри. Выполняя имидживые функции можно совершенно точно утверждать, что современная вывеска, это визитная карточка компании, которая размещается там.

Современные технологии изготовления рекламы и подобных конструкций требует достойной производственной базы, профессиональной команды, использование различных материалов и современных технологий.

Применение светодиодных лент и кластеров, различных люминесцентных ламп, яркого неона позволяет изготовить конструкцию наружной рекламы светящуюся. Основой, несущим элементом интерьерной вывески является рама из металлического профиля нужного сечения. Соединение профиля осуществляем с помощью сварки. После раму зачищаем, покрываем порошковым покрытием или просто красим. Согласно разработанного дизайна и чертежей, монтируем все необходимые элементы конструкции из выбранных материалов, элементы электрической подсветки, если таковая предусматривается. Передняя панель является главным элементом вывески.

На ней размещается вся рекламная информация. На передней панели интерьерной вывески чаще всего размещается логотип и надпись – название. Различные надписи можно выполнить из объемных букв. Объемные буквы можно выполнять из металла, композита, различных типов пластика. Стоимость изготовления вывески зависит от размеров, особенностей дизайна и конечно материалов применяемых в планируемой конструкции. Просчет стоимости чаще всего происходит индивидуально по разработанному и утвержденному дизайн макету или проекту.

Предлагаем Вам заказать интерьерные вывески в нашей компании Креатив Парк на Таганке!

Наработанный опыт и знания технологий позволяет производить интерьерные вывески разной конструктивной сложности. Обратившись к нам, вы получаете комплексное обслуживание, как говориться “три в одном” – дизайн и проектирование вывески, производство – изготовление, доставка – монтаж. Если вы первый раз зашли на страницы нашего сайта, тогда посмотрите наши работы, как у нас это получается и кто с нами работает. Мы работаем, как с крупными заказчиками, так и с индивидуальными предпринимателями.

В разделе наших выполненных работ можно увидеть оформление магазинов интерьерными вывесками или торговых павильонов и стендов, размещенных в торговых комплексах Три Кита, Твой Дом, РИО, Гранд, Парус различных уличных кафе, ресторанов, баров, аптек, салонов красоты горда Москва.

Цены на изготовление

Световая реклама Односторонний Двух сторонний H= 1см Световой короб (люминесцентная подсветка) 6000 руб./м2 7500 руб./м2 - Световой короб (Диодная подсветка) 10 500 руб./м2 16 500 руб./м2 - Объёмные буквы Цельные - склеенные, акрил матовый - 3мм.

(фронтальная подсветка) - - 140 руб. Объёмные буквы Цельные - склеенные, акрил матовый - 3мм.

(общая засветка) - - 160 руб.

Почему выгодно работать с нами?

- креативный дизайн наружной рекламы услуги опытного дизайнера;

- знание технологий изготовления и применяемых материалов;

- осуществляем доставку и монтаж рекламного изделия;

- гарантийное обслуживание в течении года;

- демократичные цены при хорошем качестве;

- своя производственная база в городе Москва.

Часто создается такое мнение, что хорошая реклама стоит больших денег.

Можно конечно и излагать, что дешевое изделие оно и будет дешево выглядеть!

Правильная интерьерная вывеска (реклама) – это верное вложение денежных средств, в развитие Вашего бизнеса. Цена на изготовление в основном зависит от правильно выбранного субподрядчика - производственной компании.

Качество монтажных работ рекламной конструкции имеет не маловажное значение на срок службы, надежное и правильное закрепление анкеров, безопасность для окружающих, не нарушая общий внешний вид Вашего фасада. Для качества монтажных работ требуются обученные специалисты. Привлекаются верхолазы-альпинисты, специальная техника подъемник с корзиной для проведения высотных работ и трудно доступных мест уличных фасадов. Внутри Торговых Центров интерьерные вывески устанавливаются на небольшой высоте не более 3 - 3,5 метром от пола, спецтехника и альпинисты не используются. Просчеты установки конструкции наружной рекламы проводим отдельно – оцениваем особенности конструкции ее (размеры, вес, форму) и особенности места монтажа. Для крепления конструкций применяются только сертифицированные крепежные материалы.

Примеры наших работ.