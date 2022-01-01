Световой короб для рекламы | световой лайтбокс на заказ

Световой короб для рекламы – проектирование, изготовление и монтаж. Изготовление лайтбокса на заказ в кротчайшие сроки. Производим рекламные панели и короба с подсветкой, выполняем доставку к месту монтажа.
Световой короб (лайтбокс) - оригинальная и эффективная рекламная конструкция, которая используется для отображения самой различной информации. Компания Creative Park предлагает изготовление и установку световых коробов по доступным ценам в городе Москва.
Особенности конструкции
Световые короба можно изготовить из различных современных материалов. Рекламный лайтбокс представляет собой герметичную конструкцию, внутри которой расположены лампы подсветки или светодиоды. В центральной части расположена рекламная информация. Рекламная информация может быть представлена плакатом или трехмерными буквами. В последнее время большой популярностью пользуются световые вывески-короба, которые имеют сложную конструкцию. Например, существуют варианты исполнения, которые имеют форму логотипа. В сочетании с подсветкой современный лайтбокс пользуется весьма большой популярностью, так как хорошо заметен и оригинален.
Каковы преимущества конструкции?
Световые короба имеют довольно большое количество преимуществ:
1. Относительно невысокая цена.
2. Высокая практичность, устанавливать рекламные конструкции можно в различных помещениях.
3. Рекламный короб (лайтбокс) может быть произвольной формы. Также могут существенно различаться размеры конструкции.
4. Тот момент, что рекламный короб имеет подсветку, повышает его эффективность в темное время суток. За счет этого информация читается лучше, заметна с большого расстояния.
В целом можно сказать, что лайтбоксы имеют довольно большое количество достоинств. С учетом относительно невысокой стоимости короба с подсветкой являются эффективным методом рекламы.
Применяемые материалы
В Москве можно приобрести рассматриваемый тип рекламы по относительно невысокой цене. При ее изготовлении могут использоваться следующие материалы:
· акриловое стекло;
· поликорбанат;
· оргстекло;
· пластик и композит;
· металлы и сплавы.
Тип используемого материала при изготовлении в большей степени определяет стоимость светового короба. Уделяется внимание и типу источника света. На протяжении многих лет использовали люминесцентные или обычные лампы накаливания, но сегодня они не обладают высокими эксплуатационными качествами в сравнении с диодами. Светодиоды практичные, недорогие, долго служат.
В заключение отметим, что следует доверять производство рекламы исключительно фирмам, которые специализируются на предоставлении подобных услуг. Рекламно-производственная компания Creative Park имеет свои производственные мощности и по этому сроки на изготовление лайтбоксов минимальные. Позвоните по указанным телефонам или оставьте заявку на сайте, чтобы заказать световой короб или лайтбокс!
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Существуют разные типы световой рекламы. Остановимся на основных – короба с подсветкой и рекламой, light boxes, комбинированные эксклюзивные вывески, вывески на магазин.
Световые короба на практике самые экономичные по цене и простые в изготовлении рекламные конструкции. Подсвеченная передняя панель с изображением уверенно обеспечивает в темное время суток увидеть с расстояния название магазина или павильона, торговой точки, тем самым привлечь внимание посетителя. Световая реклама магазина - световой короб одна из самых распространенных, востребованных конструкций. Техническое обслуживание практически минимально при довольно долгом сроке службы.
Лайтбокс – это световая рекламная конструкция, в большинстве случаев, размещенная вертикально и установленная на пол у входа в торговый павильон или в витрине магазина. Он прост в техническом обслуживании и так же имеет умеренный ценник на изготовление.
Изготовление светодиодных коробов с (панель кронштейн) – осуществляется в случаях крепления конструкции вертикально, например, на (опору электропередачи, на фасад здания не плотно к стене, а на определенном расстоянии от стены). Панель кронштейн – конкретный тип крепежа рекламного носителя с помощью выносных кронштейнов.
Световые короба можно изготовить с вертикальным креплением на тросиках или цепях. Чаще всего такой тип крепления применяется при монтаже к потолочным перекрытиям, балкам и чаще всего внутри больших магазинов торговых центров, вокзалов.
Изготовление информационной панели светокороба используются следующие типы материалов; панели сотового поликарбоната полупрозрачный или прозрачный, акриловый стеклопластик, оргстекло, полистироловые листы, транслюцентный виниловый баннер. Основные технологии нанесения изображения на лицевые панели световых рекламных конструкций – это нанесение разноцветных пленок Oracal, с использованием станков плоттерной резки или полотен самоклеющихся пленок, с полноцветной печатью.
Полотна с печатью изображений изготавливают на специальном транслюцентном баннере или выполняют апликацию материалом марки Oracal 8300. Данный тип пленки обеспечивает равномерное распределение света на лицевой панели светового короба или рекламной конструкции.
Эксклюзивные лайтбоксы, нестандартные и комбинированные лайтбоксы (вывески) представляют собой сочетание различных конструкций и применением разных технологий – с использованием открытого неона, фрезерованных букв из пластика, объемных световых букв, разнообразных световых коробов с применением множества современных материалов. Такие конструкции требуют тщательной проработки. Первым этапом необходимо разработать дизайн проект световой рекламы. Разработанный проект (вывески на магазин - презентация), дает возможность получить все необходимые согласования на монтаж и точный просчет сметы на реализацию, производство рекламного изделия.
Разработка дизайна световых коробов, 3d визуализация лайтбокса, фото привязка к месту монтажа, эскизный проект для согласования с разрешающими организациями и получения разрешения на монтаж вы можете, так же заказать в офисе нашей компании.
Креативный дизайн рекламы, индивидуальное изготовление от Креатив Парк!