Световой короб для рекламы | световой лайтбокс на заказ

Световой короб (лайтбокс) - оригинальная и эффективная рекламная конструкция, которая используется для отображения самой различной информации. Компания Creative Park предлагает изготовление и установку световых коробов по доступным ценам в городе Москва.

Особенности конструкции

Световые короба можно изготовить из различных современных материалов. Рекламный лайтбокс представляет собой герметичную конструкцию, внутри которой расположены лампы подсветки или светодиоды. В центральной части расположена рекламная информация. Рекламная информация может быть представлена плакатом или трехмерными буквами. В последнее время большой популярностью пользуются световые вывески-короба, которые имеют сложную конструкцию. Например, существуют варианты исполнения, которые имеют форму логотипа. В сочетании с подсветкой современный лайтбокс пользуется весьма большой популярностью, так как хорошо заметен и оригинален.

Каковы преимущества конструкции?

Световые короба имеют довольно большое количество преимуществ:

1. Относительно невысокая цена.

2. Высокая практичность, устанавливать рекламные конструкции можно в различных помещениях.

3. Рекламный короб (лайтбокс) может быть произвольной формы. Также могут существенно различаться размеры конструкции.

4. Тот момент, что рекламный короб имеет подсветку, повышает его эффективность в темное время суток. За счет этого информация читается лучше, заметна с большого расстояния.

В целом можно сказать, что лайтбоксы имеют довольно большое количество достоинств. С учетом относительно невысокой стоимости короба с подсветкой являются эффективным методом рекламы.

Применяемые материалы

В Москве можно приобрести рассматриваемый тип рекламы по относительно невысокой цене. При ее изготовлении могут использоваться следующие материалы:

· акриловое стекло;

· поликорбанат;

· оргстекло;

· пластик и композит;

· металлы и сплавы.

Тип используемого материала при изготовлении в большей степени определяет стоимость светового короба. Уделяется внимание и типу источника света. На протяжении многих лет использовали люминесцентные или обычные лампы накаливания, но сегодня они не обладают высокими эксплуатационными качествами в сравнении с диодами. Светодиоды практичные, недорогие, долго служат.

В заключение отметим, что следует доверять производство рекламы исключительно фирмам, которые специализируются на предоставлении подобных услуг. Рекламно-производственная компания Creative Park имеет свои производственные мощности и по этому сроки на изготовление лайтбоксов минимальные. Позвоните по указанным телефонам или оставьте заявку на сайте, чтобы заказать световой короб или лайтбокс!