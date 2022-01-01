Световые вывески изготовление | световая реклама под ключ

Сегодня практически ни один бизнес не обходится без наружной рекламы.

Существуют различные варианты изготовления наружной рекламы, где лидирующее место в городе Москва занимают современные световые вывески.

Вывеска с внутренней подсветкой - специальная световая реклама, которая устанавливается, как снаружи помещений, так и внутри. Рассмотрим особенности современных вывесок подробнее.

Особенности наружной вывески с подсветкой

Данные вывески представляют собой светодиодные конструкции, которые имеют подсветку. К их особенностям можно отнести следующие моменты:

1. Информация читается лучше за счет установки подсветки. Рассматриваемые рекламные изделия с подсветкой могут включаться и выключаться автоматически с включением окружающего освещения.

2. Данные рекламные конструкции могут иметь различную форму и дизайн.

3. Изготовление световых вывесок - использование различных технологий обработки и применения различных современных материалов. К примеру - цветной пластик, стекло, металл, композит и другие материалы.

4. Размеры рекламных вывесок с подсветкой могут различаться. Зачастую она устанавливается непосредственно над дверным проходом или витриной, поэтому размер рекламы бывает внушительным.

В производстве наружной рекламы демонстрируются оригинальные варианты исполнения вывесок, и мы готовы Вам помочь изготовить рекламное изделие любой сложности.

''Креатив Парк'' выполняет производство уличной и интерьерной рекламы, проектирует, оперативно изготавливает рекламные вывески под заказ любой сложности в городе Москва.

Подсветка вывески

Особенностью современной рекламы можно назвать присутствие специальной подсветки. Она выполняет следующие функции:

1. Декоративная. Для того чтобы выделить отдельные элементы конструкции светодиодной вывески проводится их подсвечивание. Подсветка может быть предназначена для выделения букв, логотипа или фона. При этом подсветка может работать и в дневное время.

2. Большинство рекламных изделий имеют подсветку для того, чтобы обеспечить читаемость информации в темное время суток. За счет подсветки рекламы информация читается лучше, при этом вывеска выглядит довольно привлекательно.

От чего зависит цена на световывески?

При заказе вывески с подсветкой решающим фактором является цена заказа. Стоимость может зависеть от следующих показателей:

· сложности заказа;

· размеров конструкции;

· типа применяемого материала;

· вида используемой при изготовлении подсветки.

Источником света могут стать лампы различного типа. Наибольшей популярностью пользуются диодные источники света. Они более практичны в применении, имеют невысокий показатель энергопотребления. На изготовление рекламного изделия уходит от нескольких дней до нескольких недель, все зависит от сложности проекта, типа используемых материалов и многих других моментов.

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