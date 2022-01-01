Вывески световые

*Вывески световые

Световые вывески в Москве изготовление и монтаж недорого. Светодиодная вывеска для уличного и интерьерного использования на заказ – эффективная световая реклама под ключ!

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Световые вывески изготовление | световая реклама под ключ

 Сегодня практически ни один бизнес не обходится без наружной рекламы.

 Существуют различные варианты изготовления наружной рекламы, где лидирующее место в городе Москва занимают современные световые вывески.

 Вывеска с внутренней подсветкой - специальная световая реклама, которая устанавливается, как снаружи помещений, так и внутри. Рассмотрим особенности современных вывесок подробнее.

 Особенности наружной вывески с подсветкой

 Данные вывески представляют собой светодиодные конструкции, которые имеют подсветку. К их особенностям можно отнести следующие моменты:

1. Информация читается лучше за счет установки подсветки. Рассматриваемые рекламные изделия с подсветкой могут включаться и выключаться автоматически с включением окружающего освещения.

2. Данные рекламные конструкции могут иметь различную форму и дизайн.

3. Изготовление световых вывесок - использование различных технологий обработки и применения различных современных материалов. К примеру - цветной пластик, стекло, металл, композит и другие материалы.

4. Размеры рекламных вывесок с подсветкой могут различаться. Зачастую она устанавливается непосредственно над дверным проходом или витриной, поэтому размер рекламы бывает внушительным.

 В производстве наружной рекламы демонстрируются оригинальные варианты исполнения вывесок, и мы готовы Вам помочь изготовить рекламное изделие любой сложности.

''Креатив Парк'' выполняет производство уличной и интерьерной рекламы, проектирует, оперативно изготавливает рекламные вывески под заказ любой сложности в городе Москва. 

 Подсветка вывески

 Особенностью современной рекламы можно назвать присутствие специальной подсветки. Она выполняет следующие функции:

1. Декоративная. Для того чтобы выделить отдельные элементы конструкции светодиодной вывески проводится их подсвечивание. Подсветка может быть предназначена для выделения букв, логотипа или фона. При этом подсветка может работать и в дневное время.

2. Большинство рекламных изделий имеют подсветку для того, чтобы обеспечить читаемость информации в темное время суток. За счет подсветки рекламы информация читается лучше, при этом вывеска выглядит довольно привлекательно.

 От чего зависит цена на световывески?

 При заказе вывески с подсветкой решающим фактором является цена заказа. Стоимость может зависеть от следующих показателей:

·        сложности заказа;

·        размеров конструкции;

·        типа применяемого материала;

·        вида используемой при изготовлении подсветки.

 Источником света могут стать лампы различного типа. Наибольшей популярностью пользуются диодные источники света. Они более практичны в применении, имеют невысокий показатель энергопотребления. На изготовление рекламного изделия уходит от нескольких дней до нескольких недель, все зависит от сложности проекта, типа используемых материалов и многих других моментов.

 Заказать изготовление световых коробов и других рекламных конструкций на выгодных условиях можно в рекламно-производственной компании "Креатив Парк".

 

Световой короб с инкрустацией
Светодиодная реклама - буквы
Рекламное оформление павильона

Заказать индивидуальное производство вывески в Москве

 Наша компания изготавливает современные вывески для различных объектов в городе Москва.

 Специалисты ''Creative Park'' выполняют комплекс производственных услуг – изготовление наружной световой рекламы. Дизайнеры разрабатывают вывески различной модификации, подготовят дизайн проект световой рекламы в 3D для магазинов, на фасады ресторанов и кафе, сделают эскизы наружной рекламы для декорирования входных групп различных автосалонов, банков и различных зданий.

 Креативная вывеска для различных объектов под заказ

 Специалисты производственной компании ''Creative Park" готовы за короткое время изготовить вывеску для торговых павильонов, расположенных на улице или в торговом центре, создать яркую рекламу для магазинов, парикмахерских, мобильных офисов продаж. Визуализация в 3D наглядно  поможет показать, как будет в задуманном дизайне выглядеть разработанная реклама в данном месте, показать зрительный эффект и полезность.

 Вывески с подсветкой и простая вывеска – это очень эффективный  инструмент наружной рекламы. Наше производство изготавливает любой сложности вывески с подсветкой и без свечения. Элементы подсветки монтируем либо в нутрии конструкции или по контурам снаружи. Это определяется дизайном конструкции. Применение световых составляющих значительно влечет за собой удорожание на общую стоимость изделия. Рекламное изделие чаще всего имеет свою индивидуальность, а это значит цена на просчет изготовления тоже индивидуальная. По разработанному и утвержденному проекту рекламного изделия наш специалист рассчитает технологический просчет изготовления и определит точную стоимость и сроки на производство. 

 Производство вывесок и качественная сборка, точность подгонки всех элементов создает презентабельность и солидность предназначенному объекту. Рекламное изделие с подсветкой является универсальной конструкцией отлично выполняя свои основные функции, как в дневное время (светлое время суток) так и в ночное (темное время суток). Днем, яркие сочетания цветовых гамм применяемого материала на оформленном фасаде, уверенно привлекает внимание потенциального клиента и ночью точно подобранным свечением основных информационных носителей и букв.

Световые вывески – основные составляющие

 На раме или подрамнике закрепляются все элементы составляющей конструкции. Согласно разработанного фирменного стиля, изготавливается основной внешний вид состоящих из объемных букв, объемных фигур, изготавливаемой рекламы – вывески. Элементы фирменного стиля необходимо присылать нам в векторных программах.

 Световые вывески мы производим только из современных и сертифицированных материалов. Светодиодные кластеры, ленты применяем только лучших и зарекомендованных производителей, а также имеющие сертификаты качества.

  У нас можно заказать энергосберегающую вывеску для использования в дневное и ночное время суток любой сложности.

Заказать световую рекламу можно в режиме он-лайн.

 Изготавливаем вывески с применением новейших технологий и материалов, что позволяет надежно работать долгое время в любых климатических условиях.

Преимущество вывески со светодиодной подсветкой

 Современные светодиоды имеют превосходство над подсветкой из люминесцентных ламп в рекламных вывесках. Вот небольшой перечень преимуществ отражен в списке ниже:

- Обеспечивается ровное и яркое свечение рекламной поверхности;

- Значительно не большой расход электроэнергии на подсветку;

- Длительный срок эксплуатации, до 8-10 лет непрерывного использования;

- Отсутствует опасность загрязнения окружающей среды, как у люминесцентных ламп;

- Высокая степень пожарной безопасности (температура нагрева светящихся поверхностей светодиодов маленькая);

- Температурная шкала эксплуатации очень большая от - 50 до +70;

- Техническое обслуживание - минимальное.

 Многолетний опыт работы специалистов ''Креатив Парк" дает возможность изготовить эксклюзивные светодиодные вывески в кротчайшее время по демократичным ценам. Просчет стоимости работ осуществляет менеджер принявший заказ.

Телефон для связи 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

 Почему выгодно разместить заказ у нас? 

 Ответ простой:"Весь комплекс рекламных услуг под ключ!"

''Creative Park” производит световые вывески современного типа и стиля, а это залог успешности, уверенного развития Вашего бизнеса!

Фото наших выполненных работ.

 

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