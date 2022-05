 » Выставочные стенды

Выставочный стенд – креативная 3D модель Вашего бизнеса.

Проектируем и выполняем строительство выставочных стендов на демонстрационных площадках города Москва.

Монтируем стенды из конструктора – строительство выставочных стендов выполняется нашими монтажными бригадами. У нас можно купить оборудование для выставок и профиль, заказать эксклюзивные стенды с оформлением под ключ. Возможно Вы, проявите интерес к нашим услугам и предложениям!

Рекламно-производственная компания “Креатив Парк” - современное производство рекламно-выставочных инсталляций, наружной рекламы и выполняющая профессиональное оформление выставочного пространства.

Что мы сможем для Вас сделать:

- разработать креативные идеи и проектирование стенда в электронном виде,

- выполнить проектирование рекламной застройки и 3D дизайн;

- имеется действующие производство выставочных стендов;

- подготовка и застройка выставочных стендов на площадках города Москва;

- выполнить монтаж стендов из мобильных конструкций;

- изготовить рекламные конструкции | монтаж наружной рекламы;

- изготовить баннерные стенды Roll up, L-banner (Л баннер);

- сдаем в аренду выставочный конструктор + монтаж;

- у нас можно заказать мобильные стенды Pop up (поп ап) + печать панелей;

- рекламные стенды с индивидуальным дизайном;

- Вы можете купить выставочные стойки для рекламы;

- купить выставочный стенд с креативной графикой на заказ;



- корпоративные сувениры для выставки с логотипом Вашей компании;

- изготовить полиграфическую рекламную продукцию;

- комплексное индивидуальное обслуживание, выставочный сервис.

Задать вопросы менеджеру, сделать заказ: телефон 8 499 394 06 35

Пригласить нас для участия в тендере: почта info@creativepark.ru

Для участника в выставке, главной целью является сформировать впечатление у посетителей о компании, демонстрирующей свой продукт. Как это правильно сделать? Проверенным способом! Необходимо разработать индивидуальный дизайн проект стенда и построить стенд на выбранной демонстрационной площадке. Современный, броский стиль стенда, с оригинальным оформлением – будет показывать успешность, надежность предприятия. Креативная выставочная застройка – будет гарантом в развитии Вашего бизнеса!

Классификация выставочного оформления

Каждый участник выставки преследует разные цели и задачи. Следовательно, по разному, будет выполняться организация оформления выставочного пространства.

Разновидности функционального назначения стендов

Демонстрационный стенд - открытый

Такие стенды, обеспечивают максимальный проход посетителей к рекламируемому товару и общения с представителем данного продукта. Для наилучшей эффективности демонстрации и общения, организовывается пространство застройки особым нужным образом, органично совмещая с общим пространством всего стенда. При проектировании выставочной экспозиции, необходимо рассчитать удобные места проходов, а так же определить наилучшее расположение стенда в демонстрационном зале для визуального просмотра. Применение ковровых покрытий – ковролин, способствует формированию наибольшего эффекта открытого пространства. Стараемся минимально использовать высокие перегородки и витрины, тем самым обеспечивая максимальные доступы и проходы к рекламируемому товару. Для наиболее важных экспонатов используются отдельные подиумы. Открытые стенды лучшая возможность знакомства посетителя с новым продуктом.

Закрытое выставочное пространство

Закрытый стенд предназначен привлечь клиента определенного вида. Создается эксклюзивный внешний вид, «не зазывая» случайных посетителей, формируя акцент на нужного клиента, заинтересованного в данной услуге или продукте.

Комбинированный тип стендов

В комбинированном типе стендов планируются, как открытые области, так и закрытые отдельными витринами, различными по высоте перегородками. Такое зонирование позволяет гибко организовать демонстрационную работу, привлечь разных посетителей на выставке, используя несколько маркетинговых стратегий.

Сами стенды делятся на определенные зоны по своему назначению и функционалу.

Информационная часть

Основная, фасадная часть экспозиции, которая является главным носителем информации о вашей компании, та часть которую первую увидит посетитель выставки и примет решение посетить Вашу презентацию или нет. Грамотно спроектированный проект несет залог успешности участнику выставки.

Презентационная

Главная деловая территория, на которой происходит знакомство с новым товаром или услугой. В процессе полученной первичной информации, посетитель принимает решение, нужен ли ему представленный товар или услуга. Заинтересованный посетитель сможет продолжить получать нужную информацию уже непосредственно от персонала компании работающей на выставочной площадке. Практически в этом месте экспозиции получивший интерес посетитель принимает решение стать клиентом, приобретать товар и оформлять деловые соглашения.

Переговорная

Ограниченная для посетителей, сугубо деловая зона выставочного пространства. Это кузница новых контрактов и подписания договоров. Создается комфорт и уют в помещение, но и в то же время находится на расстоянии от основной массы посетителей, чтоб не мешать проводить детальные, важные переговоры. Переговорная - это то место, где посетитель становиться клиентом.

Подсобное помещение

Служебное помещение, для хранения резервной продукции и личных вещей, размещения вспомогательного оборудования и отдыха персонала.

Наша компания “Creative Park” сможет разработать выставочные стенды любой сложности и модификации, разработать нестандартные рекламные конструкции, умело вплетая их в общую идею стенда, организовать все нужные по функционалу зоны.

Для чего необходим дизайн 3D, проектирование выставочного пространства?

Используя 3D проектирование создаем предварительную презентацию оригинального оформления выставочного пространства, имеющую возможность зацепить, удержать внимание потенциального клиента, стильно, возможно оригинально выделить экспозицию среди других участников.

Дизайн-проект стенда будет состоять из необходимых графических изображений – визуализации и планов, сметной документации для застройки. Он выполняет задачу для получения объемного видения, пространственного представления в целом показать, как будет выглядеть рекламная площадка еще на этапе запланированного дизайна, получить различные варианты 3D моделей, и внести изменения заблаговременно.

Дизайн проект оформления выставки дает возможность за ранее определить стоимость затрат, составить смету на материалы, типы работ и оборудование.

Требования технического задания

Качественно и быстро разработать выставочный проект поможет подробное техническое задание – это информация, составленная по основным вопросам, которые мы подготовили для заказчиков ниже. Мы постарались указать наиболее частые ситуации, которые приходится решать участнику выставки, а нам при разработке дизайн макета и на производстве изготовить компоненты оформления выставочного пространства. Правильные и четко сформированные задачи со стороны Заказчика, сократят время на разработку и подготовку выставочного проекта в целом.

1. Указать габариты места застройки и ее общую площадь? Организаторы выставки разбивают на сектора и на определенные места. Каждое место определено конкретной площадью и размерами. Как пример стандартов площадок – мест с размерами равные 2х4, 3х5, 5х8 метра.

2. Какие нужны стены, перегородки и их количество? Выставочное пространство разделяют стенами. Сколько стен будет, какую надо высоту стен правильно организовать на границе с соседней застройкой? Определяем, какого типа будет выбранное пространство: 1) остров – без границ с соседними участниками выставки, 2) полуостров – имеется одна стена и три открытые стороны, 3) угловой – две стены и две стороны открыты, 4) линейный – три стены открыта только фасадная часть, 5) проходной – стены будут по левую и правую стороны, фасад и задняя часть открыты.

3. Какая и каких размеров нужна зона для продукции? Демонстрационные экспонаты тоже имеют свои габариты. На пример яхта, дизельный генератор, автобус они занимают много места, по всей видимости займут наибольшее место выставочного пространства, а меньшую часть выделяем для представителей и посетителей.

4. Сколько персонала будет работать на выставке, определить рабочие места? Чаще всего работают от двух до четырех представителей. Бывает организована работа десяти и более человек. Привлекаются музыканты, артисты, стендистки-модели, аниматоры. Необходимо все учесть и организовать для работы (стулья, столы, ресепшен – нужное количество, раздевалка или служебное помещение, подиум, специальное оборудование).

5. Необходим перечень демонстрируемых экспонатов? Эта информация говорит о количестве штук, весе экспонатов и самом названии – что это.

6. Разработан ли дизайн макет для оформления Вашей выставки? Нужно ли разработать 3D модель выставочной экспозиции или он уже существует в утвержденном виде? Все начинается с дизайн проекта.

7. Сформирована ли концепция общего оформления? В основу концепции входят фирменный стиль, логотип компании, все задумки заказчика. Пожелания по размещению и зонированию, эксклюзивность стиля, фото примеры помогут точно создать нужный образ.

8. Какое будет техническое оснащение выставочного проекта? Определяем и согласовываем список оборудования – компьютеры, телевизоры, видеоэкраны, интерактивные планшеты и другое. Намечаем в каких местах необходимо все это установить. Нужны ли бытовые приборы (холодильник, кофе машина, чайник, и другие)

9. Из чего будем строить и как планируем декорировать? При ответе на поставленный вопрос формируем ответы:

– строим из выставочного конструктора OCTANORM, MAXIMA, или …,

– строим из материала ДСП, МДФ и проводим молярные работы, применяем современные строительные отделочные материалы, а также баннерную ткань с напечатанным изображением.

10. Хотели бы использовать многоразовые мобильные сборные стенды? Можно подобрать комплект мобильных стендов и создать сборный стенд для многоразового использования. Использовать в туровом комплекте можно стенды Pop up, рекламные стенды Roll up, баннерные конструкции L-banner, press wall, планшетные конструкции fold up. Преимущество такого комплекта – это экономия денежных средств, быстрый монтаж своими силами, компактность и удобство при транспортировки.

Ответы на эти вопросы экономит время на общую подготовку к намеченной выставке. Все надо сделать с достаточным запасом времени, тогда получаем качество работ на всех ее необходимых этапах подготовки. На изображениях демонстрируем примеры 3D проектирования, как осуществлялось изготовление выставочных стендов.