Roll up стенды выставочные | ролл ап баннер изготовление

Предлагаем заказать ролл ап стенд, на Ваш выбор купить стенды roll up в городе Москва.

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ST Roll up — основные позиции запросов. Стандартный роллерный стенд.*

В комплект Ролл ап стандарт входит: Конструкция-корпус и сумка-тубус Вес конструкции ролл ап: 3,5-4,5 кг. в зависимости от размера. Фото панель: бумага + ламинация две стороны, печать (1440 dpi.),

ST Roll up LUX — основные позиции запросов. Роллерный стенд премиум класса.*

В комплект Ролл ап Капля входит: Конструкция-корпус и сумка-тубус Вес конструкции ролл ап: 3,5-4,5 кг. в зависимости от размера. Фото панель: бумага + ламинация две стороны, печать (1440 dpi.),

Дизайн макет — цена за разработку 1500 - 2500 руб. | сроки 2—4 рабочих дня | формат файла tif

Изготовление рекламной панели (баннера) — сроки 2—3 рабочих дня, с момента оплаты и утвержденного дизайн макета.

Замена старой рекламной панели на новую панель, в имеющимся у заказчика ролл ап — 500 руб..

Доставка готовых изделий в пределах города Москва — 1500 руб..

Организовываем доставку с помощью курьерских и транспортных компаний. Стоимость доставки просчитывается индивидуально по запросу заказчика.

Roll up стенд — мобильный баннер

Мы подготовили для вас великолепное предложение!

Ролл ап — современный флагман рекламы в нужном месте, в кротчайшее время и за отличную цену!

Мобильность, современный дизайн, совершенные и надежные механизмы намотки, потрясающая простота в сборке и разборке всей рекламной конструкции, небольшой вес и самое главное — невысокая цена являются главными и важными характеристиками роллерной конструкции.

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Roll up без сомнений украсит любой выставочный стенд или выставочную площадку, обеспечит успешную рекламу вашего продукта. Его смело можно размещать на презентации или любом выездном корпоративном мероприятии. Такая мобильная роллерная конструкция незаменимый помощник во всех сегментах торговли! С помощью этой системы up можно быстро донести в нужном месте необходимую рекламную информацию!

Мобильность — основное преимущество роллерного стенда.

Ролл ап, комплект его в сложенном виде, выглядит как небольшая сумка или кофр, чаще всего черного цвета. Корпус конструкции из легкого металла — сплава, цвет имеет серебристосерый матового оттенка. Ролл ап легко и удобно извлекается из упаковочного кофра. Фото панель наматывается на барабан в нутрии основания самой конструкции, надежно там храниться. Стоит потянуть вверх, и из корпуса стенда выезжает яркая красочная фото панель. Фиксируем, потом закрепляем верх панели и низ корпуса складной стойкой — на счет раз, два стенд собран.

Разбирается ролл ап значительно быстрее — на счет раз, убираем телескопическую опору-трубку, фото панель мгновенно «уезжает» в корпус основания, благодаря автоматическому механизму подмотки без всяких усилий. Главную задачу должен выполнить рекламный стенд – представить необходимую информацию, и с этим он справляется на отлично!

Итак, о составляющих конструкции. Внутренний механизм конструкции стенда состоит из: цилиндра-барабана с пружиной, что обеспечивает элементарно простое, а главное быстрое разматывание и автоматическое сматывание рекламной панели. Легкая складная стойка, на которой крепится верхний профиль панели и удерживая ее служит опорой — все гениальное просто.

Основание стенда имеет одну—две поворотные ножки из алюминиевого профиля. Рекламная панель, на которую наносим изображение, изготавливаем из винилового баннера, синтетической ткани (пабр) или самый популярный вариант бумага с двойной ламинацией. Рекламное изображение печатаем на одной стороне панели. Существует ролл ап и с двумя полотнами, двусторонние. Баннер с изображением (рекламная панель) можно менять неограниченное число раз, для этого необходимы навык и специальное оборудование. Обычно мобильные выставочные стенды roll up устанавливаются перпендикулярно на пол, но есть и подвесные модели.

Стандартные размеры

Стандартные габариты стендов будем определять в собранном и готовом для использования виде – от 80х200 см до 200х200 см. Легко переносится в любом виде, как в сложенном, так и развернутом виде. Сложенный ролл ап легко пакуется в мягкий тубус. Сумка тубус выполнена из синтетического материала длиной от 85 до 200 см, согласно размера конструкции, с ручками и ремешком для переноски. Общий вес стенда от 2 килограммов. Цена самых простых моделей, в комплекте с изготовлением рекламного баннера начинается от 3000 рублей.

Роллерные стенды нового поколения

Хотите удивить своих потенциальных клиентов и посетителей — надо купить роллерный стенд нового поколения – динамический ролл-стенд (dynamic roll). В этом стенде фото панель соединена в кольцо и перемещается по кругу с помощью электромотора, и изображение постоянно меняется. Стенды отдельно стоящие или подвесные, часто оснащены пультом ДУ.

Если требуется достойно и при этом экономично представить вашу компанию на выставке или презентации, предлагаем купить ролл ап — это лучшее решение! Из практики использования этого вида стендов можно сделать однозначный вывод: roll up стенды — мобильная и всегда эффективная реклама!