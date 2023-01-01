Roll up стенды выставочные | ролл ап баннер изготовление

Отлаженное производство роллерных стендов в Москве! Срочно изготовить Roll up (Ролл ап) стенды. Купить готовый стенд Ролл ап люкс (Roll-up Lux) с печатью баннера в производственной компании Креатив Парк.
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Производство мобильных стендов дизайн+монтаж.
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ST Roll up — основные позиции запросов. Стандартный роллерный стенд.*
Наимен.
Размер
Стоимость
Итог
Конст.
Фотоп.
Конст.
Фотоп.
ST Roll Up
0,6x1,60
0,6x1,60
2000
1950/990
3950/2990*
0,85x2,00
0,85x2,00
2450
2850/1500*
5300/3950*
1,0x2,00
1,0x2,00
3150
3700/1785*
6850/4935*
1,2x2,00
1,2x2,00
4350
4150/1950*
8500/6300*
1,5x2,00
1,5X2,00
6250
3950*/3200*
10200*/9450*
2,0X2,00
2,0X2,00
12850
4250*/3450*
17100*/16300*
3,0X2,00
3,0X2,00
19855
6450*/4250*
26305*/24105*
* — виниловый баннер, печать (720 dpi).
ST Roll up LUX — основные позиции запросов. Роллерный стенд премиум класса.*
Наимен.
Размер
Стоимость
Итог
Конст.
Фотоп.
Конст.
Фотоп.
ST Roll Lux
0,85x2,00
0,85x2,00
5400
3050/1500*
8450/6900*
1,0x2,00
1,0x2,00
7200
3700/1785*
10900/8985*
1,2x2,00
1,2x2,00
9750
4150/1950*
13900/11700*
* — виниловый баннер, печать (720 dpi).
Дизайн макет — цена за разработку 1500 - 2500 руб. | сроки 2—4 рабочих дня | формат файла tif
Изготовление рекламной панели (баннера) — сроки 2—3 рабочих дня, с момента оплаты и утвержденного дизайн макета.
Замена старой рекламной панели на новую панель, в имеющимся у заказчика ролл ап — 500 руб..
Доставка готовых изделий в пределах города Москва — 1500 руб..
Организовываем доставку с помощью курьерских и транспортных компаний. Стоимость доставки просчитывается индивидуально по запросу заказчика.
Roll up стенд — мобильный баннер
Мы подготовили для вас великолепное предложение!
Ролл ап — современный флагман рекламы в нужном месте, в кротчайшее время и за отличную цену!
Мобильность, современный дизайн, совершенные и надежные механизмы намотки, потрясающая простота в сборке и разборке всей рекламной конструкции, небольшой вес и самое главное — невысокая цена являются главными и важными характеристиками роллерной конструкции.
Смелее заказывай изготовление и приобретай современную баннерную ролл ап рекламу!
Roll up без сомнений украсит любой выставочный стенд или выставочную площадку, обеспечит успешную рекламу вашего продукта. Его смело можно размещать на презентации или любом выездном корпоративном мероприятии. Такая мобильная роллерная конструкция незаменимый помощник во всех сегментах торговли! С помощью этой системы up можно быстро донести в нужном месте необходимую рекламную информацию!
Мобильность — основное преимущество роллерного стенда.
Ролл ап, комплект его в сложенном виде, выглядит как небольшая сумка или кофр, чаще всего черного цвета. Корпус конструкции из легкого металла — сплава, цвет имеет серебристосерый матового оттенка. Ролл ап легко и удобно извлекается из упаковочного кофра. Фото панель наматывается на барабан в нутрии основания самой конструкции, надежно там храниться. Стоит потянуть вверх, и из корпуса стенда выезжает яркая красочная фото панель. Фиксируем, потом закрепляем верх панели и низ корпуса складной стойкой — на счет раз, два стенд собран.
Разбирается ролл ап значительно быстрее — на счет раз, убираем телескопическую опору-трубку, фото панель мгновенно «уезжает» в корпус основания, благодаря автоматическому механизму подмотки без всяких усилий. Главную задачу должен выполнить рекламный стенд – представить необходимую информацию, и с этим он справляется на отлично!
Итак, о составляющих конструкции. Внутренний механизм конструкции стенда состоит из: цилиндра-барабана с пружиной, что обеспечивает элементарно простое, а главное быстрое разматывание и автоматическое сматывание рекламной панели. Легкая складная стойка, на которой крепится верхний профиль панели и удерживая ее служит опорой — все гениальное просто.
Основание стенда имеет одну—две поворотные ножки из алюминиевого профиля. Рекламная панель, на которую наносим изображение, изготавливаем из винилового баннера, синтетической ткани (пабр) или самый популярный вариант бумага с двойной ламинацией. Рекламное изображение печатаем на одной стороне панели. Существует ролл ап и с двумя полотнами, двусторонние. Баннер с изображением (рекламная панель) можно менять неограниченное число раз, для этого необходимы навык и специальное оборудование. Обычно мобильные выставочные стенды roll up устанавливаются перпендикулярно на пол, но есть и подвесные модели.
Стандартные размеры
Стандартные габариты стендов будем определять в собранном и готовом для использования виде – от 80х200 см до 200х200 см. Легко переносится в любом виде, как в сложенном, так и развернутом виде. Сложенный ролл ап легко пакуется в мягкий тубус. Сумка тубус выполнена из синтетического материала длиной от 85 до 200 см, согласно размера конструкции, с ручками и ремешком для переноски. Общий вес стенда от 2 килограммов. Цена самых простых моделей, в комплекте с изготовлением рекламного баннера начинается от 3000 рублей.
Роллерные стенды нового поколения
Хотите удивить своих потенциальных клиентов и посетителей — надо купить роллерный стенд нового поколения – динамический ролл-стенд (dynamic roll). В этом стенде фото панель соединена в кольцо и перемещается по кругу с помощью электромотора, и изображение постоянно меняется. Стенды отдельно стоящие или подвесные, часто оснащены пультом ДУ.
Если требуется достойно и при этом экономично представить вашу компанию на выставке или презентации, предлагаем купить ролл ап — это лучшее решение! Из практики использования этого вида стендов можно сделать однозначный вывод: roll up стенды — мобильная и всегда эффективная реклама!
Заказать изготовление ролл ап стендов, приобрести мобильные конструкции ролл ап (roll up), необходимо заблаговременно позвонить в наш офис компании, определиться с типом и размерами конструкции, ее ценой, разработать дизайн макет рекламного баннера-панели и предоставить файл нашим специалистам в формате tif 120 точек.
Желательно запросить у наших специалистов технические условия для самостоятельной подготовки дизайн макета. Габаритные размеры стендов разные, по этому необходимо учитывать все нюансы при подготовке графического дизайна рекламной панели.
Мы готовы разработать дизайн макет панели roll up, для этого необходимо вам составить техническое задание и учесть время на разработку от 2 до 4 рабочих дней.
По факту готовности файла с графическим дизайном, проводим окончательное утверждение дизайн макета. После этого производим печать изображения водными чернилами на фото бумаге или экосольвентными чернилами на синтетическом виниловом баннере, согласно выбранного материала для рекламной панели.
В стоимость конструкции входит: печать рекламного баннера-панели и технологическая, финишная сборка конструкции.
Сроки печати баннера и сборки стенда под ключ 1—2 дня, с момента утвержденного макета и оплаты.
В наличии имеются различные конструкции по размерам, различных производителей, типу и стоимости.
Для оперативности выполнения заказа необходимо связаться с нашими специалистами по телефону.
*примечание. В русском языке применяют такое написание названия этой выставочной системы, как роллап и ролл ап, от анг. roll up.