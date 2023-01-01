Fold up

*Fold up

Fold up стенды различной модификации - изготовление. Печать изображений и монтаж fold-up планшетов, Фолд ап стенд под ключ! Рекламная ширма – производство планшетных мобильных стендов в компании Creative Park.

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Мобильный планшетный стенд fold up
Мобильный планшетный стенд fold up
Рекламная система фолд ап
Рекламная система фолд ап
Планшетный Fold up и стенд Roll up
Планшетный Fold up и стенд Roll up
Мобильные выставочные технологии
Мобильные выставочные технологии
Оборудование для цветной печати
Оборудование для цветной печати

Fold up - стенды планшетные изготовление | рекламная ширма

Заказать стенд fold up - просто наберите телефон 8 499 394 06 35 компании Креатив Парк.
Быстро и качественно изготовим планшетный стенд. Широкая линейка размеров, собственное оборудование для интерьерной (полноцветной) печати, в наличии различные типы конструктива. 

Мобильные стенды fold up

Именно с развитием идеи ширм и появилась на рынке рекламных услуг технология мобильных стендов fold up. Этот мобильный стенд собственно и представляет из себя ширму, современную конструкцию из отдельных рам с планшетами или без рам, просто планшеты, которые могут располагаться с помощью шарниров или соединительных элементов под углом относительно друг к другу.

Этот тип мобильных стендов называют ещё секционно-рамочным модульным типом. Секции можно стыковать друг с другом, получая, как и с помощью ширм, организованное пространство. Именно в организации пространства и состоит уникальность этого типа выставочных стендов. Само изображение на стенде можно разбить на части, сделать коллаж, где отдельные части могут составлять вместе целое, а могут представлять отдельную от других информацию, рассказывая о разных направлениях деятельности вашей компании.

Возможности велики — стенд может образовать перегородку, колонну, стоять стеной или зигзагом. Вместе с дизайнером можно воплотить задуманное в жизнь, учесть возможности стенда ещё при проектировании выставочной площадки. Во время выставки также можно использовать стенд фолд ап для выделения какой-либо зоны на стенде или для акцентирования пространства.

Изображение на стенде

На самом стенде отображение информации может быть разным в каждой секции, и вообще можно заменить отдельный планшет с изображением без демонтажа всего стенда. Изготавливают рамы мобильного стенда fold up из алюминия, с металлическими соединениями и петлями.

Размер отдельного планшета fold up стандартный — 70 на 100 см, реже применяются планшеты 70 на 120 см. Обычно сверху располагают фриз, размером 30 на 70 см. Само изображение наносится на легкие панели из пластика или пенокартона, которые потом и вставляются в рамы или соединительные коннекторы если нет рамы. Хочется отметить - размеры планшетов fold up можно использовать абсолютно разные. Свобода размеров планшетов fold up их количество используется в без рамочных вариантах - крепление происходит коннекторами.

Изображение полноцветное, матовое или глянцевое, печатается на самоклеющийся пленке и затем уже прикатывается на рабочую поверхность планшета. Получается яркое цветное изображение, и гораздо быстрее, чем при изготовлении древних ширм. Стенды делают одно - или двусторонними. Печать цветных изображений для панелей fold up производим на современном оборудовании, с применением высокого качества материалов и красок. На отдельные планшеты можно прикреплять карманы с рекламной полиграфической продукцией. Можно запланировать выступы в виде формы треугольной или прямоугольной тубы.

Выгодные особенности стендов fold up:

·         информация нанесена отдельными блоками на заменяемые планшеты

·         возможность зонирования пространства на выставочном стенде

·         изменяемая геометрия самого стенда

·         мобильность, можно легко перевозить и размещать

·         гибкость применения в ходе рекламной компании

·         универсальность использования

·         экономичность за счет неоднократного использования

·         невысокая стоимость

·         красивый внешний вид и презентабельность

Купить стенд fold up  -  телефон           8 499 394 06 35


Заказать fold up конструкцию - mail:  info@creativepark.ru

 

Монтируем стенды ширмы fold-up
Монтируем стенды ширмы fold-up
Стенд ширма для выставки
Стенд ширма для выставки
Сумка чехол для хранения fold up
Сумка чехол для хранения fold up
Печать цветных изображений
Печать цветных изображений
Купить планшетный Фолд ап
Купить планшетный Фолд ап
Мобильная реклама
Мобильная реклама