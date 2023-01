Fold up - стенды планшетные изготовление | рекламная ширма

Заказать стенд fold up - просто наберите телефон 8 499 394 06 35 компании Креатив Парк.

Быстро и качественно изготовим планшетный стенд. Широкая линейка размеров, собственное оборудование для интерьерной (полноцветной) печати, в наличии различные типы конструктива.

Мобильные стенды fold up

Именно с развитием идеи ширм и появилась на рынке рекламных услуг технология мобильных стендов fold up. Этот мобильный стенд собственно и представляет из себя ширму, современную конструкцию из отдельных рам с планшетами или без рам, просто планшеты, которые могут располагаться с помощью шарниров или соединительных элементов под углом относительно друг к другу.

Этот тип мобильных стендов называют ещё секционно-рамочным модульным типом. Секции можно стыковать друг с другом, получая, как и с помощью ширм, организованное пространство. Именно в организации пространства и состоит уникальность этого типа выставочных стендов. Само изображение на стенде можно разбить на части, сделать коллаж, где отдельные части могут составлять вместе целое, а могут представлять отдельную от других информацию, рассказывая о разных направлениях деятельности вашей компании.

Возможности велики — стенд может образовать перегородку, колонну, стоять стеной или зигзагом. Вместе с дизайнером можно воплотить задуманное в жизнь, учесть возможности стенда ещё при проектировании выставочной площадки. Во время выставки также можно использовать стенд фолд ап для выделения какой-либо зоны на стенде или для акцентирования пространства.

Изображение на стенде

На самом стенде отображение информации может быть разным в каждой секции, и вообще можно заменить отдельный планшет с изображением без демонтажа всего стенда. Изготавливают рамы мобильного стенда fold up из алюминия, с металлическими соединениями и петлями.

Размер отдельного планшета fold up стандартный — 70 на 100 см, реже применяются планшеты 70 на 120 см. Обычно сверху располагают фриз, размером 30 на 70 см. Само изображение наносится на легкие панели из пластика или пенокартона, которые потом и вставляются в рамы или соединительные коннекторы если нет рамы. Хочется отметить - размеры планшетов fold up можно использовать абсолютно разные. Свобода размеров планшетов fold up их количество используется в без рамочных вариантах - крепление происходит коннекторами.

Изображение полноцветное, матовое или глянцевое, печатается на самоклеющийся пленке и затем уже прикатывается на рабочую поверхность планшета. Получается яркое цветное изображение, и гораздо быстрее, чем при изготовлении древних ширм. Стенды делают одно - или двусторонними. Печать цветных изображений для панелей fold up производим на современном оборудовании, с применением высокого качества материалов и красок. На отдельные планшеты можно прикреплять карманы с рекламной полиграфической продукцией. Можно запланировать выступы в виде формы треугольной или прямоугольной тубы.

Выгодные особенности стендов fold up:

· информация нанесена отдельными блоками на заменяемые планшеты

· возможность зонирования пространства на выставочном стенде

· изменяемая геометрия самого стенда

· мобильность, можно легко перевозить и размещать

· гибкость применения в ходе рекламной компании

· универсальность использования

· экономичность за счет неоднократного использования

· невысокая стоимость

· красивый внешний вид и презентабельность

