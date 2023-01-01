Архитектурное моделирование здания в центре г. Москва "Женевский дом"- визуализация фасада здания и привязка к существующей местности (фотопривязка - фотомонтаж). В подготовке к реконструкции здания разрабатывался проект фасада. Наша компания выполняла работы по созданию модели здания - конкретно фасадная часть. На данных изображениях вы можете посмотреть, как это у нас получилось. Активно принимаем участие по визуализации зданий и сооружений по готовым чертежам, фотографиям для проектов или коммерческих презентаций.