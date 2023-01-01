Архитектурный дизайн и 3д визуализация неразрывно связаны. Фасад здания, парадная дверь определенно точно формирует мнение о владельцах здания, их образе и уровне жизни. И чтоб увидеть, как будет представлен фасад здания, какой формы и цветовой гаммы, создаем 3D модель. Архитектурный дизайн, трехмерная визуализация от дизайн студии Creative Park.
Архитектурное моделирование здания в центре г. Москва "Женевский дом"- визуализация фасада здания и привязка к существующей местности (фотопривязка - фотомонтаж). В подготовке к реконструкции здания разрабатывался проект фасада. Наша компания выполняла работы по созданию модели здания - конкретно фасадная часть. На данных изображениях вы можете посмотреть, как это у нас получилось. Активно принимаем участие по визуализации зданий и сооружений по готовым чертежам, фотографиям для проектов или коммерческих презентаций.
Реконструкция объекта фасада здания, большого уличного павильона обязывает выполнить разработку дизайн проекта и визуализацию планируемого строения. На данном примере показаны файлы из эскизного проекта реконструкции Цветочного ПАССАЖА - Киевский вокзал | город Москва.
Наглядный пример показывает, как у нас это получилось... Действующий павильон можно всегда посмотреть и посетить при желании.
Архитектурно-дизайнерской группой нашей компании были выполнены работы по разработке дизайна фасада ресторана и концепции внутреннего интерьера. Для дизайн проекта планируемого отдельно стоящего здания ресторана выполнялись работы трехмерной визуализации.
Эскизный проект современной автомойки для малого бизнеса. Необходимый набор презентационной документации для получения разрешения на застройку. Архитектурная визуализация, упрощенные планы строения.