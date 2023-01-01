Архитектурная визуализация

*Архитектурная визуализация

Архитектурный дизайн и 3д визуализация неразрывно связаны. Фасад здания, парадная дверь определенно точно формирует мнение о владельцах здания, их образе и уровне жизни. И чтоб увидеть, как будет представлен фасад здания, какой формы и цветовой гаммы, создаем 3D модель. Архитектурный дизайн, трехмерная визуализация от дизайн студии Creative Park.

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Архитектурная визуализация.

РЖД вокзал Адлер г. Сочи
РЖД вокзал Адлер г. Сочи
Архитектурная визуализация
Архитектурное моделирование
Фото действующего объекта
Фото действующего объекта
Визуализация музея РЖД
Визуализация музея РЖД

Архитектурный дизайн | "Женевский Дом" г.Москва.

Архитектурное моделирование здания в центре г. Москва "Женевский дом"- визуализация фасада здания и привязка к существующей местности (фотопривязка - фотомонтаж). В подготовке к реконструкции здания разрабатывался проект фасада. Наша компания выполняла работы по созданию модели здания - конкретно фасадная часть. На данных изображениях вы можете посмотреть, как это у нас получилось. Активно принимаем участие по визуализации зданий и сооружений по готовым чертежам, фотографиям для проектов или коммерческих презентаций.

Архитектурное моделирование зданий
Архитектурное моделирование
Визуализация фасадов зданий
Визуализация фасадов зданий
Архитектурный 3d дизайн, фото монтаж 3D модели здания
Архитектурный 3d дизайн
Архитектурное моделирование фасадов
Архитектурное моделирование фасадов

Проект реконструкции - Цветочный ПАССАЖ

Реконструкция объекта фасада здания, большого уличного павильона обязывает выполнить разработку дизайн проекта и визуализацию планируемого строения. На данном примере показаны файлы из эскизного проекта реконструкции Цветочного ПАССАЖА - Киевский вокзал | город Москва.

Наглядный пример показывает, как у нас это получилось... Действующий павильон можно всегда посмотреть и посетить при желании.

Объект реконструкции - фото
Объект реконструкци
Архитектурная 3д модель
Архитектурная 3д модель
Проект Цветочный Пассаж
Проект Цветочный Пассаж
Киевский вокзал - Цветы
Киевский вокзал - Цветы

3D дизайн ресторана.

Архитектурно-дизайнерской группой нашей компании были выполнены работы по разработке дизайна фасада ресторана и концепции внутреннего интерьера. Для дизайн проекта планируемого отдельно стоящего здания ресторана выполнялись работы трехмерной визуализации.

Дизайн фасада ресторана
Дизайн фасада ресторана
Дизайн внутреннего интерьера
Дизайн внутреннего интерьера
Моделирование интерьера
Моделирование интерьера
Визуализация ресторана
Визуализация ресторана

Эскизное проектирование | архитектурная визуализация автомойки.

Эскизный проект современной автомойки для малого бизнеса. Необходимый набор презентационной документации для получения разрешения на застройку. Архитектурная визуализация, упрощенные планы строения.

Эскизное проектирование
Эскизное проектирование
План стен и перегородок
План стен и перегородок
Визуализация автомойки
Визуализация автомойки
План фасада автомойки
План фасада автомойки