Выставочный ковролин | купить недорогой ковролин

Представляем ковровое напольное покрытие – ковролин, как материал с эксклюзивными качествами, которыми не обладает не один другой напольный материал.

Главные его особенности:

- присутствие у ковролина свойства комфортной мягкости

- высокая способность звукопоглощения и звукоизоляции

- выдерживает нагрузки влаги

- создает комфорт и удерживает тепло

- имеет многообразие цветовых оттенков и многообразие рисунков.

Вы всегда можете посмотреть каталог образцов ковролина, заказать выбранный тип коврового напольного покрытия в Москве.

Основные виды коврового покрытия для поля:

- выставочный ковролин (для выставочных стендов, конференций и презентаций)

- бытовой ковролин (для жилых помещений – квартиры, коттеджи или загородные дома)

- коммерческий (ковролин для офисных помещений, кафе и ресторанов, отелей или мотелей, лестниц и коридоров гостиниц, деловых центров, концертных залов, театров или кинотеатров, музеев).

В основу производства коврового покрытия для пола определяется три главных типа:

- тканный

- тафтинговый (прошивание ворсовыми нитями тканой основы)

- иглопробивной (ворсовыми нитями вбиваются иглами в первичную основу)

Ковролин имеет различную ширину, края у него не обработаны, что позволяет покрывать полностью всю поверхность пола. Он хорош тем, что не требует частого и особого внимания за его уходом. Чем плотнее ворс, тем более долговечен срок службы.

Для жилых помещений можно купить ковролин с наименьшей плотностью ворса, но надо помнить, что срок службы его будет значительно меньше.

Для офисных помещений или деловых центров там, где происходить перемещение огромного количества людей, необходимо заказать коммерческое ковровое напольное покрытие. Срок службы составит в таких условиях 8 – 10 лет может быть и более, но это надо учитывать все условия воздействия на покрытие.

С маленьким сроком эксплуатации можно купить недорогой ковролин – выставочный. Выставочный ковролин применяют для оформления выставочных стендов, срок эксплуатации выходит 5-7 дней, поэтому можно купить дешевый полипропиленовый ковролин (Радуга, Спектра, Фешен, Expo Mone, Expo Domo).

Выставочный ковролин Expo Domo (Бельгия) - КАТАЛОГ ОБРАЗЦОВ.