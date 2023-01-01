Проектирование торговых помещений | торговый дизайн

''Креатив Парк'' г. Москва представляет комплексные услуги торгового дизайна.

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Разработать фриз торгового павильона, современную входную группу магазина со световыми рекламными вывесками, сформировать презентацию общественных и торговых интерьеров, с помощью компьютерной 3D визуализации и моделирования, проработать варианты и осуществить наиболее функциональное зонирование задействованных торговых площадей в графическом формате, разработать индивидуальный дизайн элементов навигации, конструкций наружной рекламы, рассмотреть варианты оформления торгово-выставочных витрин - это не весь перечень наших услуг. Мы демонстрируем на данной странице сайта небольшую презентацию наших выполненных работ - разработка дизайна торговых помещений творческим коллективом специалистов "Креатив Парк" – формирование разнообразных по назначению и использованию торговых площадей нашего крупного заказчика и партнера ТЦ ''Твой Дом'' ''Крокус Сити'' г. Москва. Примеры 3D визуализации.

Торговый дизайн – является незаменимым помощником, главным инструментом основных этапов воплощения задуманных идей в результативно действующие торговые процессы. Активные зоны продаж магазина, торгового центра должны c максимальной точностью показывать направление своей деятельности, неповторимость и узнаваемость в оформлении, иметь легко запоминающиеся фирменный стиль и дизайн. Отработав возможные варианты зонирования, разработав нужный дизайн торгового зала, определив нужное и верное размещение торговых зон, удобно и грамотно выполнить расстановку торгового оборудования обеспечивая выполнение всех технических норм и требований, позволяет сформировать дальнейший успех ведения бизнеса..

Что говорят эксперты современного бизнеса о торговом дизайне? В торговых процессах существуют множественные связи, зависящие друг от друга. Вывод – торговый 3д дизайн находится в неразрывной цепочке процессов, успешно и своевременно формирует полное, точное понимание, каким будет внутренний интерьер и на какого покупателя надо ориентироваться, насколько правильно выполнено зонирование торговых секторов, какое внутреннее освещение, как расположена декоративная подсветка, художественное оформление элементами фирменного стиля, размещение путиводителей или внутренней навигации, какие будут конструкции наружной рекламы с последующим размещением многоэтажного торгового центра, небольшого современного магазина, разработка дизайна и планирование торгового оборудования.

Наш творческий коллектив креативных специалистов решит все вопросы с применением 3d дизайна, сможет для вашего бизнеса разработать эскизный 3D проект, включая дизайн торгового помещения или зала по индивидуальному заказу. Для выполнения работ потребуется план помещений, с основными габаритами по высоте, ширине и длине. Разработать дизайн, выполнить 3д моделирование и визуализацию торгового оборудования (разнообразные стеллажи, витрины с подсветкой, барные стойки, настенные полки и торговые системы, павильоны из профиля и МДФ, островные конструкции с применением стекла, эксклюзивный подиум или рекламный стенд) позволяет увидеть ваш будущий магазин или торговый ряд реально как это будет, выполнить качественно ремонт торговых помещений. Проектные предложения по разработке торгового оборудования, варианты последующей расстановки на планируемых площадях, подбор цветовой палитры и конструктивных оригинальных решений - залог на дальнейший успех вашей планируемой деятельности.

Необходимо учитывать и принимать во внимание психологию современного покупателя, привлечь и сосредоточить их взгляд на вашем торговом секторе или площади, в конечном итоге расположить и побудить клиента на совершение покупки.

Дизайн торговый - удел профессионалов!

Примеры наших работ.