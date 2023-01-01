Печать чертежей и копирование проектной документации

Рекламно-производственная копания “Creative Park” представляет полиграфические услуги в городе Москва.

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Одним из направлений нашей деятельности является печать чертежей и проектов. Печать проектной документации это особое мастерство и направление в полиграфии. Специалист, выполняющий данную работу, требует особой подготовки и знаний многих компьютерных программ. И такие в нашем штате есть. В нашем арсенале применяется высокоточное оборудование, которое надежно обеспечивает качественную печать тонких линий или деталей проектной документации.

Черно белая печать рабочих чертежей и цветная печать разнообразных схем и планов формат А0 | А1 | А2 | А3 | А4 гарантированна максимальной четкостью. Качественная печать достигается и за счет применения современных материалов и красок. Можно выполнить и ламинирование чертежей формата А4 и А3. Про бумагу – плотность бумаги использует от 90 до 180 гр. Файлы с чертежами чаще всего создаются в dwg – AutoCAD или pln, pla –ArchiCAD.

Требования к файлам под печать – принимаем формат:

– желательное предоставление файла в формате – pdf;

– tif, psd – Photoshop ( не выше 15 версии);

– dwg – AutoCAD (изображения, используемые шрифты приложить);

– ai – Adobe Illustrator (шрифты в «кривых»);

– cdr – CorelDRAW (шрифты в «кривых»);

Есть еще один важный момент в данной работе – правильно сложить лист с чертежом большого формата. Правильно сложенный лист прослужит значительно дольше и не порвется, не получит дополнительных повреждений и затирок. Читабельность схем и планов будет оставаться на все площади листа максимально высокой.

Печать чертежей и проектов цены

Красочность/формат A4 A3 A2 A1 A0 Черно-белая печать (руб.) 10.00 20.00 35.00 60.00 95.00 Цветная печать (руб.) (при заливке не более 20%) 15.00 36.00 55.00 90.00 165.00 Фальцовка и обрезка до формата А4 (руб.) - 5.00 15.00 20.00 25.00

Примечание:

1 - при заливке больше 20% - коэффициент 1.5

2 - возможны любые варианты брошюровки

3 - срочная печать (менее суток) надбавка 25% к стоимости тиража.