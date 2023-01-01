Печать чертежей

*Печать чертежей

Представляем современные полиграфические услуги - цветная печать чертежей. В нашей компании "Creative Park" можно заказать печать проектной документации формат от А4 до А0.

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Черно белая печать чертежей
Черно белая печать чертежей
Цветная печать чертежей
Цветная печать чертежей
Печать проектов срочно в Москве
Печать проектов срочно в Москве
Распечатать рабочий чертеж срочно
Распечатать рабочий чертеж срочно

Печать чертежей и копирование проектной документации

Рекламно-производственная копания “Creative Park”  представляет полиграфические услуги в городе Москва.

Телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

 Одним из направлений нашей деятельности является печать чертежей и проектов. Печать проектной документации это особое мастерство и направление в полиграфии. Специалист, выполняющий данную работу, требует особой подготовки и знаний многих компьютерных программ. И такие в нашем штате есть.  В нашем арсенале применяется высокоточное оборудование, которое надежно обеспечивает качественную печать тонких линий или деталей проектной документации.

Черно белая печать рабочих чертежей и цветная печать разнообразных схем и планов формат А0 | А1 | А2 | А3 | А4  гарантированна максимальной четкостью. Качественная печать достигается и за счет применения современных материалов и красок. Можно выполнить и ламинирование чертежей формата А4 и А3. Про бумагу – плотность бумаги использует от 90 до 180 гр. Файлы с чертежами чаще всего создаются в dwg – AutoCAD или pln, pla ArchiCAD.

Требования к файлам под печать – принимаем формат:

желательное предоставление файла в формате – pdf;

tif, psdPhotoshop ( не выше 15 версии);

– dwg – AutoCAD (изображения, используемые шрифты приложить);

– ai – Adobe Illustrator (шрифты в «кривых»);

cdrCorelDRAW (шрифты в «кривых»);

Есть еще один важный момент в данной работе – правильно сложить лист с чертежом большого формата. Правильно сложенный лист прослужит значительно дольше и не порвется, не получит дополнительных повреждений и затирок. Читабельность схем и планов будет оставаться на все площади листа максимально высокой.

Печать чертежей и проектов цены

 

  Красочность/формат

    A4

    A3

    A2

    A1

    A0

  Черно-белая печать (руб.)

  10.00

  20.00

  35.00

  60.00

  95.00

  Цветная печать  (руб.)

 (при заливке не более 20%)

  15.00

  36.00

  55.00

  90.00

  165.00

  Фальцовка и обрезка

 до формата А4 (руб.)

  -

   5.00

  15.00

  20.00

   25.00

 

 

Примечание:

1 - при заливке больше 20% - коэффициент 1.5

2 - возможны любые варианты брошюровки

3 - срочная печать (менее суток) надбавка 25% к стоимости тиража.

 

Распечатать проектную документацию
Распечатать проектную документацию
Заказать распечатку чертежей в Москве
Заказать распечатку чертежей в Москве
Проектные чертежи распечатать срочно
Проектные чертежи распечатать срочно