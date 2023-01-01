Печать чертежей и копирование проектной документации

Представляем современные полиграфические услуги - цветная печать чертежей. В нашей компании "Creative Park" можно заказать печать проектной документации формат от А4 до А0.
Рекламно-производственная копания “Creative Park” представляет полиграфические услуги в городе Москва.
Телефон 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru
Одним из направлений нашей деятельности является печать чертежей и проектов. Печать проектной документации это особое мастерство и направление в полиграфии. Специалист, выполняющий данную работу, требует особой подготовки и знаний многих компьютерных программ. И такие в нашем штате есть. В нашем арсенале применяется высокоточное оборудование, которое надежно обеспечивает качественную печать тонких линий или деталей проектной документации.
Черно белая печать рабочих чертежей и цветная печать разнообразных схем и планов формат А0 | А1 | А2 | А3 | А4 гарантированна максимальной четкостью. Качественная печать достигается и за счет применения современных материалов и красок. Можно выполнить и ламинирование чертежей формата А4 и А3. Про бумагу – плотность бумаги использует от 90 до 180 гр. Файлы с чертежами чаще всего создаются в dwg – AutoCAD или pln, pla –ArchiCAD.
Требования к файлам под печать – принимаем формат:
– желательное предоставление файла в формате – pdf;
– tif, psd – Photoshop ( не выше 15 версии);
– dwg – AutoCAD (изображения, используемые шрифты приложить);
– ai – Adobe Illustrator (шрифты в «кривых»);
– cdr – CorelDRAW (шрифты в «кривых»);
Есть еще один важный момент в данной работе – правильно сложить лист с чертежом большого формата. Правильно сложенный лист прослужит значительно дольше и не порвется, не получит дополнительных повреждений и затирок. Читабельность схем и планов будет оставаться на все площади листа максимально высокой.
Печать чертежей и проектов цены
Красочность/формат
A4
A3
A2
A1
A0
Черно-белая печать (руб.)
10.00
20.00
35.00
60.00
95.00
Цветная печать (руб.)
(при заливке не более 20%)
15.00
36.00
55.00
90.00
165.00
Фальцовка и обрезка
до формата А4 (руб.)
-
5.00
15.00
20.00
25.00
Примечание:
1 - при заливке больше 20% - коэффициент 1.5
2 - возможны любые варианты брошюровки
3 - срочная печать (менее суток) надбавка 25% к стоимости тиража.