Изготовление визиток – дизайн печать от Creative Park

Оперативная печать визиток на Таганке любых тиражей! Услуги дизайнера в разработке макета визитки.

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Виитка – элемент фирменного стиля, компа

ктный носитель контактной информации.

Производство визиток на первый взгляд процесс, кажется, очень простой. Сегодня существуют различные способы изготовления визиток:

- цифровая печать визиток (малые, срочные тиражи)

- офсетная печать визиток ( большие тиражи )

- визитки с тиснением на дизайнерской бумаге

- изготовление визитки с применением метода шелкографии

- пластиковые визитки.

Визитка начинается с разработки дизайн макета. Разработать дизайн визитки процесс творческий. Визитки изготавливают горизонтальные 90х50 мм, вертикальные 50х90 мм, одно сторонние, двух сторонние, с прямым углом или скругленным углом. Определяемся, какую хотим получить в итоге визитку и приступаем к разработке. О тонкостях разработки визитки рассказывать не будем – доверимся знаниям и опыту наших специалистов, креативных дизайнеров. Стоимость за дизайн макет визитки зависит от времени потраченного на разработку. После утвержденного макета приступаем к производственным процессам – печать визитки. Просчитав все технологические процессы изготовления получаем стоимость тиража. Метод печати зависит от количества штук, типа бумаги и постпечатной обработки.

Постпечтная обработка:

- тиснение фольгой

- ламинирование

- скругление углов

- конгрев

- покрытие уф-лаком.

Мы имеем современные технологические возможности изготовления визиток.

Изготовление визиток в нашей компании Creative Park осуществляется двумя основными способами:

- оперативная цифровая печать визиток малых тиражей.

- офсетная печать больших тиражей от 1000 шт. и более.

Файлы для печати необходимо подготавливать в формате: PDF, CDR, EPS, Ai, Tif.

Готовые файлы в векторных программах – напоминаем, шрифты необходимо перевести в кривые, все эффекты преобразовываем в Bitmap

Заказать визитки метро Марксистская, Таганская - Пестовский переулок дом 16 кор. 2 город Москва, оперативное изготовление визиток малых тиражей, комплексные полиграфические услуги.

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