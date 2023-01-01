Буклеты дизайн | типография - изготовление буклетов

Разнообразие - это приправы жизни. Где заказать вкусный дизайн буклета? Наша типография предлагает изготовление буклетов - креативный дизайн и печать буклетов, с использованием особых рецептов и приправ! Качество, сроки и цена на отлично!
Рекламно-производственная компания "Creative Park" всегда готова поделится своими рецептами разработки и изготовления рекламных буклетов, предложить свои полиграфические услуги телефон 8 499 394 06 35.
Как говорится, для чего нужен буклет и с чем его едят? Он отлично, можно сказать вкусно, продемонстрирует ваш товар, предложенный покупателю, убедит вашего клиента совершить покупку! Мобильные, своеобразные формы, яркие и привлекательные виды, кратко сформулированная, нужная информация – основные ингредиенты буклета.
Назначение и применение
Область применения данного продукта неограниченна – места продаж, различные выставки, деловые презентации, ваш офис и так далее… Используем буклеты для информирования о различных акциях или скидках, о выпуске на рынок новой продукции, многое другое… Буклеты бывают имиджевые, массовые (рекламные, информационные), евро-буклеты, социальные…
Использование буклетов многогранно: их можно применять для информирования о различных скидках, маркетинговых акциях и выпуске новой продукции, любой другой информации.
Основы буклета – три составные части:
- визуальная (фотографии, картинки, изображения)
- информационная (тексты с описанием, техническими или другими параметрами)
- адресная (телефоны, адрес места нахождения)
Рекомендации от ''шеф повара’’ (опытного дизайнера) - всегда в дизайн буклетов добавляем логотип и фирменный стиль по вкусу!
Про дизайн
Разработать графическое оформление буклета - значимая часть рецепта приготовления. Поговорим о формах и размерах: буклеты с одним фальцем, с двумя или с тремя фальцами. Делаем их из мелованной белой бумаги формата А5, А4, А3. Можно применить вырубку, тем самым придать оригинальность формы буклета. Применение выборочного нанесения уф лака придаст креативности рекламному буклету. Не забудем о способе тиснения с применением золотой или серебреной фольги. Тиснение на буклетах дает возможность создать изысканный и элегантный дизайн.
Разработка дизайна
Стоимость (руб. )
Сроки (рабочие дни)
Буклет А5 (1-2 фальца)
5000
3-5
Буклет А4 (1-2 фальца)
6700
3-5
Буклет А3 (1-2 фальца)
8500
3-5
Листовка А5
4000
2-4
Листовка А4
4500
2-4
Листовка А3
5000
2-4
Плакат А2
6500
4-7
Плакат А1
7500
4-7
Плакат А0
8500
4-7
Отрисовка логотипа в векторе
2000
2-3
Методы изготовления
Методика печати (производство буклетов) проста – офсетная печать (нанесение изображений краской) - большие тиражи от 1000 шт., сроки изготовления 5-7 дней и более.
- цифровая печать (порошковое нанесение) малые тиражи, небольшое время на изготовление, срочное 1-3 дня. Малые тиражи изготавливаем на своем оборудовании цифровой печати Xerox DocuColor 6060, что обеспечивает выполнение заказа за минимальные сроки. Печать буклетов небольшого тиража выполняем в течении рабочего дня, возможно и даже при Вашем присутствии - главное наличие утвержденного макета и оплаты.
Представляем комплекс полиграфических услуг дизайн + печать буклетов.
Выполняем срочные заказы на производство малых тиражей евро буклетов, формата А5 / А4, способом цифровой печати. При Вашем присутствии выполним цветопробу, при необходимости внесем правки или коррекцию, отпечатаем весь тираж. Наш производственный цех находиться в центре Москвы метро Марксистская, Таганская - удобный подъезд на автомобиле.
Преимущества в нашей работе или почему выгоднее работать с нами?
- комплекс различных рекламных услуг – современный рекламный сервис;
- своя производственная база;
- оперативность в работе, выполнение срочных тиражей;
- пост обработка – ламинация, биговка, навивка, скрепка, тиснение, фольгирование;
- разработка графических дизайн макетов рекламной продукции;
- разработка фирменного стиля для начинающего бизнес проекта;
- дополнительно производим все мобильные стенды для выставок Roll-up, Pop-up, баннерные стенды, пресс волы, промо стойки;
- при необходимости подготовим рекламные сувениры - ежедневники с логотипом, сувенирные ручки, брелоки, зажигалки;
- комплекс подготовительных работ к выставке или презентации;
- удобное место размещение.
Разместить у нас заказ на печать буклетов способом офсетной печати и получить быстрый просчет Вы можете по телефону 8 499 394 06 35 или info@creativepark.ru
Если у Вас уже готовы файлы под печать, всю работу выполняли самостоятельно, все это необходимо отправить на нашу почту. Не забываем, так же отправить и техническое задание с указанием толщины бумаги, типа бумаги, указать способ крепления, вид постобработки, количество штук- тираж, сроки. При необходимости разработки макета подготавливаем техническое задание и всю информацию, отправляем так же на наш электронный адрес.
Рекламно-полиграфический сервис полного цикла от производственной компании “Creative Park.”