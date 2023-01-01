Буклеты дизайн | типография - изготовление буклетов

Рекламно-производственная компания "Creative Park" всегда готова поделится своими рецептами разработки и изготовления рекламных буклетов, предложить свои полиграфические услуги телефон 8 499 394 06 35.

Как говорится, для чего нужен буклет и с чем его едят? Он отлично, можно сказать вкусно, продемонстрирует ваш товар, предложенный покупателю, убедит вашего клиента совершить покупку! Мобильные, своеобразные формы, яркие и привлекательные виды, кратко сформулированная, нужная информация – основные ингредиенты буклета.

Назначение и применение

Область применения данного продукта неограниченна – места продаж, различные выставки, деловые презентации, ваш офис и так далее… Используем буклеты для информирования о различных акциях или скидках, о выпуске на рынок новой продукции, многое другое… Буклеты бывают имиджевые, массовые (рекламные, информационные), евро-буклеты, социальные…

Использование буклетов многогранно: их можно применять для информирования о различных скидках, маркетинговых акциях и выпуске новой продукции, любой другой информации.

Основы буклета – три составные части:

- визуальная (фотографии, картинки, изображения)

- информационная (тексты с описанием, техническими или другими параметрами)

- адресная (телефоны, адрес места нахождения)

Рекомендации от ''шеф повара’’ (опытного дизайнера) - всегда в дизайн буклетов добавляем логотип и фирменный стиль по вкусу!

Про дизайн

Разработать графическое оформление буклета - значимая часть рецепта приготовления. Поговорим о формах и размерах: буклеты с одним фальцем, с двумя или с тремя фальцами. Делаем их из мелованной белой бумаги формата А5, А4, А3. Можно применить вырубку, тем самым придать оригинальность формы буклета. Применение выборочного нанесения уф лака придаст креативности рекламному буклету. Не забудем о способе тиснения с применением золотой или серебреной фольги. Тиснение на буклетах дает возможность создать изысканный и элегантный дизайн.

Разработка дизайна Стоимость (руб. ) Сроки (рабочие дни) Буклет А5 (1-2 фальца) 5000 3-5 Буклет А4 (1-2 фальца) 6700 3-5 Буклет А3 (1-2 фальца) 8500 3-5 Листовка А5 4000 2-4 Листовка А4 4500 2-4 Листовка А3 5000 2-4 Плакат А2 6500 4-7 Плакат А1 7500 4-7 Плакат А0 8500 4-7 Отрисовка логотипа в векторе 2000 2-3

Цифровая печать - ЦЕНА

Методы изготовления

Методика печати (производство буклетов) проста – офсетная печать (нанесение изображений краской) - большие тиражи от 1000 шт., сроки изготовления 5-7 дней и более.

- цифровая печать (порошковое нанесение) малые тиражи, небольшое время на изготовление, срочное 1-3 дня. Малые тиражи изготавливаем на своем оборудовании цифровой печати Xerox DocuColor 6060, что обеспечивает выполнение заказа за минимальные сроки. Печать буклетов небольшого тиража выполняем в течении рабочего дня, возможно и даже при Вашем присутствии - главное наличие утвержденного макета и оплаты.