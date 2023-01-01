Оперативная печать цена | цифровая печать листовок на Таганке

Оперативная печать листовок и брошюр с доставкой по Москве. Цифровая печать визиток и каталогов за минимальные сроки! Выполняем ''горящие'' по срокам тиражи на полиграфию. Лучшая цена на цифровую печать!
Разрешение: 2400х2400 dpi.
Печать на бумаге плотностью до 300 г/м2.
Максимальный формат бумаги: 320x470 мм.
Скорость печати до 35 листов А3 в мин.
Для просчета стоимости и сроков изготовления оперативной полиграфии обращайтесь в офис компании по телефону 8 499 394 06 35.
Наша почта - info@creativepark.ru
Цены срочной цифровой печати на изготовление полиграфической продукции
Визитная карточка - визитка размер 90 х 50 плотность бумаги 300 гр.
шт
100
300
500
1000
2000
односторонние
560
550
520
500
450
двухсторонние
670
650
630
610
600
Листовка бумага милованная 115 гр
шт
50
100
500
1000
2000
4+0
1550
2350
8500
14400
26100
4+4
2700
2750
13900
17900
28850
Буклет формат А4, печать 4+4, бумага 150 гр., 1 фальц
шт
50
100
500
1000
2000
4+4
2500
4200
14800
24800
41950
Квартальный календарь формат топа А4, ламинация 32 мк., 3 рекламных поля
шт
50
100
300
500
1000
210
200
180
160
110
Кроме перечисленной оперативной полиграфии у нас можно заказать:
карманный календарь, настольный календарь, флаер, календарь настенный перекидной, вкладыш, брошюру, рекламный постер, открытки, каталоги, меню для ресторана и кафе, рекламные лифлеты, блокноты, наклейки, закладки, фирменные бланки, конверты с фирменной символикой, грамоты, дипломы, таблички, папки.
Сроки выполнения заказа минимальные при наличии готового макета.
Срочная, оперативная полиграфия на Таганке. Цифровая печать от компании РПК ''Креатив Парк''.
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Представляем оперативную печать формата А3 в Москве – метро Марксистская, Таганская, Курская.
Цифровая печать позволяет за минимальное время получить современный полиграфический продукт высокого качества, за не высокую стоимость. У нас можно заказать печать фотографий, буклетов, визиток, каталогов, любую другую рекламную и деловую полиграфическую продукцию.
Особую популярность имеет цветная печать формата А3 и А4. Не одна рекламная акция или выставка не проходит без красочных раздаточных материалов, которые мы быстро и качественно печатаем на своем оборудовании для наших заказчиков. Комплексное обслуживание наших клиентов экономит время на все подготовительные работы - это комфортно и удобно! Заказать цифровую печать и широкоформатную печать в одном месте для рекламной акции - экономия денежных средств на доставку!
Наш производственный отдел печати воплотит в жизнь все творческие замыслы дизайнеров на бумаге. Для этого от Вас требуется правильно подготовить файлы в формате cdr, ai, pdf и отправить на наш электронный адрес.
Наше оборудование печати позволяет отличную цветопередачу на различные бумажные носители, пленки. Чтоб быть востребованным на рынке полиграфических услуг надо иметь такие качества – оперативность, надежность, доступность по ценам. И мы располагаем такими качествами.
Всегда рады новым клиентам и быть полезными Вашим творческим замыслам!
Срочная печать цифрой позволяет сразу изготовить нужный тираж. Наша типографии сможет напечатать не большой тираж в течение 1 рабочего дня.
Очень выгодно печатать маленькие тиражи. Минимальный тираж от одного листа А4 По сравнению с офсетной печатью маленькие тиражи наиболее бюджетные и затрачивают минимум бумаги на цветопробу.
Очень быстро можно выполнить цветопробу – расход материала минимален от одного листа. Очень важный и положительный момент хочется отметить – возможность оперативных внесения изменений в исходный продукт печати (правки текста или изменения цвета).
Печать малых форматов – визитки, листовки А 5 – А6 формата, ценники, наклейки, открытки, пригласительный.
Печать переменных данных в тираже – фамилия, звание, адрес, фото. Только метод цифровой печати позволяет наносить переменные данные на конверты, открытки, грамоты, дипломы, бейдж с минимальными затратами времени и денежных средств.
Цифровая полиграфия хороша при разнообразии разных видов одной продукции - печать листовок или визиток (10 разных визиток по 100 штук каждой, 5 разных листовок формата А5 по 100 штук каждая)
Допечатать оперативно недостающее дополнительное небольшое количество полиграфической продукции изготовленной ранее. Всегда есть возможность быстро изготовить небольшое количество дипломов, даже в единичном экземпляре.
Печать на дизайнерской бумаге визиток, открыток, бланков малых тиражей еще одно не маловажное преимущество. Все знают, что эксклюзивная дизайнерская бумага очень дорогая и большие расходы на приладку, ощутимо сказывается на бюджете тиража.
Печать на большом цифровом принтере, это и гарантированное качество напечатанного продукта полиграфии. Четкая цветопередача, великолепно читающийся текст, достойный внешний вид печатного изделия.
Наш производственный цех полиграфических услуг предоставляет комплексное обслуживание клиентов полного цикла. С вопросом просчета тиража и предоставления необходимых услуг обращайтесь к нашим специалистам по указанным телефонам.