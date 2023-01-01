Оперативная печать цена | цифровая печать листовок на Таганке

Цифровая печать - оборудование Xerox DocuColor 6060

Разрешение: 2400х2400 dpi.

Печать на бумаге плотностью до 300 г/м2.

Максимальный формат бумаги: 320x470 мм.

Скорость печати до 35 листов А3 в мин.

Для просчета стоимости и сроков изготовления оперативной полиграфии обращайтесь в офис компании по телефону 8 499 394 06 35.

Наша почта - info@creativepark.ru

Цены срочной цифровой печати на изготовление полиграфической продукции

Визитная карточка - визитка размер 90 х 50 плотность бумаги 300 гр.

Тираж шт 100 300 500 1000 2000 односторонние 560 550 520 500 450 двухсторонние 670 650 630 610 600

Листовка бумага милованная 115 гр

Тираж шт 50 100 500 1000 2000 4+0 1550 2350 8500 14400 26100 4+4 2700 2750 13900 17900 28850

Буклет формат А4, печать 4+4, бумага 150 гр., 1 фальц

Тираж шт 50 100 500 1000 2000 4+4 2500 4200 14800 24800 41950

Квартальный календарь формат топа А4, ламинация 32 мк., 3 рекламных поля

Тираж шт 50 100 300 500 1000 210 200 180 160 110

Кроме перечисленной оперативной полиграфии у нас можно заказать:

карманный календарь, настольный календарь, флаер, календарь настенный перекидной, вкладыш, брошюру, рекламный постер, открытки, каталоги, меню для ресторана и кафе, рекламные лифлеты, блокноты, наклейки, закладки, фирменные бланки, конверты с фирменной символикой, грамоты, дипломы, таблички, папки.

Сроки выполнения заказа минимальные при наличии готового макета.

Срочная, оперативная полиграфия на Таганке. Цифровая печать от компании РПК ''Креатив Парк''.

Ответ специалиста по электронной переписке можно получить используя клавиши обратная связь.

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Представляем оперативную печать формата А3 в Москве – метро Марксистская, Таганская, Курская.

Цифровая печать позволяет за минимальное время получить современный полиграфический продукт высокого качества, за не высокую стоимость. У нас можно заказать печать фотографий, буклетов, визиток, каталогов, любую другую рекламную и деловую полиграфическую продукцию.

Особую популярность имеет цветная печать формата А3 и А4. Не одна рекламная акция или выставка не проходит без красочных раздаточных материалов, которые мы быстро и качественно печатаем на своем оборудовании для наших заказчиков. Комплексное обслуживание наших клиентов экономит время на все подготовительные работы - это комфортно и удобно! Заказать цифровую печать и широкоформатную печать в одном месте для рекламной акции - экономия денежных средств на доставку!

Наш производственный отдел печати воплотит в жизнь все творческие замыслы дизайнеров на бумаге. Для этого от Вас требуется правильно подготовить файлы в формате cdr, ai, pdf и отправить на наш электронный адрес.

Наше оборудование печати позволяет отличную цветопередачу на различные бумажные носители, пленки. Чтоб быть востребованным на рынке полиграфических услуг надо иметь такие качества – оперативность, надежность, доступность по ценам. И мы располагаем такими качествами.

Всегда рады новым клиентам и быть полезными Вашим творческим замыслам!