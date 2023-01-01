Календари

*Календари

Изготовление календарей в типографии цифровой печати. Предлагаем изготовить квартальный календарь, прикрепив к нему наш креативный дизайн. Оперативная печать календарей в Москве!

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Квартальник без рекламных полей
Квартальный календарь
Настольный календарь перекидной
Календарь перекидной
Календарь настольный
Календарь настольный
Печать карманных календарей
Печать карманных календарей
Заказать дизайн календарей
Заказать дизайн календарей
Квартальные календари на заказ
Квартальные календари на заказ
Заказать печать календарей
Заказать печать календарей
Разработка макета календаря
Разработка макета календаря
Производство календарей
Производство календарей
Разработать корпоративный календарь
Разработать корпоративный календарь

Дизайн и печать квартальных календарей - комплексно

 Рекламно-производственная компания "Creative Park" предлагает комплексные услуги полиграфии полного цикла - разработка дизайна, в том числе печать и окончательная сборка календарей на своей производственной базе в городе Москва.

 Чтоб разработать календарь, от заказчика требуется краткое техническое задание, в котором указывается его тип (карманный календарь, настольный тип “Домик”, настольный перекидной на пружине, эксклюзивный квартальный календарь с часами, настенный квартальный календарь мини, стандарт или макси, не стандартный с вырубкой и постобработкой, настенный в виде плаката, подарочный Vip - календарь c оригинальной упаковкой, креативный дизайнерский календарь) и размеры.

 Календарь всегда на виду в течении всего года, активный персонаж любого делового интерьера офиса или рабочей зоны. О присутствии его на столе менеджера, директора или администратора любой компании говорит о точности и высокой организованности данного специалиста. Создать красочный календарь с удобной навигацией, потребуются опыт и знания графического художника в разработке дизайна.

 Дизайн календаря – основная составляющая его информационного наполнения.

 Календарь - удобный контролер за ходом времени! Это его главное назначение. Но не забудем и о его рекламных свойствах.

Рассмотрим примеры:

настенный календарь, по типу плаката формата А2 или А3, прекрасно выполнит функцию, как рекламный баннер компании;

 – квартальный календарь с нанесением логотипа, используя фирменный стиль, демонстрируя название слуг и товаров в общем облике календаря, универсально превращается в рекламный маркетинговый инструментарий.

 Грамотный креативный дизайн и качественное изготовление календаря, будет создавать позитивное настроение на протяжении всего периода использования. Современный календарь с корпоративной символикой попадет под внимание любого человека. Стильные календари настольные или настенные, охотно разместятся на рабочих столах менеджеров любого офиса, в кабинете руководителя, на рабочих местах ваших сотрудников или партнеров. Классические календари квартальные, перекидные настенные календари с иллюстрациями или фотографиями традиционно относятся к типу рекламной полиграфии, выполняя функции корпоративных подарков-сувениров.

 Календарь с часами, отличный подарочный сувенир к Новогодним праздникам, можно сказать фирменный сувенир “два в одном”.

 Самое главное не забыть про сроки изготовления полиграфической продукции. Классный дизайн календаря за пять секунд не создается. Рекомендуем за ранее планировать разработку и изготовление календарей, чтобы не спеша с запасом времени рассмотреть возможные варианты оформления и выполнить все необходимые производственные процессы.

 За вами остается только выбор, где купить или заказать календарь?

 Самые лучшие “контролеры времени” в РПК Creative Park. Наше производство полного цикла предоставляет услуги такие, как разработка дизайна и печать календарей настенных, настольных карманных креативных календарей изготовление на Таганке город Москва.

 Заказать календарь, задать вопросы нашим специалистам по телефону 8 499 394 06 35 | почта info@creativepark.ru

  Примеры работ...

 

 Дизайн календаря цена

 

Разработать дизайн макет

Стоимость (руб. )

Сроки (рабочие дни)

Карманный календарь (55 х 85 мм)

2500

2-4

Карманный календарь (60 х 90 мм )

3000

2-4

Карманный календарь (70 х 100 мм)

3500

2-4

Настольный календарь домик

4000

3-5

Настольный календарь перекидной

8500

7-12

Квартальный календарь

5000 - 12000

5-10

Календарь листовой

5000

4-7

Перекидной настенный календарь

от 15000

7-15

Креативные календари (эксклюзив)

от 25000

10-20

 

 Цена на изготовление календарей  зависит от тиража, типа календаря, размера и постпечатной обработки.

 Звоните - сделаем просчет вашего заказа на печать календарей!

 Производственный процесс, включает в себя – основные функции:

- по утвержденным, ранее подготовленным макетам под печать выводим первые листы печати. Проводим просмотр результата первых листов печати, что получилось в итоге, производим утверждение, так называемых “цветопроб” с заказчиком. При необходимости вносим коррективы, изменения..

- после этого производим печать всего тиража календарей,

- следующий этап работы – постпечатная обработка ламинация, тиснение фольгой, нанесение УФ лака, вырубка, ламинирование, если это требует техническое задание на изготовление

 - после производится подрубка в нужный размер и приступаем к сборке

- в разных типах календарей производится дополнительные операции - биговка, склеивание основания, установка пикало, навивка пружины.

 Делаем вывод – всегда надо иметь запас времени на производство вашего тиража!

Почему выгодно заказать изготовление календарей у нас?

 

 Наши преимущества:

- команда профессионалов дизайнеров, специалистов печатников

- свое производство на Таганке – цифровая печать А3 формата,

- цех сборки и обработки небольших тиражей,

- возможность изготовления малых и срочных тиражей,

- комплексное выполнение заказов,

- индивидуальный подход к каждому клиенту.

 Наши клиенты...

 

 

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