Дизайн и печать квартальных календарей - комплексно

Рекламно-производственная компания "Creative Park" предлагает комплексные услуги полиграфии полного цикла - разработка дизайна, в том числе печать и окончательная сборка календарей на своей производственной базе в городе Москва.

Чтоб разработать календарь, от заказчика требуется краткое техническое задание, в котором указывается его тип (карманный календарь, настольный тип “Домик”, настольный перекидной на пружине, эксклюзивный квартальный календарь с часами, настенный квартальный календарь мини, стандарт или макси, не стандартный с вырубкой и постобработкой, настенный в виде плаката, подарочный Vip - календарь c оригинальной упаковкой, креативный дизайнерский календарь) и размеры.

Календарь всегда на виду в течении всего года, активный персонаж любого делового интерьера офиса или рабочей зоны. О присутствии его на столе менеджера, директора или администратора любой компании говорит о точности и высокой организованности данного специалиста. Создать красочный календарь с удобной навигацией, потребуются опыт и знания графического художника в разработке дизайна.

Дизайн календаря – основная составляющая его информационного наполнения.

Календарь - удобный контролер за ходом времени! Это его главное назначение. Но не забудем и о его рекламных свойствах.

Рассмотрим примеры:

– настенный календарь, по типу плаката формата А2 или А3, прекрасно выполнит функцию, как рекламный баннер компании;

– квартальный календарь с нанесением логотипа, используя фирменный стиль, демонстрируя название слуг и товаров в общем облике календаря, универсально превращается в рекламный маркетинговый инструментарий.

Грамотный креативный дизайн и качественное изготовление календаря, будет создавать позитивное настроение на протяжении всего периода использования. Современный календарь с корпоративной символикой попадет под внимание любого человека. Стильные календари настольные или настенные, охотно разместятся на рабочих столах менеджеров любого офиса, в кабинете руководителя, на рабочих местах ваших сотрудников или партнеров. Классические календари квартальные, перекидные настенные календари с иллюстрациями или фотографиями традиционно относятся к типу рекламной полиграфии, выполняя функции корпоративных подарков-сувениров.

Календарь с часами, отличный подарочный сувенир к Новогодним праздникам, можно сказать фирменный сувенир “два в одном”.

Самое главное не забыть про сроки изготовления полиграфической продукции. Классный дизайн календаря за пять секунд не создается. Рекомендуем за ранее планировать разработку и изготовление календарей, чтобы не спеша с запасом времени рассмотреть возможные варианты оформления и выполнить все необходимые производственные процессы.

За вами остается только выбор, где купить или заказать календарь?

Самые лучшие “контролеры времени” в РПК Creative Park. Наше производство полного цикла предоставляет услуги такие, как разработка дизайна и печать календарей настенных, настольных карманных креативных календарей изготовление на Таганке город Москва.

Заказать календарь, задать вопросы нашим специалистам по телефону 8 499 394 06 35 | почта info@creativepark.ru

Примеры работ...

Дизайн календаря цена

Разработать дизайн макет Стоимость (руб. ) Сроки (рабочие дни) Карманный календарь (55 х 85 мм) 2500 2-4 Карманный календарь (60 х 90 мм ) 3000 2-4 Карманный календарь (70 х 100 мм) 3500 2-4 Настольный календарь домик 4000 3-5 Настольный календарь перекидной 8500 7-12 Квартальный календарь 5000 - 12000 5-10 Календарь листовой 5000 4-7 Перекидной настенный календарь от 15000 7-15 Креативные календари (эксклюзив) от 25000 10-20

Цена на изготовление календарей зависит от тиража, типа календаря, размера и постпечатной обработки.

Звоните - сделаем просчет вашего заказа на печать календарей!

Производственный процесс, включает в себя – основные функции:

- по утвержденным, ранее подготовленным макетам под печать выводим первые листы печати. Проводим просмотр результата первых листов печати, что получилось в итоге, производим утверждение, так называемых “цветопроб” с заказчиком. При необходимости вносим коррективы, изменения..

- после этого производим печать всего тиража календарей,

- следующий этап работы – постпечатная обработка ламинация, тиснение фольгой, нанесение УФ лака, вырубка, ламинирование, если это требует техническое задание на изготовление

- после производится подрубка в нужный размер и приступаем к сборке

- в разных типах календарей производится дополнительные операции - биговка, склеивание основания, установка пикало, навивка пружины.

Делаем вывод – всегда надо иметь запас времени на производство вашего тиража!

Почему выгодно заказать изготовление календарей у нас?

Наши преимущества:

- команда профессионалов дизайнеров, специалистов печатников

- свое производство на Таганке – цифровая печать А3 формата,

- цех сборки и обработки небольших тиражей,

- возможность изготовления малых и срочных тиражей,

- комплексное выполнение заказов,

- индивидуальный подход к каждому клиенту.

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