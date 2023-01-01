Выставочные стенды баннерные

*Выставочные стенды баннерные

Выставочные стенды Roll up 2х2 и 3х2 баннерные в сравнении с баннерным стендом Press wall 2x3 и 3х2 на разборной раме. Отличные баннерные стенды для выставок с высокой степенью мобильности!

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Roll up стенд баннерный выставочный
Roll up стенд баннерный выставочный
Выставочный стенд баннерный Press wall
Выставочный стенд баннерный Press wall

Выставочные стенды баннерные

 Выставочные стенды баннерные просты в эксплуатации и мобильны при сборке разборке.

 Предлагаем вам рассмотреть два типа конструкции стенд Press wall 2х2 и стенд Roll up 2x2, выделить нужные положительные качества каждой, взять на заметку отрицательные стороны.

 Рассматриваемые выставочные стенды баннерного типа выполняют одну и туже функцию – мобильная демонстрация рекламной информации на выставке. Предлагается рассмотреть каждый стенд по отдельности.

 Баннерный стенд Press wаll имеет сборную разборную конструкцию – раму. Рама состоит чаще всего из хромированных трубок с соединительными и крепежными элементами.

 Рекламная информация печатается на виниловом баннере. Технология сборки Press wall – первый этап собирается рама, вторым этапом к раме крепиться рекламный баннер.

 Баннерный стенд Roll 2х2 значительно проще в обращении и общей сборки. Стенд Roll up 2x2 состоит из конструкции-основания с барабаном подмотки баннера. Рекламное изображение печатается либо на фотобумагу с двухсторонней ламинацией, либо на виниловый баннер.

Рекламное полотно крепится на барабан подмотки и сматывается в корпус стенда. Для развертывания стенда в рабочее положение требуется только вытянуть полотно из корпуса стенда и зафиксировать стойками его – стенд готов к работе.

 Сейчас проведем сравнение достоинств и отрицательных сторон этих двух стендов.

 Выставочный стенд Press wall 2х2 более устойчивый, чем  стенд Roll up 2x2.

 Время на сборку и разборку Roll up 2x2 минимальное и во много раз меньше чем у Press wall 2x2. Стоимость Press wall 2x2 меньше чем Roll up 2x2.

 Главное достоинство этих двух конструкций – высокая мобильность и удобство при эксплуатации!

 Выбор остается за Вами!

 