Выставочные стенды баннерные

Выставочные стенды баннерные просты в эксплуатации и мобильны при сборке разборке.

Предлагаем вам рассмотреть два типа конструкции стенд Press wall 2х2 и стенд Roll up 2x2, выделить нужные положительные качества каждой, взять на заметку отрицательные стороны.

Рассматриваемые выставочные стенды баннерного типа выполняют одну и туже функцию – мобильная демонстрация рекламной информации на выставке. Предлагается рассмотреть каждый стенд по отдельности.

Баннерный стенд Press wаll имеет сборную разборную конструкцию – раму. Рама состоит чаще всего из хромированных трубок с соединительными и крепежными элементами.

Рекламная информация печатается на виниловом баннере. Технология сборки Press wall – первый этап собирается рама, вторым этапом к раме крепиться рекламный баннер.

Баннерный стенд Roll 2х2 значительно проще в обращении и общей сборки. Стенд Roll up 2x2 состоит из конструкции-основания с барабаном подмотки баннера. Рекламное изображение печатается либо на фотобумагу с двухсторонней ламинацией, либо на виниловый баннер.

Рекламное полотно крепится на барабан подмотки и сматывается в корпус стенда. Для развертывания стенда в рабочее положение требуется только вытянуть полотно из корпуса стенда и зафиксировать стойками его – стенд готов к работе.

Сейчас проведем сравнение достоинств и отрицательных сторон этих двух стендов.

Выставочный стенд Press wall 2х2 более устойчивый, чем стенд Roll up 2x2.

Время на сборку и разборку Roll up 2x2 минимальное и во много раз меньше чем у Press wall 2x2. Стоимость Press wall 2x2 меньше чем Roll up 2x2.

Главное достоинство этих двух конструкций – высокая мобильность и удобство при эксплуатации!

Выбор остается за Вами!