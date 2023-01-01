Дизайн выставочного стенда

Компания Креатив Парк г. Москва, выполняет эскизные разработки дизайна рекламных стендов, точнее сказать разрабатываем дизайн любого выставочного стенда, от эксклюзивного до простого рекламного. Выполняем графический дизайн для мобильных стендов типа Рор up (Поп ап), Roll up (Ролл ап).
Предлагаем Вам индивидуальный, авторский дизайн выставочных стендов от креативных дизайнеров нашей рекламно-производственной компании.
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Как это происходит?
Как театр начинается с вешалки, так и участие в выставках начинается с проектирования или разработки дизайна выставочного стенда. В этой короткой статье мы попробуем обобщить все, с чем придется столкнуться будущим экспонентам и с чем столкнулись мы, как его создатели.
Наверное, мы начнем с обратного, с того, что имеем на данный момент. По нашему опыту – всех заказчиков можно разделить на три группы.
Мы определили первую группу как «Построй нам именно это». Компании-заказчики в этой группе полностью уверены в том, какой выставочный стенд они хотят видеть. У них уже есть конкретное техническое задание и уже готов дизайн стенда, а также у них есть определенный бюджет. Все, что нам нужно сделать в этом случае - подготовить оборудование, материалы, мобильные конструкции, сделать графическое оформление стенда и, в конечном итоге построить стенд.
Вторую и крупнейшую группу заказчиков можно было бы назвать "У нас есть идея". Как правило, представители этой группы примерно знают, чего хотят, но очень поверхностно. В сущности, они примерно определились в том, что зоны стенда должны быть разделены и где примерно должно стоять оборудование и мебель для комфортной работы. Тем не менее, они не имеют полной концепции дизайна стенда, поэтому они оставляют этот вопрос на наших дизайнеров. Это правильный выбор, ведь у каждого своя задача: продавец – должен продавать, а дизайнер - разрабатывать дизайн.
Это наша самая любимая группа, потому что в этом случае мы должны использовать все наше воображение, и после изучения пожеланий клиента, претворить идею в жизнь. Сначала как 3D-модель, а потом и на выставке.
Третья группа самая сложная. Это может быть описано как "Постройте нам то, что мы бы хотели", Заказчики из этой группы часто говорят, - "В конце концов, вы профессионалы, вы должны знать лучше, что мы хотим». То есть эти компании сами не знают, чего они хотят. Конечно, мы профессионалы, но, к сожалению, мы не можем читать мысли и угадывать желания. Вот почему мы должны извлекать информацию из клиента по крупицам. Сколько столов и стульев должно быть на стенде, нужны ли витрины, и так далее… Когда, наконец, мы получим техническое задание, то оно скорее всего изменится десять раз в ближайшие дни, а модель стенда и все сто. Например:
"Может быть, мы подвинем текст на два миллиметра вправо .. ммм, может быть, на пять .. нет, осталось 20 мм...в начале было лучше? Сделайте, так, как это было в начале".
Но мы не жалуемся. В конечном итоге модель принята и клиент получил то, что хотел.
Конечно, такое разделение очень относительное. Существует сочетание первой и второй, второй и третьей групп, но это не имеет значения. Цель статьи - дать заказчику совет, как в кратчайший срок получить качественный стенд, разработать дизайн выставочного стенда подходящий для целей компании.
Итак, первое, что нам нужно - конкретное техническое задание на разработку дизайна стенда. Указать все нюансы – конфигурацию, высоту стенда, цветовую палитру стен, материал пола и его цвет, необходимое количество мебели, места для экспозиции экспонатов. Нам также необходимо знать и экспонаты, которые планируется выставить на стенде, чтобы мы могли планировать их наиболее подходящее размещение. Было бы идеально, если бы вы указали все свои пожелания.
Одним из наиболее важных пунктов технического задания – является бюджет на строительство стенда. В самом деле, ведь и бюджет в конечном итоге определяет ход мыслей дизайнера. Какие материалы будут использоваться, необходимое количество графики, освещение, мебель и оборудование - все зависит от бюджета. Таким образом, определение бюджета с самого начала помогает значительно сэкономить время.
Не забудьте добавить в техническое задание план выставочного зала, с указанием размещения вашего выставочного стенда. План - это важный аспект в процессе разработки дизайна. О важности плана выставки, история из нашего опыта.
Однажды мы получили техническое задание без плана выставочного зала. Клиент сказал, что плана у него пока нет, но конфигурация стенда ему известна: квадратная, три стороны открыты, стенд 9 х 9 метров, высота ограничена 5-ю метрами.
Конфигурация известна и мы начинаем работать. Несколько дней спустя мы посылаем заказчику модель стенда и получаем ответ - максимальная высота стенда 3 метра. Мы опять просим план, но не получаем его. Теперь мы должны полностью изменить концепцию стенда и заново сделать его модель. Наконец, получаем план выставочного зала и понимаем, что и вторая наша модель не подходит, потому что мы проектировали стенд с тремя открытыми сторонами, но стенд на плане расположен так, что «работать» будет только одна сторона… Соответственно, мы должны полностью изменить концепцию стенда уже в третий раз.
Нам нужен план зала не только, чтобы определить конфигурацию стенда, но и затем, чтобы разработать проект согласно направлению потока посетителей на выставке. Мы также должны связаться с техническим отделом выставки и выяснить следующие детали: максимальная высота стенда, возможность подвешивать фермы или баннеры к потолку зала. Каждый выставочный зал имеет свои собственные требования.
Вместе с техническим заданием и планом стенда, отправьте пожалуйста нам свой логотип, фирменные цвета, фотографии экспонатов - все, что вы хотели бы видеть на своем стенде.
Если у Вас есть всё вышеупомянутое - дизайн стенда создается очень быстро и обычно моментально нравится заказчику.
Что касается технических форм задачи - вы можете просто описать все вышеуказанные своими словами или свяжитесь с нами, мы предоставим вам форму технического задания - заполните её и отправьте нам.
В любом случае, мы свяжемся с Вами после получения технического задания и зададим вам множество конкретных вопросов.