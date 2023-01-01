Дизайн выставочного стенда

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Как это происходит?

Как театр начинается с вешалки, так и участие в выставках начинается с проектирования или разработки дизайна выставочного стенда. В этой короткой статье мы попробуем обобщить все, с чем придется столкнуться будущим экспонентам и с чем столкнулись мы, как его создатели.



Наверное, мы начнем с обратного, с того, что имеем на данный момент. По нашему опыту – всех заказчиков можно разделить на три группы.



Мы определили первую группу как «Построй нам именно это». Компании-заказчики в этой группе полностью уверены в том, какой выставочный стенд они хотят видеть. У них уже есть конкретное техническое задание и уже готов дизайн стенда, а также у них есть определенный бюджет. Все, что нам нужно сделать в этом случае - подготовить оборудование, материалы, мобильные конструкции, сделать графическое оформление стенда и, в конечном итоге построить стенд.



Вторую и крупнейшую группу заказчиков можно было бы назвать "У нас есть идея". Как правило, представители этой группы примерно знают, чего хотят, но очень поверхностно. В сущности, они примерно определились в том, что зоны стенда должны быть разделены и где примерно должно стоять оборудование и мебель для комфортной работы. Тем не менее, они не имеют полной концепции дизайна стенда, поэтому они оставляют этот вопрос на наших дизайнеров. Это правильный выбор, ведь у каждого своя задача: продавец – должен продавать, а дизайнер - разрабатывать дизайн.

Это наша самая любимая группа, потому что в этом случае мы должны использовать все наше воображение, и после изучения пожеланий клиента, претворить идею в жизнь. Сначала как 3D-модель, а потом и на выставке.



Третья группа самая сложная. Это может быть описано как "Постройте нам то, что мы бы хотели", Заказчики из этой группы часто говорят, - "В конце концов, вы профессионалы, вы должны знать лучше, что мы хотим». То есть эти компании сами не знают, чего они хотят. Конечно, мы профессионалы, но, к сожалению, мы не можем читать мысли и угадывать желания. Вот почему мы должны извлекать информацию из клиента по крупицам. Сколько столов и стульев должно быть на стенде, нужны ли витрины, и так далее… Когда, наконец, мы получим техническое задание, то оно скорее всего изменится десять раз в ближайшие дни, а модель стенда и все сто. Например:

"Может быть, мы подвинем текст на два миллиметра вправо .. ммм, может быть, на пять .. нет, осталось 20 мм...в начале было лучше? Сделайте, так, как это было в начале".

Но мы не жалуемся. В конечном итоге модель принята и клиент получил то, что хотел.

Конечно, такое разделение очень относительное. Существует сочетание первой и второй, второй и третьей групп, но это не имеет значения. Цель статьи - дать заказчику совет, как в кратчайший срок получить качественный стенд, разработать дизайн выставочного стенда подходящий для целей компании.



Итак, первое, что нам нужно - конкретное техническое задание на разработку дизайна стенда. Указать все нюансы – конфигурацию, высоту стенда, цветовую палитру стен, материал пола и его цвет, необходимое количество мебели, места для экспозиции экспонатов. Нам также необходимо знать и экспонаты, которые планируется выставить на стенде, чтобы мы могли планировать их наиболее подходящее размещение. Было бы идеально, если бы вы указали все свои пожелания.



Одним из наиболее важных пунктов технического задания – является бюджет на строительство стенда. В самом деле, ведь и бюджет в конечном итоге определяет ход мыслей дизайнера. Какие материалы будут использоваться, необходимое количество графики, освещение, мебель и оборудование - все зависит от бюджета. Таким образом, определение бюджета с самого начала помогает значительно сэкономить время.



Не забудьте добавить в техническое задание план выставочного зала, с указанием размещения вашего выставочного стенда. План - это важный аспект в процессе разработки дизайна. О важности плана выставки, история из нашего опыта.



Однажды мы получили техническое задание без плана выставочного зала. Клиент сказал, что плана у него пока нет, но конфигурация стенда ему известна: квадратная, три стороны открыты, стенд 9 х 9 метров, высота ограничена 5-ю метрами.

Конфигурация известна и мы начинаем работать. Несколько дней спустя мы посылаем заказчику модель стенда и получаем ответ - максимальная высота стенда 3 метра. Мы опять просим план, но не получаем его. Теперь мы должны полностью изменить концепцию стенда и заново сделать его модель. Наконец, получаем план выставочного зала и понимаем, что и вторая наша модель не подходит, потому что мы проектировали стенд с тремя открытыми сторонами, но стенд на плане расположен так, что «работать» будет только одна сторона… Соответственно, мы должны полностью изменить концепцию стенда уже в третий раз.



Нам нужен план зала не только, чтобы определить конфигурацию стенда, но и затем, чтобы разработать проект согласно направлению потока посетителей на выставке. Мы также должны связаться с техническим отделом выставки и выяснить следующие детали: максимальная высота стенда, возможность подвешивать фермы или баннеры к потолку зала. Каждый выставочный зал имеет свои собственные требования.

Вместе с техническим заданием и планом стенда, отправьте пожалуйста нам свой логотип, фирменные цвета, фотографии экспонатов - все, что вы хотели бы видеть на своем стенде.

Если у Вас есть всё вышеупомянутое - дизайн стенда создается очень быстро и обычно моментально нравится заказчику.



Что касается технических форм задачи - вы можете просто описать все вышеуказанные своими словами или свяжитесь с нами, мы предоставим вам форму технического задания - заполните её и отправьте нам.

В любом случае, мы свяжемся с Вами после получения технического задания и зададим вам множество конкретных вопросов.