Бейсболки на заказ | Купить бейсболки с логотипом

Вам необходимо купить бейсболки с логотипом, кепку козырек?

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Чтоб не затеряться среди конкурентов, закрепить доверие клиентов к Вашему бренду или компании предлагаем заказать у нас головные уборы с фирменной символикой – бейсболки, кепки, козырьки.

Бейсболка с логотипом - это не только элемент корпоративной одежды c Вашей рекламой, но и красивый головной убор с защитными функциями от осадков, от ярких солнечных лучей. Бейсболка козырек с рекламой может быть ярким, не дорогим, но и полезным подарком для Ваших клиентов или партнеров.

Кепки с логотипом - отличные корпоративные сувениры для Ваших посетителей на выставке, смогут выполнить роль корпоративного приза на Вашем спортивно-развлекательном мероприятии или корпоративе! Бейсболка, красочный элемент спортивной одежды, а реклама на ней работает, как не большой баннер.

В сочетании бейсболка с футболкой, получатся отличный комплект спортивной недорогой одежды. Выделить различные команды можно по цветовой гамме. Это бывает просто необходимо так сделать, когда участвуют много команд. Одежда персонала торговой точки, выделяет из общей массы посетителей, продавцов работающих в зале. Покупатель всегда быстро определит, к кому обратиться за консультацией по интересующему его товару.

Кепка козырек – незаменимый помощник продавца, работающий на открытой площадке на улице в парке, на каком то праздничном, массовом мероприятии. Купить кепку козырек захочет каждый, кто собирается в отпуск на море, да просто банально на свою дачу летом.

Мы предлагаем Вам выбрать и купить бейсболки, современные кепки, стильные козырьки у нас.

Мы умеем вышивать логотипы на бейсболках и хочется сказать, что это самое наилучшее, престижное надежное в эксплуатации и сроку службы нанесение рекламы на головной убор. Отшитые логотипы специальными нитями не выцветают, не выгорают и долго сохраняют первоначальный вид. Гарантируем качественное нанесение логотипа на кепку козырек, плюс футболку, а в результате получаем не дорогой комплект униформу.

Наши специалисты оперативно подберут нужного цвета, фасона, плотности материала головной убор, рассчитают общую стоимость заказа. Всегда в наличии образцы изделий не только российского производителя. Рекомендуем уточнять о наличии интересующих Вас типов и цвета изделия.

Возможен способ нанесения логотипа на головные уборы – шелкография (нанесение краски на ткань). Вышивать или наносить краску можно на лобную часть головного убора, боковые стороны, тыльную часть и на узкий хлястик.

Наши креативные дизайнеры помогут правильно разместить запланированную информацию, согласно установленных нормативов, исходящих от технических возможностей оборудования.

Интересует цена на бейсболки с логотипом?

Общая стоимость формируется по трем основным показателям:

- Стоимость чистого, без нанесения головного убора

- Разработка и подготовка дизайн-макета

- Производственный процесс нанесения рисунка

- Количество штук.

Для просчета нам необходим логотип в векторной программе формата (cdr, ai), техническое задание с указанием цвета, планируемых мест нанесения и количества единиц продукции. На основании этой информации, делается предварительный просчет, составляется смета и выводится общая стоимость заказа. Цены на индивидуальную отрисовку логотипов или рисунков просчитываем индивидуально с учетом сложности работ и сроков заказа.

Несколько слов про изображения, для нанесения рисунков на головной убор.

Сувенирные бейсболки, подарочная кепка, козырьки для отдыха размещают на своей поверхности определенно тематические рисунки. Бейсболка с Гербом России и флагом, спортивная кепка с логотипом производителя автомобиля, к примеру Мерседес, козырек с символом города могут быть великолепным сувениром. Подготовка такого рода рисунков для нанесения требует специфической подготовки. Часто рисунки содержат мелкие или очень тонкие составляющие.

Встречаются случаи, что бывает технически сложно изобразить при нанесении. Наши специалисты подберут нужный вариант адаптации рисунка для выполнения поставленной задачи.

Заказать бейсболки с логотипом, кепку козырек не сложно – позвоните нам или сделайте On-line заказ.

Очень важно знать, что задумано изначально!

Образцы продукции показаны на фото.