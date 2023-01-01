Кружка с логотипом | заказать нанесение на кружки

Печать на кружках логотипа, изображения, фотографии, надписи под заказ можно в офисе нашей компании Creative Park.

Кружка с логотипом – остается, как классический корпоративный подарок-сувенир, для сотрудников компании, проверенным атрибутом фирменного стиля.

Брендирование посуды для офисов компании можно заказать у наших специалистов. Подобрать нужный набор различной посуды для нанесения и выбрать нужную керамическую, стеклянную, пластиковую кружку определенного цвета, формы и точно узнать, какая будет на данные кружки цена с нанесением.

Нанесение на кружки изображения или надписи происходит несколькими способами

- тампонная печать (тампопечать)

- деколирование (деколь)

- сублимация (фотопечать изображений).

Каждый способ отвечает современным требованиям качества, все зависит размера нанесения логотипа или изображения, цветности и стойкости к изнашиванию.

Наши специалисты помогут Вам определить нужный способ нанесения на кружки или посуду. По мимо этого, Вам подберут нужные образцы кружек или посуды для корпоративного пользования или подарка, запланированной промо акции или выставки.

Наши преимущества в том, что мы комплексно обслуживаем наших клиентов. Организация подготовки к выставке или пресс конференции наших заказчиков, разработка фирменного стиля и изготовление элементов фирменного стиля с нанесением фирменной символики, разработка и изготовление рекламной полиграфии для различных акций, на своей производственной базе формируем различные мобильные рекламные конструкции, как мобильные стенды Pop up и Roll up. Всегда в наших руках качественный и креативный дизайн и отлаженное и работающее в назначенный срок производство.

Отличный корпоративный подарок - кружка с логотипом или нанесение оригинального изображения на кружку и этот сувенир не оставит Вас без внимания или Вашу компанию!

Контактная информация - 8 499 394 06 35 | info@creativepark.ru

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