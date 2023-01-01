Пакеты ПВД с логотипом

*Пакеты ПВД с логотипом

Пакеты с логотипом – отличный мобильный баннер с рекламой и упаковка для товара. Заказать нанесение логотипа печать на пакет, купить пакеты пвд из полиэтилена с вырубной ручкой можно в офисе нашей компании.

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On-line заказ

Цвет пакета - исходники
Цвет пакета - исходники
Нанесение логотипа на пакет
Нанесение рисунка на пакет
Заказать пакеты ПВД 40Х50
Заказать пакеты ПВД 40Х50
Пакет с названием бренда
Пакет с названием бренда
Купить пакет цветной с логотипом
Купить пакет цветной
Печать пакетов в один цвет
Печать пакетов в один цвет
Трафаретная печать на пакетах
Трафаретная печать на пакетах
Пакеты ПВД с логотипом
Пакеты ПВД с рисунком
Фирменный пакет ЮНСТРОЙ
Фирменный пакет ЮНСТРОЙ

Заказать пакеты с логотипом | печать рекламы на пакетах пвд

 Представляем производственный цех компании “Креатив Парк” - город Москва, осуществляющий нанесение логотипа на пакеты. Способ нанесения - трафаретная печать на пакетах в несколько цветов и высокого качества, по доступной цене!

 Пакеты с логотипом – легкая, компактная упаковка с рекламой или элементом фирменной символики, способная защищать даже от влаги различные товары. .

 Рекламный пакет прилагается, как корпоративный сувенир – упаковка, для многих товаров, приобретаемых в фирменных магазинах. Размещая название магазина или бренда товара на пакет, усиливается значимость и доверие продаваемых товаров. Попадая в зону видимости, такие пакеты неоднократно продемонстрируют рекламу товара, укажет, где можно купить.

 Корпоративные сувениры – упаковка в виде пакетов, с элементами фирменного стиля приобретаемого товара, в двойне приятно любому покупателю. Отличный способ донести приобретенный товар до места назначения, плюс - приятный подарок. Такие пакеты сувениры, отлично подходят для упаковки рекламной продукции на выставке. Для укрепления имиджа любой компании, участника выставки, рекламная продукция, в том числе фирменный пакет, формируют долгое впечатление, неоднократно смогут напомнить Вашим клиентам, партнерам о себе.

 Пакет с рекламой способен работать еще, как рекламный плакат, информируя всем, кто его видит. Мобильный плакат в виде пакета в руках покупателя, партнера, сотрудника Вашей компании способен проинформировать большое количество людей в общественных местах, транспорте. Невозможна подготовка к Новому году, формирование подарочных наборов без фирменного пакета! Он выполнит основное хранилище и упаковку новогодних сувениров и подарков! Наш производственный цех способен выполнять нанесение на пакеты различных объемов.

 Необходимо определиться с габаритными размерами, подготовить дизайн макет нужного размера и формата. И в этом мы тоже готовы помочь Вам! Звоните или размещайте заявку на нашем сайте www.creativepark.ru.

 Как наносится рисунок на пакет?

 Качественный рисунок на пакете получают с применением современного оборудования печати. Нанесение информации осуществляется на одну сторону (1+0) – один цвет, так и на две стороны (2+2) - в несколько цветов. С применение современных красок обеспечивается высокое качество рисунка, его долговечность. Наши опытные специалисты обеспечат выполнение Вашего заказа за минимальные сроки. Если у Вас нет возможности разработать дизайн макет, наши креативные дизайнеры выполнят оформление пакетов так, чтоб они соответствовали стилю, были максимально привлекательными и запоминающимися. Возможны креативные решения эконом вариантов, можно подготовить варианты Vip – класса, в зависимости от Ваших требований и желаний.

 Верхняя левая картинка – показывает пвд пакет, существующий исходный цвет.

 Для осуществления просчета необходимо указать габаритные размеры, выбрать нужный исходный цвет, указать количество штук (тираж). Если мает готов, указываем количество красок, печать с одной или двух сторон. Пример (1+0 – в один цвет, на одной стороне).

 Еще один фактор, влияющий на стоимость – плотность материала (60 мкр., 70 мкр., 80 мкр.).

 

Цена на пакеты пвд с рекламой

 Просчет заказов осуществляется согласно указанных выше требований и утвержденному дизайн макету. 

 Срок исполнения заказ в среднем 8-12 рабочих дней. При больших тиражах немного больше – уточняйте у наших менеджеров! При отсутствии у Вас макета в векторной программе – оперативно подготовят наши креативные дизайнеры.

 Заказать фирменные пакеты с логотипом, изготовить рекламные пакеты в Москве, можно в производственном цехе компании “Creative Park”.

Звоните — офис компании Креатив Парк 8 499 394 06 35 | пишите info@creativepark.ru

 Цена указана на пакеты БЕЛОГО цвета 40х50 см, плотность 80 мкр. c нанесением рекламного изображения (логотипа).

Красочность/тираж

100

300

500

1000

2000

3000

1+0

49.50

23.50

17.50

16.80

15.85

15.55

2+0/1+1

74.50

35.55

23.25

20.90

19.85

19.55

3+0/2+1

99.50

55.00

29.50

25.85

24.55

24.05

 Имеются пакеты ПВД в размерах 22х30, 22х35, 30х40, 30х45, 35х45, 50х60  мм

- белого цвета,

- цветные в один тон (см. выше - в левой колонке).

 Отправляйте Вашу заявку на нашу почту и мы ответим сколько будет стоить изготовить указанный тираж.

 Наценки на определенные позиции

 Пакет пвд цветной  увеличение цены за штуку + 3,50 руб.

 Пакет размером 60х50 см  + 4,00 руб.

 Пакет размером 30х40 см уменьшение цены за штуку - 0,50 руб.

 Краска серебро/золото +15%

 Печать на пакетах одним цветом - более 50% поля нанесения +25%

Пакеты майка с логотипом, размер 30х60 см., в один цвет 1+0, плотность 12 мкр., тираж от 15 000 шт..      Цена за тираж 45 800 руб. с учетом изготовления клеше.

Примеры выполненных работ...

 

Пакет с фирменной символикой
Пакет с фирменной символикой
Нанесение логотипа на пакеты пвд
Нанесение логотипа на пакеты пвд
Заказать рекламные пакеты
Заказать рекламные пакеты

Бумажные пакеты - изготовление на заказ

Изготавливаем пакеты из бумаги с глянцевой ламинацией различных размеров.

На примере ниже, показан один из примеров бумажного пакета размером 32х24х10 с ручкой шнурок.

Шнурок - цветовая гамма
Шнурок - цветовая гамма
Пакет Польской турфирмы
Пакет Польской турфирмы
Бумажный пакет32х24х10
Бумажный пакет32х24х10