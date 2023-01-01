Заказать пакеты с логотипом | печать рекламы на пакетах пвд

Представляем производственный цех компании “Креатив Парк” - город Москва, осуществляющий нанесение логотипа на пакеты. Способ нанесения - трафаретная печать на пакетах в несколько цветов и высокого качества, по доступной цене!

Пакеты с логотипом – легкая, компактная упаковка с рекламой или элементом фирменной символики, способная защищать даже от влаги различные товары. .

Рекламный пакет прилагается, как корпоративный сувенир – упаковка, для многих товаров, приобретаемых в фирменных магазинах. Размещая название магазина или бренда товара на пакет, усиливается значимость и доверие продаваемых товаров. Попадая в зону видимости, такие пакеты неоднократно продемонстрируют рекламу товара, укажет, где можно купить.

Корпоративные сувениры – упаковка в виде пакетов, с элементами фирменного стиля приобретаемого товара, в двойне приятно любому покупателю. Отличный способ донести приобретенный товар до места назначения, плюс - приятный подарок. Такие пакеты сувениры, отлично подходят для упаковки рекламной продукции на выставке. Для укрепления имиджа любой компании, участника выставки, рекламная продукция, в том числе фирменный пакет, формируют долгое впечатление, неоднократно смогут напомнить Вашим клиентам, партнерам о себе.

Пакет с рекламой способен работать еще, как рекламный плакат, информируя всем, кто его видит. Мобильный плакат в виде пакета в руках покупателя, партнера, сотрудника Вашей компании способен проинформировать большое количество людей в общественных местах, транспорте. Невозможна подготовка к Новому году, формирование подарочных наборов без фирменного пакета! Он выполнит основное хранилище и упаковку новогодних сувениров и подарков! Наш производственный цех способен выполнять нанесение на пакеты различных объемов.

Необходимо определиться с габаритными размерами, подготовить дизайн макет нужного размера и формата. И в этом мы тоже готовы помочь Вам! Звоните или размещайте заявку на нашем сайте www.creativepark.ru.

Как наносится рисунок на пакет?

Качественный рисунок на пакете получают с применением современного оборудования печати. Нанесение информации осуществляется на одну сторону (1+0) – один цвет, так и на две стороны (2+2) - в несколько цветов. С применение современных красок обеспечивается высокое качество рисунка, его долговечность. Наши опытные специалисты обеспечат выполнение Вашего заказа за минимальные сроки. Если у Вас нет возможности разработать дизайн макет, наши креативные дизайнеры выполнят оформление пакетов так, чтоб они соответствовали стилю, были максимально привлекательными и запоминающимися. Возможны креативные решения эконом вариантов, можно подготовить варианты Vip – класса, в зависимости от Ваших требований и желаний.

Верхняя левая картинка – показывает пвд пакет, существующий исходный цвет.

Для осуществления просчета необходимо указать габаритные размеры, выбрать нужный исходный цвет, указать количество штук (тираж). Если мает готов, указываем количество красок, печать с одной или двух сторон. Пример (1+0 – в один цвет, на одной стороне).

Еще один фактор, влияющий на стоимость – плотность материала (60 мкр., 70 мкр., 80 мкр.).