Заказать пакеты с логотипом | печать рекламы на пакетах пвд

Пакеты с логотипом – отличный мобильный баннер с рекламой и упаковка для товара. Заказать нанесение логотипа печать на пакет, купить пакеты пвд из полиэтилена с вырубной ручкой можно в офисе нашей компании.
Представляем производственный цех компании “Креатив Парк” - город Москва, осуществляющий нанесение логотипа на пакеты. Способ нанесения - трафаретная печать на пакетах в несколько цветов и высокого качества, по доступной цене!
Пакеты с логотипом – легкая, компактная упаковка с рекламой или элементом фирменной символики, способная защищать даже от влаги различные товары. .
Рекламный пакет прилагается, как корпоративный сувенир – упаковка, для многих товаров, приобретаемых в фирменных магазинах. Размещая название магазина или бренда товара на пакет, усиливается значимость и доверие продаваемых товаров. Попадая в зону видимости, такие пакеты неоднократно продемонстрируют рекламу товара, укажет, где можно купить.
Корпоративные сувениры – упаковка в виде пакетов, с элементами фирменного стиля приобретаемого товара, в двойне приятно любому покупателю. Отличный способ донести приобретенный товар до места назначения, плюс - приятный подарок. Такие пакеты сувениры, отлично подходят для упаковки рекламной продукции на выставке. Для укрепления имиджа любой компании, участника выставки, рекламная продукция, в том числе фирменный пакет, формируют долгое впечатление, неоднократно смогут напомнить Вашим клиентам, партнерам о себе.
Пакет с рекламой способен работать еще, как рекламный плакат, информируя всем, кто его видит. Мобильный плакат в виде пакета в руках покупателя, партнера, сотрудника Вашей компании способен проинформировать большое количество людей в общественных местах, транспорте. Невозможна подготовка к Новому году, формирование подарочных наборов без фирменного пакета! Он выполнит основное хранилище и упаковку новогодних сувениров и подарков! Наш производственный цех способен выполнять нанесение на пакеты различных объемов.
Необходимо определиться с габаритными размерами, подготовить дизайн макет нужного размера и формата. И в этом мы тоже готовы помочь Вам! Звоните или размещайте заявку на нашем сайте www.creativepark.ru.
Как наносится рисунок на пакет?
Качественный рисунок на пакете получают с применением современного оборудования печати. Нанесение информации осуществляется на одну сторону (1+0) – один цвет, так и на две стороны (2+2) - в несколько цветов. С применение современных красок обеспечивается высокое качество рисунка, его долговечность. Наши опытные специалисты обеспечат выполнение Вашего заказа за минимальные сроки. Если у Вас нет возможности разработать дизайн макет, наши креативные дизайнеры выполнят оформление пакетов так, чтоб они соответствовали стилю, были максимально привлекательными и запоминающимися. Возможны креативные решения эконом вариантов, можно подготовить варианты Vip – класса, в зависимости от Ваших требований и желаний.
Верхняя левая картинка – показывает пвд пакет, существующий исходный цвет.
Для осуществления просчета необходимо указать габаритные размеры, выбрать нужный исходный цвет, указать количество штук (тираж). Если мает готов, указываем количество красок, печать с одной или двух сторон. Пример (1+0 – в один цвет, на одной стороне).
Еще один фактор, влияющий на стоимость – плотность материала (60 мкр., 70 мкр., 80 мкр.).
Просчет заказов осуществляется согласно указанных выше требований и утвержденному дизайн макету.
Срок исполнения заказ в среднем 8-12 рабочих дней. При больших тиражах немного больше – уточняйте у наших менеджеров! При отсутствии у Вас макета в векторной программе – оперативно подготовят наши креативные дизайнеры.
Заказать фирменные пакеты с логотипом, изготовить рекламные пакеты в Москве, можно в производственном цехе компании “Creative Park”.
Звоните — офис компании Креатив Парк 8 499 394 06 35 | пишите info@creativepark.ru
Цена указана на пакеты БЕЛОГО цвета 40х50 см, плотность 80 мкр. c нанесением рекламного изображения (логотипа).
Красочность/тираж
100
300
500
1000
2000
3000
1+0
49.50
23.50
17.50
16.80
15.85
15.55
2+0/1+1
74.50
35.55
23.25
20.90
19.85
19.55
3+0/2+1
99.50
55.00
29.50
25.85
24.55
24.05
Имеются пакеты ПВД в размерах 22х30, 22х35, 30х40, 30х45, 35х45, 50х60 мм
- белого цвета,
- цветные в один тон (см. выше - в левой колонке).
Отправляйте Вашу заявку на нашу почту и мы ответим сколько будет стоить изготовить указанный тираж.
Наценки на определенные позиции
Пакет пвд цветной увеличение цены за штуку + 3,50 руб.
Пакет размером 60х50 см + 4,00 руб.
Пакет размером 30х40 см уменьшение цены за штуку - 0,50 руб.
Краска серебро/золото +15%
Печать на пакетах одним цветом - более 50% поля нанесения +25%
Пакеты майка с логотипом, размер 30х60 см., в один цвет 1+0, плотность 12 мкр., тираж от 15 000 шт.. Цена за тираж 45 800 руб. с учетом изготовления клеше.
Примеры выполненных работ...