Заказать сувенирные ручки с логотипом по минимальной цене

Подберем для Вас стильные, современные сувенирные ручки, выполним нанесение рекламы и логотипа.

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В нашей повседневной жизни шариковая ручка остается не заменимой вещью, которая нужна всем и всегда. Она нужна для написания любой информации, это и рабочий инструмент каждого сотрудника любого офиса, да и просто элемент письменных принадлежностей.

Делаем вывод – рекламная ручка с логотипом будет отличным маркетинговым предметом, который постоянно может быть в поле зрения Ваших клиентов, партнеров, целеустремленных и занятых делом людей. Нанесение рекламы на ручки, уникальный точный маркетинговый ход, для охвата новых клиентов нужной информацией. Это реально работает и приносит положительный результат.

С помощью ручки с логотипом, без сомнений можно рассчитывать на положительную отдачу, эффективно повысить узнаваемость любой действующей компании. Ручки с рекламой используют практически все всемирно известные бренды и компании. Находят они применение в банковской сфере, в спорте, в различных отраслях торговли. Всегда приятно получить в подарок сувенирные ручки на конференции или выставке. Такой нужный повседневный предмет оставит приятные воспоминания о прошедшем мероприятии напомнит о Вашем присутствии. И даже находясь на отдыхе, Вы забронировали номер в отеле, приехав и заселившись в нем, всегда приятно получить сувенирную ручку с фирменной символикой этого отеля. Сувенирная ручка отеля, брендовая ручка автосалона, ручка в подарок от туристической фирмы будет являться еще и полезным носителем контактной информации.





Можно рассматривать роллерные ручки с фирменной символикой, ручку с золотым пером, как дорогой Vip подарок руководителю компании или Вашим партнерам по бизнесу.

Такой подарок точно будет оценен, по пятибалльной системе на оценку пять! Такой корпоративный подарок будет уместен к Новогоднему празднику, Дню защитника Отечества, профессиональному празднику. Письменные принадлежности с логотипом, неотъемлемая часть составляющей фирменного стиля компании. В комнате для проведения переговоров на столе присутствуют, активно участвуют в совершении сделок и могут выполнить роль подарка для клиента. Канцелярские офисные принадлежности с элементами фирстиля, придают деловитость и статус успешности компании.

Мы рады выполнить любой Ваш заказ по выбору ручек и произвести качественное нанесение различной информации. Наши креативные дизайнеры смогут разработать макет для нанесения. Так же выполним нанесение информации методом тампопечати, цифровой печати или гравировки. Сроки выполнения зависит от тиража и методов нанесения.

Список наших предложений:

- выберем для Вас рекламные ручки для выставки и конференции,

- изготовим корпоративные ручки для офиса Вашей компании,

- подготовим подарочные ручки,

- выполним качественно и быстро нужное нанесение.

Почему к нам часто обращаются клиенты?

- Всегда находим стильное и выгодные решения,

- Обеспечиваем комплексное выполнение поставленных задач,

- Применяем современное оборудование и технологии,

- Производство широкой линейки рекламной продукции,

- Качество продукции, совмещенное с оперативностью выполнения заказа.

Сделайте запрос нашим специалистам по типу ручки, количеству штук и в какой бюджет надо уложиться. Выполним подборку персонально для Вас и вышлем на указанный Вами электронный адрес.