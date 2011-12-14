Новинки от ОKTANORMA

14.12.2011

OCTApole – баннерные дисплеи

Octapole - универсальный баннерный дисплей, позволяющий размешать и эффективно демонстрировать любую рекламу. Уникальная конструкция баннерных дисплеев практична, мобильна, универсальна и имеет огромный спектр применения. С профилем, основанном на телескопическом принципе, OCTApole легко регулируется по высоте, позволяет создавать двухстороннюю экспозицию и легко собирается.

Баннерные дисплеи и другие мобильные выставочные конструкции вы можете оперативно заказать в офисе РПК Creative Park тел. 8 499 394 06 35.

Баннерные дисплеи OCTANORM - идеальное техническое решение для Вашей рекламы!

