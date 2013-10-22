Выставочный стенд Smart Continental

22.10.2013

Банковский павильон

21–22 октября 2013 г. в Москве проходил 5-й Международный ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2013».

Компания Creative Park город Москва, осуществляла разработку дизайн проекта и застройку выставочного стенда Smart Continental одного из участников Международного ПЛАС-Форума.

Выставочный стенд уверенно привлекал внимание посетителей форума и передавал основные функциональные идеи – использование банковских павильонов и электронных микро-офисов в качестве альтернативы открытию дорогостоящих отделений. Выставочный стенд Smart Continental абсолютно точно передает внешний и внутренний виды банковского павильона.

На изображениях ниже, мы демонстрируем - 3D визуализация планируемого стенда и фотографии застройки выставочного стенда.

Проектирование стенда Стенд Smart Continental Итог застройки стенда Монтаж стенда

