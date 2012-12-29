Дизайн проект

29.12.2012

Комплекс услуг по дизайнерским проектам

Перед вами стоит задача оформить торговую точку или зону, разработать уличный павильон, фасад или входную группу современного кафе или ресторана, интерьер и зонирование салона, бутика, разработать и правильно разместить торговое оборудование в магазине или торговом центре, качественно результативно организовать участие в рекламных компаниях и выставках, с разработкой эксклюзивного выставочного стенда, в соответствии современных тенденций проектирования, все это оформить оригинально в соответствии вашего фирменного стиля, с применением современных материалов и технологий рекламно-производственная компания "Creative Park" предлагает свои услуги. Ответ специалиста 8 499 394 06 35

Мы разработаем для вас дизайнерские проекты в различных стилях, подготовим необходимые эскизы – фото объектов, фотомонтаж, 3D визуализацию и компьютерное моделирование, подготовим различные планы и чертежи, предложим вам различные варианты декора, конструкций наружной рекламы, с элементами фирменной символики или корпоративного стиля.

Дизайн-проект это выраженное в бумагах и чертежах ваше и наших дизайнеров представление о том, как будет выглядеть разрабатываемый объект - выставочный стенд, входная группа кафе или ресторана, наружное или внутреннее оформление помещения.

Это уже реальный документ и основной шаг к реализации задуманного. В дизайн-проект включают: фотореалистичные изображения, чертежи и эскизы, говорящие многое вам, как будет выглядеть объект. Это прямое указание для тех, кто будет воплощать в материале задуманное.

Для того чтобы облегчить труд дизайнера и получить превосходный результат, в первую очередь нужно составить техническое задание. Это важный этап, ведь дизайнеры нашей компании смогут полностью реализовать весь свой творческий потенциал, имея четкое понимание и представление о том, что нужно делать. В техническое задание кроме детального описания нужно также включить стилевые моменты, основные и технические решения, указать запланированный бюджет на данную работу.

После получения максимально подробного технического задания, наши дизайнеры разработают и представят вам эскизный проект, куда будет включено изображение разрабатываемого объекта – выставочного стенда, входной группы ресторана, торговой зоной. После утверждения вами основных идей и концепции, приступаем к 3д проектированию – компьютерному моделированию и визуализации.

Обсудив все детали дизайнерского проекта, выполнив все правки и изменения, приступаем к завершающей стадии - подготовка чертежей, планов, схем.

Имея дизайн проект, можно четко и в деталях представить себе, как будет выглядеть объект, например - как будет смотреться стенд на выставке, внутреннее убранство и расстановка торгового оборудования магазина или торговой зоны, как будет выглядеть конструкция наружной рекламы на фасаде здания и каких размеров . Также очень легко получить представление о функциональных особенностях планируемого объекта.

Дизайнерский проект Дизайн проект План стен и проемов Планы фасадов

« назад