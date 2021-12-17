|» Новости
17.12.2021
Выставочные стенды строительство под ключ
Креатив Парк выполняет строительство выставочных стендов, которые украшали многие выставочные площадки Москвы. Все строительно-монтажные работы выполняем бригадой специалистов с многолетним опытом работ в области выставочных технологий.
Строим стенды и по проектам, разработанных самим заказчиком.
Стандартный стенд – минимальные сроки на застройку стенда и оптимально низкая стоимость.
Нестандартный стенд – использование особого оборудования, монтаж стенда или определенных объектов на стенде нестандартных форм, оригинальность в сочетании с фирменным стилем заказчика.
Индивидуальный стенд – особенный дизайн выставочного стенда, применение высококачественных современных материалов, использование интерактивного оборудования.
Эксклюзивный стенд – уникальные особенности в дизайне и оформлении стенда, применение интерактивных экранов и оборудования, многоуровневое освещение экспозиции, музыкальное сопровождение, приглашаются модели, музыканты и артисты.
Почему выгодно работать с нами?
- многолетний опыт работы
- опытный и сформированный коллектив для работ в области выставочных технологий
- в наличии производственная база
- знание выставочных технологий
- надежный партнер.
