17.12.2021

Выставочные стенды строительство под ключ

 Креатив Парк выполняет строительство выставочных стендов, которые украшали многие выставочные площадки Москвы. Все строительно-монтажные работы выполняем бригадой специалистов с многолетним опытом работ в области выставочных технологий.

Строим стенды и по проектам, разработанных самим заказчиком.

 Стандартный стенд – минимальные сроки на застройку стенда и оптимально низкая стоимость.
 Нестандартный стенд – использование особого оборудования, монтаж стенда или определенных объектов на стенде нестандартных форм, оригинальность в сочетании с фирменным стилем заказчика.
 Индивидуальный стенд – особенный дизайн выставочного стенда, применение высококачественных современных материалов, использование интерактивного оборудования.
 Эксклюзивный стенд – уникальные особенности в дизайне и оформлении стенда, применение интерактивных экранов и оборудования, многоуровневое освещение экспозиции, музыкальное сопровождение, приглашаются модели, музыканты и артисты.

 Почему выгодно работать с нами?
- многолетний опыт работы
- опытный и сформированный коллектив для работ в области выставочных технологий
- в наличии производственная база
- знание выставочных технологий
- надежный партнер.

Мы работаем - фото пример.

