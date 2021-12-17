Строительство выставочных стендов

17.12.2021

Выставочные стенды строительство под ключ

Креатив Парк выполняет строительство выставочных стендов, которые украшали многие выставочные площадки Москвы. Все строительно-монтажные работы выполняем бригадой специалистов с многолетним опытом работ в области выставочных технологий.

Строим стенды и по проектам, разработанных самим заказчиком.

Стандартный стенд – минимальные сроки на застройку стенда и оптимально низкая стоимость.

Нестандартный стенд – использование особого оборудования, монтаж стенда или определенных объектов на стенде нестандартных форм, оригинальность в сочетании с фирменным стилем заказчика.

Индивидуальный стенд – особенный дизайн выставочного стенда, применение высококачественных современных материалов, использование интерактивного оборудования.

Эксклюзивный стенд – уникальные особенности в дизайне и оформлении стенда, применение интерактивных экранов и оборудования, многоуровневое освещение экспозиции, музыкальное сопровождение, приглашаются модели, музыканты и артисты.

Почему выгодно работать с нами?

- многолетний опыт работы

- опытный и сформированный коллектив для работ в области выставочных технологий

- в наличии производственная база

- знание выставочных технологий

- надежный партнер.

