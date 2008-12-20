Наружная реклама для компании «Европрестиж»

20.12.2008

Оформление павильонов и стендов компании "Европрестиж"

Производственная компания “Креатив Парк” осуществила изготовление наружной рекламы для оформления торговых точек компании «Европрестиж». Было выполнено производство лайтбоксов, изготовление объемных букв с учетом фирменного стиля компании заказчика. Спешим сообщить о том, что компания «Европрестиж» являлась участником выставки «Мебель-2008», которая работала в «Экспоцентре». Оформить выставочный стенд “Европрестиж”, на указанную ранее выставку, было доверено нашей производственной компании Creative Park. С поставленной задачей мы справились в указанные сроки, с максимальным качеством! Все конструкции наружной рекламы получили достойную оценку заказчика. Фото отчет о работе показано ниже.

Наружная реклама, изготовление

