Буквы рекламные

27.06.2017

Рекламные буквы на фасад

Представляем Вашему вниманию отлаженное производство больших букв с внутренней подсветкой для использования на фасадах здания.

Буквы рекламные для фасада магазина или торгового центра – главный рекламный элемент, основной маяк для Вашего клиента. Размещение рекламных конструкций на фасад здания подразумевает выполнение многих требований законов о рекламе и обеспечение технических требований несущих конструкций рекламных букв.

Первый этап работ – разработка дизайн проекта рекламной конструкции. В проекте будет указаны допустимые размеры букв, рассчитаны несущие конструкции способы крепления, с учетом ветровых нагрузок. В проекте точно будет определен размер общей конструкции и место установки на фасаде здания. Проект необходимо будет согласовать с инженерными службами здания и инспектирующими организациями города или района. После утверждения и получения всех разрешений на использование разработанной фасадной рекламы можно изготовить рекламные буквы и несущие конструкции для них.

Производственная компания "Creative Park" выполняет весь комплекс работ, такие как проектирование фасадных вывесок и изготовление рекламных букв. Большие буквы с подсветкой, самая распространенная реклама на фасадах зданий. В производстве световых букв используются различные материалы – метал, композитные материалы, пластик. Самые распространенные элементы подсветки являются светодиодные кластеры и ленты.

Наша производственная компания осуществляет доставку готовой конструкции к месту монтажа. Монтажные и наладочные работы также выполняются силами наших специалистов, с применением различной спецтехники.

