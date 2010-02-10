Эксклюзивные выставочные стенды.
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Эксклюзивные выставочные стенды.

10.02.2010

Выставочные стенды эксклюзивные

Эксклюзивный дизайн, строительство выставочных стендов от компании ''Creative Park". Компания "CreativePark" разработала дизайн проект и осуществила строительство эксклюзивного выставочного стенда  "Рыбный Остров"  участнику 17-ой международной выставки  "Продэкспо 2010".  На первом виде (см. ниже изображения) представлен выставочный стенд "Рыбный остров" - дизайн и 3D визуализация, на втором виде фото построенного стенда. Сочетание стекла, светящейся стены, контраст цветовых гамм и материаллов оставили посетителям выставки незабываемые впечатления.

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Выставочный стенд дизайн

Эксклюзивные выставочные стенды

Выставочный стенд строительство

Дизайн эксклюзивной выставочной конструкции

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