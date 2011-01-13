Выставочные услуги

13.01.2011

Комплексное предоставление выставочных услуг

Выставка – это место и время, когда имеется возможность ярко и целенаправленно заявить о себе, продемонстрировать силу своего бизнеса, как потенциальным клиентам компании, так и её конкурентам. Не упускай свой шанс, живи настоящим!

Комплексное предоставление выставочных услуг от “Creative Park” г. Москва – 3D дизайн эксклюзивных выставочных стендов, производство и строительство, оформление выставочных стендов, рекламная продукция, сувениры…

Выставочные услуги тел/факс 8 499 394 0635.

Выставочные услуги

