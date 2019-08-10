Рекламные стенды из профиля Expo Frame

10.08.2019

Стенды из конструктора Expo Frame

Производственная компания Креатив Парк предлагает вам заказать изготовление рекламных стендов из профиля Expo Frame под заказ на собственном производстве, на основе вашего технического задания и индивидуальных пожеланий.

Предоставляется 100% гарантия качества рекламной конструкции из профиля Expo Frame.

Услуги изготовления рекламных стендов и конструкций производится под ключ:

– разработка конструктивного дизайна рекламного стенда, – разработка графического дизайна фото панелей стенда, – широкоформатная фотопечать панелей рекламных стендов, – выполнение всех стадий производства конструкции стенда, – комплексный монтаж рекламных стендов на территории Москвы и Московской области, – выполняем доставку готового заказа по регионам России с помощью транспортных компаний.

Конструктор Expo Frame современное оборудование (производство Англия), для изготовления рекламных мобильных стендов и выставочных экспозиций много разового применения. Очень прост в эксплуатации – быстро собирается в разработанную рекламную экспозицию, монтаж за минимальное время. Демонтаж так же прост – потеря времени минимальная. В основе конструктора Expo Frame лежит алюминиевый профиль и принцип байонетного соединения, с помощью кубика из алюминия. Используя такую технологию можно получать любую конструкцию – радиусную или прямоугольную. Для устойчивости рекламная конструкция из Expo Frame профиля оборудована регулировочными ножками.

Регулировочные ножки позволяют установить рекламный стенд на любой неровной поверхности. Все рекламные изображения печатаются на фото панели, крепим панели с помощью магнитной ленты или по технологии крепления велкро-скотча. Комплектуем сумкой для транспортировки из прочной не промокаемой ткани или можно упаковать весь комплект в жесткий тубус или пластиковую бокс трибуну.

Заказать рекламный стенд из профиля Expo Frame в нашей компании очень просто – можно позвонить нам на телефон 8 499 394 06 35 или сделать заявку на нашем сайте.

В итоге вы приобретаете качественный мобильный стенд, с эффективной рекламой, многоразового использования!

Рекламный стенд Expo Frame Изготовление стендов Expo Frame

