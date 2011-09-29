|» Новости
29.09.2011
Оригинальный дизайн календарей на заказ
Мы изготавливаем различные календари самого высокого качества.
Наши креативные дизайнеры создадут оригинальный дизайн календарей, благодаря которому они станут неповторимыми и удобными в применении.
В основе дизайна календарей чаще всего заложен фирменный стиль компании, и календари могут использоваться в качестве подарков, сувениров вашим клиентам, партнерам, одновременно выполняя роль активной рекламы вашей фирмы на протяжении всего года!
Почему выгодно заказать календари в РПК Creative Park?
1) Наличие своего опытного дизайнера, "заточенного" под свое оборудование цифровой печати:
2) Наличие своего отлаженного оборудования цифровой печати и постпечатной обработки;
3) Минимальные сроки изготовления календарей;
4) Имеется возможность изготовления небольших тиражей;
5) Отличное качество календарей по умеренным ценам;
6) Доставка готовых тиражей на адрес заказчика.
Мы не продаем газ, а создаем и печатаем классные календари!...