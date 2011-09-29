Дизайн календарей
Новость (подробно)

*Новость (подробно)

 » Новости

Дизайн календарей

29.09.2011

Оригинальный дизайн календарей на заказ

 Мы изготавливаем различные календари самого высокого качества.

 Наши креативные дизайнеры создадут оригинальный дизайн календарей, благодаря которому они станут неповторимыми и удобными в применении.

 В основе дизайна календарей чаще всего заложен фирменный стиль компании, и календари могут использоваться в качестве подарков, сувениров вашим клиентам, партнерам, одновременно выполняя роль активной рекламы вашей фирмы на протяжении всего года!

 Почему выгодно заказать календари в РПК Creative Park?

 1) Наличие своего опытного дизайнера, "заточенного" под свое оборудование цифровой печати:

 2) Наличие своего отлаженного оборудования цифровой печати и постпечатной обработки;

 3) Минимальные сроки изготовления календарей;

 4) Имеется возможность изготовления небольших тиражей;

 5) Отличное качество календарей по умеренным ценам;

 6) Доставка готовых тиражей на адрес заказчика.

 Мы не продаем газ, а создаем и печатаем классные календари!...

 

Дизайн календарей

Дизайн календарей

Квартальный календарь 2026

Квартальный календарь 2026

Дизайн календарей

Дизайн календарей

« назад