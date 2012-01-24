3D дизайн

24.01.2012

Рекламный 3D дизайн

Все интенсивнее развиваются компьютерные технологии, а вместе с ними и растут требования к рекламному дизайну. Современные рекламные каталоги, информационные буклеты, рекламные баннеры размещают в своем общем дизайн макете объемные 3D модели. Дизайнерам надо знать и уметь, как получить качественный, точ в точ скопированный, смоделированный объект, выполняющий технические условия дизайн макета разрабатываемого под печать. Рекламный 3D дизайн от дизайнеров РПК Creative Park.

