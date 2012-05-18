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Выставочное оборудование

18.05.2012

Оборудование выставочное - цена

Выставочное оборудование - мобильные выставочные стенды roll up, pop up, буклетници. Дизайн, изготовление  5-7 рабочих дней. 

Место расположения  метро Марксистская, Таганская, тел. 8 499 394 06 35.

Цена  -  Pop up 2x3 с бокс трибуной  50 700 руб.  - с сумкой 43 200 руб.  

            Акция!   3x3 с бокс трибуной  44 700 руб.  - с сумкой 44 700 руб.

                           3x4 с бокс трибуной  67 100 руб.  - с сумкой 59 600 руб.

                           4x4 с бокс трибуной  82 660 руб.  - с сумкой 74 750 руб.

                           4x5 с бокс трибуной  92 500 руб.  - с сумкой 84 550 руб.

Цена  -  Roll up

              ST Roll  0,8x2,0 конструкция, фотопанель, чехол-сумка  4780 руб.

                            1,2x2,0 конструкция, фотопанель, чехол-сумка   8900 руб.

                                                                                        от 3 шт скидка 15%

Мобильные выставочные стенды pop up

Мобильные выставочные стенды

Мобильные выставочные стенды roll up

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