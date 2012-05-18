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18.05.2012
Оборудование выставочное - цена
Выставочное оборудование - мобильные выставочные стенды roll up, pop up, буклетници. Дизайн, изготовление 5-7 рабочих дней.
Место расположения метро Марксистская, Таганская, тел. 8 499 394 06 35.
Цена - Pop up 2x3 с бокс трибуной 50 700 руб. - с сумкой 43 200 руб.
Акция! 3x3 с бокс трибуной 44 700 руб. - с сумкой 44 700 руб.
3x4 с бокс трибуной 67 100 руб. - с сумкой 59 600 руб.
4x4 с бокс трибуной 82 660 руб. - с сумкой 74 750 руб.
4x5 с бокс трибуной 92 500 руб. - с сумкой 84 550 руб.
Цена - Roll up
ST Roll 0,8x2,0 конструкция, фотопанель, чехол-сумка 4780 руб.
1,2x2,0 конструкция, фотопанель, чехол-сумка 8900 руб.
от 3 шт скидка 15%