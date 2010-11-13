Новогодний баннер 6х3

Новогодний баннер на заказ

Уже не за горами новогодние праздники. Какой Новый год без новогодних подарков и предновогодних продаж? Огромное количество различного товара представлено на выбор! Кому что подарить и какому подарку сделать предпочтение? Компании работающие на рынке услуг и товаров для Нового года заранее готовятся к этому...! И конечно не забывают о собственной рекламе - Новогодние баннеры и билборды 6х3. Своевременно разработать макеты баннера или биллборда 6х3, изготовить и разместить в лучших, нужных местах города или региона.. И в этом РПК ''Creative Park'' активно готова помочь.. А вы сделали свой Новогодний баннер или билборд?

Новогодний баннер 6х3

