Печать панелей на Pop up стенд

26.11.2015

Печать панелей для Pop up стенда – срочно!

Качественно и быстро печать панелей можно сделать в рекламно-производственной компании Creative Park город Москва!

Если вы решили произвести замену рекламных панелей на вашем мобильном выставочном стенде Pop up, необходимо выбрать подрядчика – производственную компанию или типографию.

Для создания нового рекламного дизайн макета необходимо выяснить точный размер баннера. Для этого необходимо замерить существующие панели по ширине, высоте и по их количеству определить ширину. От типа конструкции Pop up размер по ширине изменяется, вогнутый имеет меньшую ширину баннера, чем прямой.

Если Вы заказываете печать новых панелей стенда Рор up в нашей компании, то мы всегда рекомендуем привезти к нам на производство решетку стенда и сами полотна.

Возникает вопрос - зачем привозить комплект вашего стенда к нам?

Ответ простой. Наши специалисты произведут осмотр решетки, нет ли дефектов в ней в местах крепления секций и сделают точный замер, определив точные размеры нового рекламного баннера.

Для чего нужно привозить старые панели к нам на производство?

Со старых, производим демонтаж магнитов и устанавливаем их потом повторно на новые напечатанные панели стенда Pop up. Тем самым экономим Ваши затраты на приобретение нового комплекта магнитов.

Существует еще один технический момент – необходимость проверки полярности магнитов Вашей конструкции стенда, и нового комплекта магнитов.

От существующих разнообразных типов конструкций полярность магнитов могут не подходить и панели с магнитами не смогут закрепиться на стенде. Будет потеря времени, при этом необходимо демонтировать магниты и установить новый, подходящий комплект.

Преимущества с доставкой стенда к нам на производство



Вывод – определение точного размера рекламного баннера и правильность полярности магнитов обязывает доставку конструкции мобильного стенда (решетки, ребер жесткости и старых панелей) на производство.

Время на печать одной панели при разрешении 1440 dpi – 40 минут. После печати, полотно ламинируется, если печатаем на бумаге. Время на ламинирование, в количестве одной штуки, тратим еще 15-20 минут с приладками. Время на монтаж и подгонку всего комплекта баннера тратим около двух часов.

Подводим итог – сделать срочно новые панели стенда Pop up только на производственную часть потрачено будет 8–9 часов рабочего времени.

По этому, наши рекомендации для Вас – всегда надо иметь запас времени на все необходимые операции для быстрого и качественного изготовления нового рекламного баннера для Поп ап. По нашему техническому заданию, мы устанавливаем время изготовления от 2-5 рабочих дней с момента утвержденного макета и оплаты заказа.

Качество изготовления панелей стенда поп ап зависит не только от нашего оборудования и навыков персонала, но и от Вас. Запас времени на изготовление панелей, залог высокого качества!

