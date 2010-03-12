Торговый павильон "Астра-Форм"

12.03.2010

Лучшие торговые стенды и павильоны

В торговом центре ''Твой Дом" Крокус Сити, состоялось открытие торгового павильона ''Астра-Форм".

Основные товары представленные на павильоне - сантехника из литьевого мрамора и мебель для ванных комнат. Вся представленная продукция имеет сертификаты качества и выполнена в современном стиле хай-тек. Такая сантехника и мебель бесспорно будет прекрасным дополнением к современному интерьеру квартиры и частного дома.

Дизайн-бюро "CreativePark" предоставилась возможность разработать дизайн-проект торгового павильона "Астра-Форм", осуществить авторский надзор застройки павильона в ТЦ. На представленном фото примере показана 3D визуализация торгово-эксклюзивного стенда.

Посетите павильон "Астра-Форм" и обращайтесь для воплощения своих идей дизайна интерьера, к профессионалам РПК "Creative Park".

