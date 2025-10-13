Переносной выставочный стенд Поп ап

Переносной выставочный стенд Поп ап – изготовление Москва

Изготавливаем переносные выставочные стенды Поп ап (Pop up).

Производим, как прямые, так и вогнутые стенды с панелями премиум класса с подложкой StopLight. Сроки изготовление от трех, до пяти рабочих дней.

Можем изготовить стенд с башней – над основной конструкцией стенда, в верху, дополнительно размещается фриз – (башня).

Индивидуально сможем укомплектовать Pop up стенд шоу кейсами – конструкция обеспечивающая функцию полок для рекламируемой продукции с подсветкой.

Осуществляем доставку по Москве, монтаж и демонтаж.

Приобретайте универсальную переносную рекламу многоразового использования – Поп ап стенды!

