13.10.2025
Переносной выставочный стенд Поп ап – изготовление Москва
Изготавливаем переносные выставочные стенды Поп ап (Pop up).
Производим, как прямые, так и вогнутые стенды с панелями премиум класса с подложкой StopLight. Сроки изготовление от трех, до пяти рабочих дней.
Можем изготовить стенд с башней – над основной конструкцией стенда, в верху, дополнительно размещается фриз – (башня).
Индивидуально сможем укомплектовать Pop up стенд шоу кейсами – конструкция обеспечивающая функцию полок для рекламируемой продукции с подсветкой.
Осуществляем доставку по Москве, монтаж и демонтаж.
Приобретайте универсальную переносную рекламу многоразового использования – Поп ап стенды!