Стенд на выставку “AirVent 2026”

03.02.2026

Застройка выставочного стенда “ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ”

 Компания «Creative Park» выполнила застройку стенда “ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ”на выставку “AirVent 2026”, которая открылась с 3 февраля и продолжит свою работу по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо».

 Выставочный стенд оформлен с использованием баннеров с нанесением графических изображений рекламируемого оборудования.

 Выставочная стойка выполнена из ЛДСП с нанесением пленки с печатью логотипов и рекламируемого оборудования.

  Освещение выставочного стенда выполнено с помощью светильников на штанге.

 Для напольного покрытия используется иглопробивной ковролин Exporadu. На стенде оформлена отдельная зона для переговоров.

  Предусмотрено помещение бытового назначения.

  Небольшой, но функциональный выставочный стенд отличный помощник в продвижении Вашего оборудования на выставках!

 На фотографиях показан итог нашей работы.

 Застройка выставочных стендов от компании «Creative Park»!

 

Застройка выставочных стендов

