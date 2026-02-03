Стенд на выставку “AirVent 2026”

|» Новости
Застройка выставочного стенда “ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ”
Компания «Creative Park» выполнила застройку стенда “ГЛЕС ГРУПП ИНЖИНИРИНГ”на выставку “AirVent 2026”, которая открылась с 3 февраля и продолжит свою работу по 6 февраля в МВЦ «Крокус Экспо».
Выставочный стенд оформлен с использованием баннеров с нанесением графических изображений рекламируемого оборудования.
Выставочная стойка выполнена из ЛДСП с нанесением пленки с печатью логотипов и рекламируемого оборудования.
Освещение выставочного стенда выполнено с помощью светильников на штанге.
Для напольного покрытия используется иглопробивной ковролин Exporadu. На стенде оформлена отдельная зона для переговоров.
Предусмотрено помещение бытового назначения.
Небольшой, но функциональный выставочный стенд отличный помощник в продвижении Вашего оборудования на выставках!
На фотографиях показан итог нашей работы.
