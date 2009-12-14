Дизайн полиграфии, изготовление.

14.12.2009

Разработка дизайн макетов и печать

Дизайн полиграфии, изготовление. Разработка дизайна квартальных, настольных, карманных календарей в предверии Нового года - это уже традиция РПК "Creative Pарк". Квартальный календарь является рабочим инструментом офисного работника и элементом предновогодней сувенирной продукции. В дизайне календаря закладывается много различных факторов. Разработав, утвердив макет календаря приступаем к печати календаря и его сборки. Выбираем тип печати - офсетная или цифровая печать... Один вариант - разработка дизайна и изготовление квартального календаря компанией "Сreative Park" показан на изображении (см. картнки).

Полиграфия, дизайн и изготовление

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