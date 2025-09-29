Рекламные конструкции – вывески

Рекламные конструкции – изготовление

Информируем, что изготавливаем рекламные конструкции различных видов – световые вывески, объемные буквы с подсветкой, буквы с подсветкой из пластика и металлическими бортами, уличную наружную рекламу (стелы, пилоны, крышные установки) с применением современных технологий, материалов и оборудования.

Отлаженное производство рекламных конструкций позволяет сократить сроки на изготовление, при этом сохранить качество изделия на всех этапах сборки.

Опытные специалисты монтажных бригад производят оперативную доставку и установку конструкции наружной или внутренней рекламы в Москве и Московской области.

Все рекламные конструкции, изготовленные на нашем производстве, подкрепляются гарантийным сроком обслуживания от одного года, до трех лет.

Creative Park – надежный партнер Вашей рекламы!

