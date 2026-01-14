|» Новости
14.01.2026
Мобильные стенды Roll up Lux 850x2000 мм
Новая Акция на мобильные стенды up – “Активно готовимся к выставке!”
Бюджетные баннерные стенды Roll up Lux 85x200 мм предлагаются с виниловым баннером и печатью по выгодной цене – 9 125 рублей.
Презентабельный корпус мобильного стенда up, с хромированными по краям заглушками, широким и устойчивым основанием, отлично выполнит демонстрацию Вашей рекламной информации на любой выставке.
Стенд многоразового использования, с возможностью замены рекламного баннера по выгодной цене!
Хорошая цена, небольшой вес до 4 килограммов и экономия времени при сборке в рабочее положение до 3-5 минут делает мобильный стенд up надежным помощником на выставке!
Сроки изготовления мобильного баннерного стенда Roll up Lux - 2 рабочих дня, с момента готового утвержденного макета для печати баннера и оплаты.
Печать изображения выполняем экологичными, водными чернилами – интерьерная печать с разрешением 1440 dpi.
Наши Акции и предложения – всегда выгодно!