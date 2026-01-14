Мобильные стенды up – Акция!

14.01.2026

Мобильные стенды Roll up Lux 850x2000 мм

Новая Акция на мобильные стенды up – “Активно готовимся к выставке!”

Бюджетные баннерные стенды Roll up Lux 85x200 мм предлагаются с виниловым баннером и печатью по выгодной цене – 9 125 рублей.

Презентабельный корпус мобильного стенда up, с хромированными по краям заглушками, широким и устойчивым основанием, отлично выполнит демонстрацию Вашей рекламной информации на любой выставке.

Стенд многоразового использования, с возможностью замены рекламного баннера по выгодной цене!

Хорошая цена, небольшой вес до 4 килограммов и экономия времени при сборке в рабочее положение до 3-5 минут делает мобильный стенд up надежным помощником на выставке!

Сроки изготовления мобильного баннерного стенда Roll up Lux - 2 рабочих дня, с момента готового утвержденного макета для печати баннера и оплаты.

Печать изображения выполняем экологичными, водными чернилами – интерьерная печать с разрешением 1440 dpi.

Наши Акции и предложения – всегда выгодно!

« назад