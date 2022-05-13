Тканевые стенды

13.05.2022

Тканевые стенды Pop up

Предлагаем Вашему вниманию бюджетные тканевые стенды поп ап от производственной компании «Creative Park».

Решетка изготовлена из легкого алюминиевого материала. Размеры складывающейся решетки бывают разные. По необходимости можно наращивать дополнительные секции в конструкцию решетки, тем самым получить конструкцию нужного размера.

Изображение наносится на текстильный баннер. Текстильное рекламное полотно отшивается точно по размерам несущей конструкции. Чаще всего торцы стенда делают закрытыми тканевым материалом с печатью. Собрать и разобрать такой стенд не составляет большого труда.

Хранятся и транспортируются все составляющие рекламного стенда в специальных сумках. На фото примерах наглядно все показано, как будет выгладить тканевый стенд Pop up.

Сроки изготовления текстильного стенда ограничиваются до пяти рабочих дней, при условии готового и утвержденного дизайн макета рекламного баннера.

При необходимости можно укомплектовать стенд светодиодными светильниками на штанге.

Собственное мобильно освещение светильниками рекламного изображения усилит внимание любопытного посетителя любого рекламного мероприятия.

Преимущественные особенности тканевых стендов:

- оригинальный сборно-разборный напольный баннер;

- не большая цена;

- простота в обращении с изделием;

- небольшой вес;

- уникальная мобильность.

Текстильный стенд - великолепный напольный баннер в условиях ограниченного бюджета на рекламные акции 2022 года!

Тканевый стенд

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