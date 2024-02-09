Тумбы и оборудование для выставок на заказ

09.02.2024

Тумбы и оборудование для выставок - индивидуальное изготовление

Информируем наших клиентов, что мы осуществляем изготовление тумб и оборудования для выставок на заказ.

В производстве изделий выставочного назначения используем сертифицированные материалы такие, как МДФ, ЛДСП, ДСП, фанера, пластик ПВХ, полистирол.

Изготовить тумбы и подиумы можно бесшовные и со швами.

Это будет зависеть от выбранной технологии сборки и материалов.

Производим покраску выставочного оборудования водоэмульсионной краской, с последующим покрытием лаком.

Производим колеровку краски в указанный цвет рала.

Средние сроки изготовления небольших тиражей изделий от 10 – 14 рабочих дней. Просчет стоимости изготовления выставочного оборудования – индивидуальный.

Доставку готовых изделий по Москве осуществляется собственными транспортными средствами.

Контакты для связи с нами указаны на сайте.

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