Тумбы и оборудование для выставок на заказ

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09.02.2024
Тумбы и оборудование для выставок - индивидуальное изготовление
Информируем наших клиентов, что мы осуществляем изготовление тумб и оборудования для выставок на заказ.
В производстве изделий выставочного назначения используем сертифицированные материалы такие, как МДФ, ЛДСП, ДСП, фанера, пластик ПВХ, полистирол.
Изготовить тумбы и подиумы можно бесшовные и со швами.
Это будет зависеть от выбранной технологии сборки и материалов.
Производим покраску выставочного оборудования водоэмульсионной краской, с последующим покрытием лаком.
Производим колеровку краски в указанный цвет рала.
Средние сроки изготовления небольших тиражей изделий от 10 – 14 рабочих дней. Просчет стоимости изготовления выставочного оборудования – индивидуальный.
Доставку готовых изделий по Москве осуществляется собственными транспортными средствами.
Контакты для связи с нами указаны на сайте.