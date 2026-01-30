Стенд для фотозоны

30.01.2026

Стенд для фотозоны - изготовление

Представляем стенды для фотозоны различных размеров и формы – угловой, усеченная трапеция, в виде экрана.

В современном мире при проведении рекламного мероприятия организуется фотозона. Для ее организации и оформления, потребуется какая-то определенная конструкция для фотозоны, чтоб закрепить баннер с необходимым фоновым изображением.

Мы изготавливаем каркас для баннера, по типу пресс волл, печатаем изображение на виниле и монтируем в местах проведения рекламных мероприятий на заказ.

Сроки выполнения заказа ориентировочно от 5-7 рабочих дней.

Можно использовать Поп ап стенд для фотозоны, предварительно необходимо определиться с габаритными размерами, что определит итоговую стоимость изделия и услуг.

По всем техническим вопросам и стоимости затрат на изготовление стенда обращайтесь в офис компании по телефону указанному на нашем сайте, а так же в почту или в чат.

Стенды и баннеры для фотозоны многоразового использования от компании Creative Park!

