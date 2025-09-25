Стойка-стол для презентации или выставки

|» Новости
25.09.2025
Стойка-стол изготовление
Стойка-стол для презентации и выставки с уникальной мобильностью! Очень удобная в эксплуатации конструкция, по типу Pop up, для частых проведений рекламных мероприятий в виде презентаций или участия в выставках, особенно на небольших площадках.
В характеристики таких стоек заложена уникальная мобильность – собрать или разобрать изделие в сумку для транспортировки.
Особенные преимущества стойки-стола up:
- удобство в эксплуатации - собрать и разобрать,
- небольшой вес всего комплекта - ориентировочно 15 кг.,
- презентабельный вид,
- возможность нанесения рекламной информации,
- возможность замены рекламной панели на новую,
- хорошая устойчивость,
- различные типы конструкции – вогнутая или прямая,
- разные варианты размеров в ширину.
Предлагается купить стойку-стол, как надежное и функциональное оборудование для выставок.