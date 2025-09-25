Стойка-стол для презентации или выставки

Стойка-стол изготовление

Стойка-стол для презентации и выставки с уникальной мобильностью! Очень удобная в эксплуатации конструкция, по типу Pop up, для частых проведений рекламных мероприятий в виде презентаций или участия в выставках, особенно на небольших площадках.

В характеристики таких стоек заложена уникальная мобильность – собрать или разобрать изделие в сумку для транспортировки.

Особенные преимущества стойки-стола up:

- удобство в эксплуатации - собрать и разобрать,

- небольшой вес всего комплекта - ориентировочно 15 кг.,

- презентабельный вид,

- возможность нанесения рекламной информации,

- возможность замены рекламной панели на новую,

- хорошая устойчивость,

- различные типы конструкции – вогнутая или прямая,

- разные варианты размеров в ширину.

Предлагается купить стойку-стол, как надежное и функциональное оборудование для выставок.

